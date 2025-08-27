У Латвии и Эстонии прекрасные отношения, заявила Силиня. К чему бы это?

У Латвии и Эстонии прекрасные отношения, заявила сегодня премьер-министр Латвии Эвика Силиня на совместной пресс-конференции премьер-министров Латвии и Эстонии в Тарту.

Сегодня в Тарту проходило второе совместное заседание правительств Латвии и Эстонии, на котором углубленно обсуждались двустороннее сотрудничество и будущее региона. После первой части заседания состоялась совместная пресс-конференция глав правительств двух стран.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что на встрече обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, речь шла о том, что сроком завершения строительства основной трассы "Rail Baltica" остается 2030 год. "Вместе мы построим очень большую сеть связи, и мы думаем, как сделать "Rail Baltica" быстрой сетью соединения с Западной Европой", - сказал Михал. Важным вопросом также является запуск железнодорожной линии Тарту-Рига.

Правительства двух стран договорились об укреплении сотрудничества между латвийскими и эстонскими охотниками, чтобы ограничить популяцию диких кабанов и предотвратить распространение свиной чумы.

Также главы правительств обсудили, как укрепить конкурентоспособность региона. Михал подчеркнул, что страны Балтии должны быть привлекательным местом для международных инвесторов.

В этом году в эстонских школах будет внедрен искусственный интеллект. Силиня пообещала, что Латвия будет следить за успехами Эстонии в этой области.

В начале своего выступления на пресс-конференции Силиня поблагодарила эстонских коллег за организацию совместного заседания.

"Это еще одно доказательство хорошего сотрудничества", - сказала она. Такое совместное заседание было необходимо, потому что, координируя свои действия, две страны могли бы лучше защищать свои интересы в ЕС, НАТО, а теперь и в "коалиции желающих".

И Латвия, и Эстония имеют в соседях Россию, государство-агрессора, что также требует сотрудничества между двумя странами. "У нас общая история, общие интересы и, я верю, общий путь в будущее", - сказала Силиня.

Это второе совместное заседание правительств Латвии и Эстонии. Первое совместное заседание состоялось в Риге в 2018 году, когда отмечалось столетие со дня основания Латвийского и Эстонского государств.