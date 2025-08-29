Baltijas balss logotype
Чтобы накормить пенсионеров, Москва прислал Риге больше 1 миллиарда рублей 5 2342

Политика
Дата публикации: 29.08.2025
BB.LV
Чтобы накормить пенсионеров, Москва прислал Риге больше 1 миллиарда рублей

Российские пенсионеры, проживающие в Латвии, получат пенсии до 10 сентября, сообщили bb.lv в Государственном агентстве социального страхования (ГАСС) Латвии.

Там обещают, что выплаты задержанных пенсий за все девять месяцев 2025 года будут произведены одной суммой. Каждый пенсионер в среднем получит 1400 евро.

Выплаты стали возможными после того, как ГАСС получило от Пенсионного и социального страхового фонда Российской Федерации обновлённые списки получателей пенсий для выплаты российских пенсий 9 400 лицам, проживающим в Латвии.

Судя по заявлению ГАСС, деньги для пенсионеров пришли в Латвию в российских рулях. В Латвийском агентстве сообщили, что российским пенсиям применён установленный Центральным банком РФ валютный курс от 22 августа — 93,50490 рубля за один евро.

Общая сумма на выплату российских пенсий в Латвии составляет 12 995 587 евро. Чтобы получить такое количество евро следует поменять по вышеупомянутому курсу 1 215 151 062 рублей и 88 копеек.

ГАСС выплачивает пенсии РФ лицам, проживающим в Латвии, которым они назначены в соответствии с Договором о сотрудничестве в области социального обеспечения между Латвийской Республикой и Российской Федерацией. Договор действует с 19 января 2011 года.

#пенсионеры #пенсии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • С
    Сарказм
    31-го августа

    Интересненько, а нафига Латвии миллиард бесполезных неконвертируемых ржублей? Предусмотрен ли реальный обмен их фантиков на нормальные деньги и их вывод за пределы Мордора? Если нет, то предложить посольству самому привезти чемодан их резаной бумаги и в посольстве же организовать их раздачу пенсикам. Ну а потом пускай эти пенсики носятся по обменникам с языком на плече в попытке сконвертировать это все (причем по курсу далеко не Центробанка РФ) в евро, не уставая благодарить своего царя за милость, щедрость и заботу об их благополучии.

    1
    5
  • bt
    bory tschist
    29-го августа

    Вот, a если москва их забрала к себе и сытно накормила – они были бы счастливы! (в отличие от той жизни и жалкого существования, которoe им "досталиcь" ... в ненавистной Латвии

    9
    44
  • SS
    Skad Skad
    bory tschist
    30-го августа

    Я посмотри как в 70 лет ты будешь носится по миру в плисках дучшей жизни...если конечно доживешь

    16
    1
  • SS
    Skad Skad
    bory tschist
    30-го августа

    Я посмотрю как в 70 лет ты будешь носится по миру в поисках лучшей жизни...если конечно доживешь

    8
    0
  • VS
    Vad Sorry
    29-го августа

    А Латвия обложит эти деньги налогами закупит на них дроны и подарит Украине, и вернуться эти деньги подарком России

    21
    42
Читать все комментарии

