Браже рассказала, на каких условиях возможен мир в секторе Газа

Мир в секторе Газа возможен в том случае, если террористическое движение ХАМАС откажется от власти, сложит оружие и прекратит свою деятельность, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая в четверг встретилась в Министерстве иностранных дел (МИД) с министром иностранных дел и диаспоры Палестинского самоуправления Варсен Агабекян-Шахин.

Как сообщили в МИД, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в секторе Газа, агрессию России против Украины, опасения Латвии в связи с безопасностью и приоритеты страны в Совете безопасности ООН. Браже акцентировала, что нападения "ХАМАСа" на Израиль 7 октября 2023 года и насильственные акции этого террористического движения неприемлемы и заслуживают однозначного осуждения.

Министр иностранных дел Латвии отметила, что неприемлемы и действия Израиля в отношении жителей Газы, недопустимы атаки на больницы и журналистов. По мнению Браже, это никоим образом не помогает безопасности самого Израиля и достижению мира на Ближнем Востоке.

"Драматическая гуманитарная ситуация в секторе Газа представляет все возрастающую опасность для населения. Израиль обязан соблюдать принципы международного права и международного гуманитарного права, а именно, при реализации своего права на самооборону не создавать жертв среди населения", - заявила министр иностранных дел Латвии на брифинге для СМИ.

Она отметила, что, получив сообщения международных организаций о рисках тотального голода в секторе Газа и высоком числе жертв среди мирного населения, Латвия выразила опасения и готовность оказать помощь как через Евросоюз, так и через международные неправительственные организации. По словам Браже, Латвия призвала Израиль обеспечить доступ международных неправительственных организаций в сектор Газа, чтобы оказать необходимую помощь.

""ХАМАС" должен освободить израильских заложников. Мы не верим, что "ХАМАС" может быть фактором мирного процесса. (...) Кроме того, мы не поддерживаем планы Израиля по расширению незаконных поселений и вместе с другими странами призвали Израиль пересмотреть это решение", - сказала министр иностранных дел Латвии.

Министр иностранных дел и диаспоры Палестинского самоуправления отметила, что в беседе обратила особое внимание на агрессию и гуманитарную ситуацию в полосе Газа, а также растущую враждебность и ухудшающиеся условия на Западном берегу. По ее мнению, все это требует немедленных действий и прежде всего прекращения агрессии, освобождения заложников и обеспечения гуманитарной помощи.

"Наш главный приоритет - добиться того, чтобы закончилась война и чтобы гуманитарная помощь беспрепятственно попадала в сектор Газа. Мы обращаем внимание на то, что происходит в Газе: убийства, большое количество раненых, голодающие дети и ежедневное насилие, направленное против нас, палестинцев, на Западном берегу", - сказала Агабекян-Шахин.

По ее словам, палестинцы стремятся к независимости и суверенитету своего государства в соответствии с международным правом. Министр иностранных дел и диаспоры Палестинского самоуправления призвала Латвию и другие страны, приверженные международному праву, сделать шаг вперед и признать Палестинское государство. По ее мнению, признание государства Палестина является важным фактором для того, чтобы сохранить обе страны и не позволить экстремистам "с любой стороны" ставить под угрозу решение двух государств.

"Решение двух государств - единственное жизнеспособное решение. Мы хотим, чтобы все страны мира выступили за него. (...) Мы высоко ценим оказываемую Латвией гуманитарную помощь различным организациям, в том числе Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA)", - сказала Агабекян-Шахин.