У Латвии и Эстонии прекрасные отношения, заявила Силиня. К чему бы это? 2 556

Политика
Дата публикации: 27.08.2025
LETA
У Латвии и Эстонии прекрасные отношения, заявила Силиня. К чему бы это?
ФОТО: LETA

У Латвии и Эстонии прекрасные отношения, заявила сегодня премьер-министр Латвии Эвика Силиня на совместной пресс-конференции премьер-министров Латвии и Эстонии в Тарту.

Сегодня в Тарту проходило второе совместное заседание правительств Латвии и Эстонии, на котором углубленно обсуждались двустороннее сотрудничество и будущее региона. После первой части заседания состоялась совместная пресс-конференция глав правительств двух стран.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что на встрече обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, речь шла о том, что сроком завершения строительства основной трассы "Rail Baltica" остается 2030 год. "Вместе мы построим очень большую сеть связи, и мы думаем, как сделать "Rail Baltica" быстрой сетью соединения с Западной Европой", - сказал Михал. Важным вопросом также является запуск железнодорожной линии Тарту-Рига.

Правительства двух стран договорились об укреплении сотрудничества между латвийскими и эстонскими охотниками, чтобы ограничить популяцию диких кабанов и предотвратить распространение свиной чумы.

Также главы правительств обсудили, как укрепить конкурентоспособность региона. Михал подчеркнул, что страны Балтии должны быть привлекательным местом для международных инвесторов.

В этом году в эстонских школах будет внедрен искусственный интеллект. Силиня пообещала, что Латвия будет следить за успехами Эстонии в этой области.

В начале своего выступления на пресс-конференции Силиня поблагодарила эстонских коллег за организацию совместного заседания.

"Это еще одно доказательство хорошего сотрудничества", - сказала она. Такое совместное заседание было необходимо, потому что, координируя свои действия, две страны могли бы лучше защищать свои интересы в ЕС, НАТО, а теперь и в "коалиции желающих".

И Латвия, и Эстония имеют в соседях Россию, государство-агрессора, что также требует сотрудничества между двумя странами. "У нас общая история, общие интересы и, я верю, общий путь в будущее", - сказала Силиня.

Это второе совместное заседание правительств Латвии и Эстонии. Первое совместное заседание состоялось в Риге в 2018 году, когда отмечалось столетие со дня основания Латвийского и Эстонского государств.

#эстония #латвия
(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го августа

    обещала исправиться -- Обещать, это ещё не значит женится, тем более если есть возможность с ходу задвинуть СИЛЬНО и МОЩНО,

    1
    2
  • 010725
    010725
    27-го августа

    К чему бы ? К украинскому дрону, упавшему в Эстонии. Эстонцы, для начала, брякнули просто - прилетел из Латвии. Потом поправились - летел, летел дрон с Украины, да по России, там злые русские его запугали, он выбрал демократию, хотел в Швецию, но сил не хватило - убился об Эстонию. На самом деле, дроны эти украинские, в Латвии делают и из Латвии запускают. Латыши и запускают. Вот Эстония и наехала - по России стреляй, а в меня не попадай. Силиня, своим заявлением, обещала исправиться.

    9
    4

Видео