Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Браже рассказала, на каких условиях возможен мир в секторе Газа 1 542

Политика
Дата публикации: 28.08.2025
LETA
Браже рассказала, на каких условиях возможен мир в секторе Газа

Мир в секторе Газа возможен в том случае, если террористическое движение ХАМАС откажется от власти, сложит оружие и прекратит свою деятельность, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая в четверг встретилась в Министерстве иностранных дел (МИД) с министром иностранных дел и диаспоры Палестинского самоуправления Варсен Агабекян-Шахин.

Как сообщили в МИД, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в секторе Газа, агрессию России против Украины, опасения Латвии в связи с безопасностью и приоритеты страны в Совете безопасности ООН. Браже акцентировала, что нападения "ХАМАСа" на Израиль 7 октября 2023 года и насильственные акции этого террористического движения неприемлемы и заслуживают однозначного осуждения.

Министр иностранных дел Латвии отметила, что неприемлемы и действия Израиля в отношении жителей Газы, недопустимы атаки на больницы и журналистов. По мнению Браже, это никоим образом не помогает безопасности самого Израиля и достижению мира на Ближнем Востоке.

"Драматическая гуманитарная ситуация в секторе Газа представляет все возрастающую опасность для населения. Израиль обязан соблюдать принципы международного права и международного гуманитарного права, а именно, при реализации своего права на самооборону не создавать жертв среди населения", - заявила министр иностранных дел Латвии на брифинге для СМИ.

Она отметила, что, получив сообщения международных организаций о рисках тотального голода в секторе Газа и высоком числе жертв среди мирного населения, Латвия выразила опасения и готовность оказать помощь как через Евросоюз, так и через международные неправительственные организации. По словам Браже, Латвия призвала Израиль обеспечить доступ международных неправительственных организаций в сектор Газа, чтобы оказать необходимую помощь.

""ХАМАС" должен освободить израильских заложников. Мы не верим, что "ХАМАС" может быть фактором мирного процесса. (...) Кроме того, мы не поддерживаем планы Израиля по расширению незаконных поселений и вместе с другими странами призвали Израиль пересмотреть это решение", - сказала министр иностранных дел Латвии.

Министр иностранных дел и диаспоры Палестинского самоуправления отметила, что в беседе обратила особое внимание на агрессию и гуманитарную ситуацию в полосе Газа, а также растущую враждебность и ухудшающиеся условия на Западном берегу. По ее мнению, все это требует немедленных действий и прежде всего прекращения агрессии, освобождения заложников и обеспечения гуманитарной помощи.

"Наш главный приоритет - добиться того, чтобы закончилась война и чтобы гуманитарная помощь беспрепятственно попадала в сектор Газа. Мы обращаем внимание на то, что происходит в Газе: убийства, большое количество раненых, голодающие дети и ежедневное насилие, направленное против нас, палестинцев, на Западном берегу", - сказала Агабекян-Шахин.

По ее словам, палестинцы стремятся к независимости и суверенитету своего государства в соответствии с международным правом. Министр иностранных дел и диаспоры Палестинского самоуправления призвала Латвию и другие страны, приверженные международному праву, сделать шаг вперед и признать Палестинское государство. По ее мнению, признание государства Палестина является важным фактором для того, чтобы сохранить обе страны и не позволить экстремистам "с любой стороны" ставить под угрозу решение двух государств.

"Решение двух государств - единственное жизнеспособное решение. Мы хотим, чтобы все страны мира выступили за него. (...) Мы высоко ценим оказываемую Латвией гуманитарную помощь различным организациям, в том числе Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA)", - сказала Агабекян-Шахин.

Читайте нас также:
#латвия #палестина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
4

Оставить комментарий

(1)
  • MI
    Marija Ivanova
    29-го августа

    такая большая тётя, а в сказки верит.

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 192
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 170
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 378
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1623

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 4
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 211
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 53
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 37
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 58
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 205
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 4
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 211
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 53

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео