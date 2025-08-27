Baltijas balss logotype
Задушить русскую прессу Латвии? - давно было пора! - политолог 8 1618

Политика
Дата публикации: 27.08.2025
LETA
Задушить русскую прессу Латвии? - давно было пора! - политолог

Вопросы государственного языка придется решать с большим усилием, а также следует учитывать, что идея премьер-министра Эвики Силини обеспечить доступность прессы за счет средств государственного бюджета прежде всего на государственном языке скорее всего, вызовет противодействие как внутри страны, так и на международном уровне, заявил агентству LETA политолог Карлис Даукштс.

Он считает, что решение о выпуске газет только на государственном языке должно было быть принято еще в начале 1990-х годов, после восстановления независимости страны. Это сильно затянутый процесс, потому что сейчас люди возражают, что они старые, у них не было времени выучить латышский язык. В то время этим людям было 30-40 лет. Решения запоздали, считает Даукштс.

Он отмечает, что в настоящее время языковой вопрос стал одним из камней преткновения в международной дипломатии. Например, Россия всегда выдвигает его в качестве одного из упреков в адрес нескольких стран — Казахстана, Азербайджана, Украины, а также стран Балтии. Дескать, нарушается естественное право использовать свой язык на территории иностранного государства. В России это звучит так: «Это бывшие наши территории». Русские придают языку геополитическую структуру. Язык сам по себе не является инструментом геополитики, но они пытаются превратить язык в геополитический стратегический, пространственный инструмент, и это в настоящее время очень опасно, подчеркивает Даукштс.

По его мнению, понятно желание и логика премьер-министра дотировать доставку только печатных изданий на государственном языке. Но поспешность, с которой планируется решать эту проблему, скорее всего, вызовет противодействие как на внутреннемх, так и на международномх уровне, допускает политолог. Даукштс прогнозирует, что языковой вопрос будет вынесен на обсуждение в ООН, поскольку она уже высказалась довольно негативно по отношению к Латвии. Эксперт считает, что вопрос о государственном языке не является спешным, но его придется решать с большим усилием.

Комментируя доставку изданий, напечатанных только на государственном языке, жителям восточной приграничной зоны, политолог признает, что жители Латгалии, привыкшие жить в многоязычном пространстве, очень внимательно относятся к таким предложениям правительства. «Разумом он их принимает, но душой не согласен с ними. Он хочет быть многоконфессиональным и является сторонником многоязычия. В приграничных районах это будет болезненный процесс и обострит междоусобные отношения», — прогнозирует политолог.

Из бесед с людьми он пришел к выводу, что очень многие живут ностальгией по советским временам. Эта ностальгия имеет меркантильный характер, поскольку в то время можно было купить дешевое дизельное топливо, а сейчас оно дорогое. Люди не оценивают макроэкономическую ситуацию, а опираются на свой личный опыт.

Как сообщалось, премьер-министр Силиня ожидает от Министерства сообщения решения, которое предусматривает поддержку распространения прессы в первую очередь только на государственном языке.

В свою очередь, министр транспорта Атис Швинка считает, что демократическое государство основано на средствах массовой информации, которые представляют различные группы общества и разные взгляды. Разнообразие СМИ способствует географической и социальной доступности, содействует свободе слова и выражения, обеспечивает многостороннюю дискуссию и пространство для дебатов в демократическом обществе.

#русский язык #пресса
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(8)
  • З
    Злой
    27-го августа

    Я латвийское тв смотрел когда там были Лочиеле и Абола, но это было более 30 лет назад, больше я не смотрел и понятия не имею какие есть латвийские каналы.

    43
    3
  • З
    Злой
    27-го августа

    Пофиг, именно с начала 90-х я фактически не читаю латвийские новости и вообще не смотрю латвийское тв.

    36
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    27-го августа

    ПолитОЛУХИ, они такие политолухи...

    45
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го августа

    Люди не оценивают макроэкономическую ситуацию, -- Ещё и как оценивают, вон Латвия долгов набрала больше 20 миллиардов и ничего страшного, поёт и танцует! Однако этот политолог, он вообще соображает, о чём он говорит? Редакция - я неоднократно просил, не печатать глупые измышления недалёких людей.

    85
    2
  • A
    Aleks
    27-го августа

    Хотят,чтоб русский канул в лету Спасибо иудею Путину за это. В 2019 в Евросоюзе была опубликована инфа,сколько в каждой стране антисемитов и ситуация выглядила удручающе.Особенно отличалась Франция,где 80% населения -антисемиты . И в 2020 начался Ковид.Не помогло Потом сразу война на Украине и крайними сделали русских,что опять не помогло,потому что тут ,,помог,,Нетаньяху и антисемитизм даже вырос.В той же Франции,например,где и так он зашкаливал. Т е ни война,ни Ковид не помогли,а сколько народа положили зря.Правда обогатились при этом,но основная задача не выполнена. Что следующее для отвлечения внимания?Нашествие инопланетян и уничтожение стран,так не любимых иудеями?!👽

    11
    45
  • MT
    Michael T.
    27-го августа

    дЭбил...вот и все.... Свобода слова

    64
    2
  • A
    Aleks
    27-го августа

    Звонок в Нью Йорке -Моня,Моря,мы теперь не главные? -Да успокойся,Изя,конечно главные,но виноваты во всем теперь русские... 👽🔯

    57
    8
  • lo gos
    lo gos
    27-го августа

    В целом, могу посоветовать: изучайте арабский.

    67
    3
Читать все комментарии

