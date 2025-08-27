Следующий 2026 год ознаменуется для бюджета страны 3–процентным бюджетным дефицитом, что уже сейчас озвучило Министерство финансов.

Между тем, к счастью, есть в республике и ведомства–передовики: в частности, Агентство гражданской авиации Латвии намерено в будущем году заработать 7 806 527 евро, а потратить — только 7 714 747 евро, то есть оставить государственную казну в плюсе.

Капает с каждого билета

Данная структура — старше авиакомпании airBaltic, ибо основана 15 октября 1993 года и действует в режиме самофинансирования.

Как отмечается в документе, подготовленном для сегодняшнего заседания правительства министром сообщения Атисом Швинкой ("Прогрессивные"), "доходы агентства прямо зависят от интенсивности воздушного сообщения, от числа вылетающих пассажиров и числа транзитных и трансфертных пассажиров, а также от интенсивности воздушного сообщения в Рижском полетном информационном районе".

Несмотря на то что средства на счет агентства перечисляются с многомесячной задержкой, его финансовое положение позволяет вести деятельность в течение 3–4 месяцев даже в случае "чрезвычайной ситуации, с уменьшением интенсивности воздушного сообщения".

Наибольшим источником благосостояния агентства является плата за контроль безопасности каждого вылетающего из Риги пассажира, которая незаметно присовокупляется к цене авиабилета. По прогнозам на будущий год, таковая составит 4 672 335 евро, также 415 088 евро внесут транзитные и трансфертные пассажиры, еще на 1 197 821 евро предполагается оказать платных услуг. Между прочим, прогноз "основан на тенденции данного момента в связи с военными действиями в Украине".

Зарплаты съедают прибыль

Более всего из полученных денег Агентство намерено потратить на зарплаты — 6 445 809 евро. Кстати, доходы директора учреждения Мариса Городцова, занимающего сию должность с 2006 года, в прошлом году составили 87 278,34 EUR. Или по 7 с лишним тысяч в месяц.

Судя по декларированному им в Службе госдоходов имуществу, после многотрудной деятельности на воздушном транспорте остается время и для земных забот — господин директор владеет пятью объектами недвижимости и восемью транспортными средствами, включая два трактора.

А вот воздушных судов в его собственности не имеется, хотя выпускник РКИИГА в свое время прошел курс обучения на самолетах Avro RJ70 и SAAB340.

Между тем агентство извещает на своей домашней странице, что в аэропорту Риги установлены новейшие сканеры безопасности QPS, позволяющие определять даже небольшие запрещенные предметы. Жаль, конечно, что технические усовершенствования "не позволяют" единственной фактически действующей воздушной гавани республики проносить на борт воду для питья, что уже разрешено в ряде аэропортов Европы. Ну, здесь скорее всего авиационные власти идут рука об руку с торговым сословием, диктующим цены для улетающих.