Чтобы накормить пенсионеров, Москва прислал Риге больше 1 миллиарда рублей

Российские пенсионеры, проживающие в Латвии, получат пенсии до 10 сентября, сообщили bb.lv в Государственном агентстве социального страхования (ГАСС) Латвии.

Там обещают, что выплаты задержанных пенсий за все девять месяцев 2025 года будут произведены одной суммой. Каждый пенсионер в среднем получит 1400 евро.

Выплаты стали возможными после того, как ГАСС получило от Пенсионного и социального страхового фонда Российской Федерации обновлённые списки получателей пенсий для выплаты российских пенсий 9 400 лицам, проживающим в Латвии.

Судя по заявлению ГАСС, деньги для пенсионеров пришли в Латвию в российских рулях. В Латвийском агентстве сообщили, что российским пенсиям применён установленный Центральным банком РФ валютный курс от 22 августа — 93,50490 рубля за один евро.

Общая сумма на выплату российских пенсий в Латвии составляет 12 995 587 евро. Чтобы получить такое количество евро следует поменять по вышеупомянутому курсу 1 215 151 062 рублей и 88 копеек.

ГАСС выплачивает пенсии РФ лицам, проживающим в Латвии, которым они назначены в соответствии с Договором о сотрудничестве в области социального обеспечения между Латвийской Республикой и Российской Федерацией. Договор действует с 19 января 2011 года.