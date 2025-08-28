Baltijas balss logotype
Остановка по требованию: Латвию сделают испытательным полигоном общественного транспорта ЕС

Политика
Дата публикации: 28.08.2025
BB.LV
Такими беспилотными автобусами в скором будущем надеются осчастливить Ригу.

Такими беспилотными автобусами в скором будущем надеются осчастливить Ригу.

ФОТО: пресс-фото

Правящей партии "Прогрессивные", что называется, поперло — с недавних пор у них и министр сообщений Атис Швинка, и мэр Риги Виестурс Клейнбергс. Самое время замутить какой глобальный проект!

И вот: на заседание правительства выносится "Информационное сообщение о программе сотрудничества по планированию долгосрочной городской мобильности". Если раньше общественный транспорт был делом муниципальным, то теперь ему придается не только общегосударственный — но и европейский масштаб!

Зачем нам нужна вся эта мобильность

Мобильность, в понимании ведомства А.Швинки — "это способность свободно перемещаться или быть свободно перемещенным из одного места в другое". "Мобильность населения включает в себя мобильность жителей Европейского Союза, а также прибытие в ЕС переселенцев для проживания или визита, она затрагивает различные целевые группы с различными потребностями — население, туристы, молодежь, рабочие, пенсионеры и т. д. Несмотря на то, что мобильность обеспечивает его пользователям множество преимуществ, она (мобильность) влияет на выбросы парниковых газов, загрязнение воздуха и шума, а также воды".

К 2050 году, то есть всего через четверть века, ЕС обязался снизить уровень выбросов на 90 процентов. Весьма амбициозная задача для нашей небогатой страны!

"Примерно треть населения живет в деревнях, малых городах и пригородных территориях, и они часто зависят от частных транспортных средств, чтобы добраться до недалеких городских узлов и попасть на работу или в школу, социализироваться, путешествовать или закупаться",— отмечено в материале Минсообщения. В любом случае, до 1 января 2030 года Латвии, как и всем государствам–участникам, следует ввести "дополнительные мероприятия" по всем городам.

Основой транспортной системы ЛР должны стать "городские узлы", где имеются порты, аэропорты, железнодорожные и автомобильные вокзалы, а также грузовые терминалы. Самоуправление Лиепаи уже взялось за Интегрированный план действий мобильности до 2035 года. Ну а что же до остальной территории?

"У Латвии, — уверено ведомство А.Швинки, — Есть существенные преимущества, чтобы стать платформой тестирования, развития и введения современных транспортных решений, что одновременно будет способствовать также привлечению инвестиций и улучшит качество городской среды".

Все на борьбу с транспортной бедностью

Даешь "Автотранспорт по требованию" (АПТ)! Таким названием осчастливили Латвию в рамках "мероприятий по предотвращению транспортной бедности". Срок выполнения АПТ — 2026–2032 гг. Предполагается, что АПТ "дополнит региональные автобусные перевозки в местах, где мало пассажиров". Их будут "приспосабливать к числу проезжающих и конечной цели, сообразуясь с маршрутами регионального значения".

Судя по всему, надежда проистекает из обещаний Брюсселя: "ЕС сотрудничает с городами и регионами, чтобы создать долгосрочную политику городской мобильности". В рамках ЕС будут "координированно разворачиваться городские интеллектуальные транспортные системы и улучшаться безопасность дорожного движения".

Действительно, интеллекта на улицах Риги конкретно не хватает — Ваш автор буквально за сутки трижды стал свидетелем, когда два автобуса в Вецмилгрависе и один троллейбус в Пурвциемсе на всех парах пронеслись мимо столпившихся на остановках пассажиров, наплевав на расписание… Ну это, понятно, не уровень министра и мэра.

Хотя в планах утверждается, что "координация, планирование и осуществление долгосрочной политики городской мобильности" должны идти до "последней мили". Система общественного транспорта должна быть — "безопасная, удобная, справедливая по цене и инклюзивная для всех пользователей, включая малозащищенные группы населения и лиц с ограниченными возможностями передвижения, и учитывающая половую перспективу и демографические изменения".

Впрочем, можно обойтись и без этого самого АПТ, ведь, как утверждает Минсообщений, "немоторизованный транспорт в соответствии с планом сделает передвижение пешком и на велосипеде и микромобильность более привлекательными, безопасными и менее подверженными угрозе, пытаясь создать всеобъемлющую и качественную сеть".

"Использование самодвижущихся транспортных средств"

На месте 1447 водителей, трудящихся в муниципальном ООО RIgas Satiksme я бы особенно внимательно присмотрелся к планам Минсообщений — ввести в оборот "автономные технологии езды". Ведь это так выгодно — не нужно платить зарплаты и сверхурочные, практически отсутствует скидка на усталость, транспорт при желании можно сделать вообще круглосуточным. Достаточно ввести "умные системы управления сообщением и решения аналитики данных". Правда, в столице в темное время активизируются беспечные ездоки — и как же в будущем летящие BMW будут взаимодействовать с бесшоферными автобусами…

В общем — главное, начать. До 1 июля 2026 года регионы Латвии и самоуправления государственных городов обязали "разработать структурированный подход к планированию городской мобильности и подходу на государственном уровне".

Министерство сообщений, со своей стороны, обещает:

  • "оказывать консультации экспертов для городов, чтобы те могли бы привлекать работников для укрепления административных возможностей";

  • "информировать о примерах хорошей практики и осуществлять программы обучения для городов";

  • "организовывать и координировать кампании коммуникации и действия".

Сделают также "контактный пункт", который будет "нейтральным и предсказуемым, и в его работу надо будет вовлекать регионы и города".

Приоритет рижского мэра

Между тем на заседании Рижской думы 20 августа были отменены все документы городского планирования, связанные с Rail Baltica. Решения, отметим, весьма давние — за некоторыми стоит подпись Н. Ушакова, датированы 2016 годом. Но как проект сей, видите ли, отныне приобрел характер национальной важности — и Рига не при делах.

railbaltic-LET_24803990.jpg

LETA

Когда же ваш автор задал вопрос — есть ли в самоуправлении хоть один чиновник, который может конкретно ответить за стройки знаменитой железнодорожной магистрали в рамках нашей столицы — мэр В. Клейнбергс заявил, что это надо обсуждать в рамках Комитета по сообщению и транспорту, а не на общем заседании.

Хотя вообще–то в рамках 9–часового пленарного марафона, когда депутаты рассуждали о роли государственного языка и вспоминали трагическую судьбу своих семей, можно было бы посвятить несколько минут и крупнейшей транспортной стройке, которая в последнее десятилетие затронула столицу Латвии.

#общественный транспорт
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

(1)

(1)
  • A
    Aleks
    28-го августа

    Особенно мне жаль пенсионеров и людей уже приближающихся к этому возрасту,ведь Латвия-это страна пенсионеров,которые должны будут ходить пешком и ездить на велосипеде.👽

    32
    3

