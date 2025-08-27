Baltijas balss logotype
Правительство считает: «затянуть пояса» удалось не всем — кто справился, а кто нет 1 360

Политика
Дата публикации: 27.08.2025
LETA
Правительство считает: «затянуть пояса» удалось не всем — кто справился, а кто нет
ФОТО: Unsplash

Самые крупные сбережения в бюджете сделали министерства юстиции и финансов, в трех сферах - образования, сообщения и культуры - поставленной цели достичь не удалось, пишут общественные СМИ.

Премьер-министр пояснила, что в этих сферах денег и так слишком мало. В нескольких отраслях существенной экономии удалось добиться в фонде зарплат, в том числе путем объединения различных подчиненных учреждений и сокращения численности работников, как, например, в Службе государственных доходов (СГД).

Сократить расходы на 3,9 млн евро предложило Министерство сообщения. Основная часть - сокращение финансирования "Latvijas Valsts ceļi" на 2,18 млн. евро. Министр Атис Швинка утверждает, что общая экономия будет больше, чем упомянутые 3,9 млн, поскольку он также поручил подконтрольным Минсообщения предприятиям "затянуть пояса".

"Большинство нашли не только эти 8,6%, но и больше. Таким образом, проведя оптимизацию, транспортная отрасль нашла способ сэкономить более 38 млн евро. Их, конечно, нельзя напрямую отнести к бюджету, но в то же время мы можем поднять доходы, которые могут превратиться в дивиденды", - отметил Швинка.

Наиболее эффективно затянуть пояса удалось Министерству юстиции. Вместо запланированных без малого 16 млн евро ведомство надеется сократить расходы почти на 28 млн евро. Самые существенные сбережения, приблизительно 20 млн евро, - в строительстве Лиепайской тюрьмы с учетом ее завершения в этом году.

"У нас есть сбережения и на администрирование Гарантийного фонда средств на содержание, и в других категориях. Я также смотрю, какие учреждения могу объединить", - рассказала министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

А само Министерство финансов сократило свои расходы более чем на 17 млн евро. Большую часть - более 9 млн евро - за счет зарплат. Товаров и услуг будет приобретено на 4,3 млн евро меньше.

"В основном это произойдет за счет оплаты труда. Самые тяжелые перемены ждут СГД - там сокращают почти 480 человек. 200 из этих мест были вакантными, но самые серьезные перемены в любом случае там", - рассказал министр Арвил Ашераденс.

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    27-го августа

    министры там-сям сокращают , а зарплаты себе тоже сократили ???

    12
    1

