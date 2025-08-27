Задушить русскую прессу Латвии? - давно было пора! - политолог

Вопросы государственного языка придется решать с большим усилием, а также следует учитывать, что идея премьер-министра Эвики Силини обеспечить доступность прессы за счет средств государственного бюджета прежде всего на государственном языке скорее всего, вызовет противодействие как внутри страны, так и на международном уровне, заявил агентству LETA политолог Карлис Даукштс.

Он считает, что решение о выпуске газет только на государственном языке должно было быть принято еще в начале 1990-х годов, после восстановления независимости страны. Это сильно затянутый процесс, потому что сейчас люди возражают, что они старые, у них не было времени выучить латышский язык. В то время этим людям было 30-40 лет. Решения запоздали, считает Даукштс.

Он отмечает, что в настоящее время языковой вопрос стал одним из камней преткновения в международной дипломатии. Например, Россия всегда выдвигает его в качестве одного из упреков в адрес нескольких стран — Казахстана, Азербайджана, Украины, а также стран Балтии. Дескать, нарушается естественное право использовать свой язык на территории иностранного государства. В России это звучит так: «Это бывшие наши территории». Русские придают языку геополитическую структуру. Язык сам по себе не является инструментом геополитики, но они пытаются превратить язык в геополитический стратегический, пространственный инструмент, и это в настоящее время очень опасно, подчеркивает Даукштс.

По его мнению, понятно желание и логика премьер-министра дотировать доставку только печатных изданий на государственном языке. Но поспешность, с которой планируется решать эту проблему, скорее всего, вызовет противодействие как на внутреннемх, так и на международномх уровне, допускает политолог. Даукштс прогнозирует, что языковой вопрос будет вынесен на обсуждение в ООН, поскольку она уже высказалась довольно негативно по отношению к Латвии. Эксперт считает, что вопрос о государственном языке не является спешным, но его придется решать с большим усилием.

Комментируя доставку изданий, напечатанных только на государственном языке, жителям восточной приграничной зоны, политолог признает, что жители Латгалии, привыкшие жить в многоязычном пространстве, очень внимательно относятся к таким предложениям правительства. «Разумом он их принимает, но душой не согласен с ними. Он хочет быть многоконфессиональным и является сторонником многоязычия. В приграничных районах это будет болезненный процесс и обострит междоусобные отношения», — прогнозирует политолог.

Из бесед с людьми он пришел к выводу, что очень многие живут ностальгией по советским временам. Эта ностальгия имеет меркантильный характер, поскольку в то время можно было купить дешевое дизельное топливо, а сейчас оно дорогое. Люди не оценивают макроэкономическую ситуацию, а опираются на свой личный опыт.

Как сообщалось, премьер-министр Силиня ожидает от Министерства сообщения решения, которое предусматривает поддержку распространения прессы в первую очередь только на государственном языке.

В свою очередь, министр транспорта Атис Швинка считает, что демократическое государство основано на средствах массовой информации, которые представляют различные группы общества и разные взгляды. Разнообразие СМИ способствует географической и социальной доступности, содействует свободе слова и выражения, обеспечивает многостороннюю дискуссию и пространство для дебатов в демократическом обществе.