Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ЕС нужно брать пример с Латвии и срочно готовиться к обороне - Урсула фон дер Ляйен 16 2035

Политика
Дата публикации: 29.08.2025
BB.LV

Фото: Официальный сайт Европарламента

Европейскому союзу (ЕС) необходимо работать над немедленной готовностью к обороне, заявила в пятницу на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отвечая на вопрос, насколько, по ее мнению, страны ЕС в данный момент готовы сдерживать агрессию, учитывая также зависимость от американского "зонтика безопасности", фон дер Ляйен отметила, что важно осознавать срочность ситуации. По ее словам, в Латвии это ощущение срочности есть, но его должно разделять и все сообщество ЕС.

Она подчеркнула, что для этого необходимы несколько элементов, в частности, финансовая гибкость и свобода финансовых действий, которые Еврокомиссия предоставляет государствам ЕС с помощью двух инструментов. Первый инструмент - это национальная оговорка об исключениях, которая обеспечивает большую гибкость инвестиций в оборону и укрепление безопасности. Второй элемент - совместные закупки, так как у Европы есть общие оборонные потребности, например, создание единого европейского противовоздушного щита и развитие киберзащиты.

Также председатель Еврокомиссии указала, что должны быть четко определены существующие недостатки, сроки и промежуточные цели, которых необходимо достичь. Поэтому нужен не просто план, а конкретные сроки и достижимые ориентиры.

Фон дер Ляйен также отметила необходимость укрепления Вооруженных сил Украины. Она подчеркнула, что Украина располагает хорошо подготовленной и закаленной в боях армией. По мнению председателя Еврокомиссии, в контексте гарантий безопасности именно они являются первой линией обороны, однако для этого требуется значительное и стабильное финансирование. Она подчеркнула, что необходимо найти решение, которое обеспечит Украине в долгосрочной перспективе хорошо оснащенные, подготовленные и надлежащим образом финансируемые вооруженные силы.

Читайте нас также:
#война
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
3
3
0
11

Оставить комментарий

(16)
  • A
    Aleks
    30-го августа

    Глава международной Каббалы Микаэль Лайтман Члены ЛГБТ не имеют право занимать ведущие посты -у них нет детей и они не видят будущего. Хотя,можно и попить,потому как у Кариньша или Силини есть дети,но они видят будущее только для них,а не для какого то быдла внизу,копошавшегося в своих проблемах и думающего как бы выжить и прокормить своих детей и дать им образование...

    14
    5
  • A
    Aleks
    Aleks
    30-го августа

    Глава международной Каббалы Микаэль Лайтман Члены ЛГБТ не имеют право занимать ведущие посты -у них нет детей и они не видят будущего. Хотя,можно и поспорить,потом

    4
    4
  • З
    Злой
    29-го августа

    Телефон постоянно меняет слова, конечно все главари бездетные

    28
    3
  • З
    Злой
    29-го августа

    Бнздетные все какие-то

    18
    3
  • З
    Злой
    29-го августа

    Когда главари ес начнут заводить детей? Все бездомные какие-то

    19
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го августа

    Ну да, по всему Евросоюзу срочно копать противотанковые рвы и где ни попадя тыкать драконовы зубья!

    35
    3
  • A
    Aleks
    29-го августа

    Пока Чукча (так ее называют латыши)борется с русским языком,а Латвия готовится к обороне,на первом российском канале уральцы исполнили песню на латышском языке и заняли второе место.😂

    51
    3
  • З
    Злой
    Aleks
    29-го августа

    Бесполезному НЕЛПуу- на Первом канале был замечательный Поле Чудес , сейчас идут новости.

    13
    3
  • З
    Злой
    29-го августа

    Очень извиняюсь, но какой пример с латвии, сровняют с землёй и всё, это всё равно что новорождённый выйдет на ринг против боксёра тяжеловеса, зачем лицемерить, вас просто смешно читать!

    57
    4
  • SS
    Skad Skad
    29-го августа

    Если они возьмут пример с Латвии их граждане вышвырнут их через неделю. Это зжесь всем на все пох...

    62
    2
  • Ч
    Чангл
    29-го августа

    Вопрос. Что гинеколог знает об обороне? Или новая схема отмыва бабла. Эта бабка уже на вакцинации отымела. Теперь дроны?

    75
    3
  • пк
    полосатый конь
    Чангл
    30-го августа

    Она не гинеколог. У неё нет диплома врача. Она помощник, что-то вроде мед сестры.

    18
    1
  • З
    Злой
    29-го августа

    Кстати, Росликов после беседы зассал сгб и теперь молчит

    27
    5
  • Д
    Дед
    Злой
    30-го августа

    А Вы как ему предложили бы сесть в тюрьму? Ему это зачем? Проблема озвучена, демократические страны показали свое отношение, то есть им пох..., каждый видел, что хотел. Свобода слова, выборов, национальных меньшинств, для Европы ничего не значит, кто захотел, все поняли.

    4
    0
  • З
    Злой
    29-го августа

    Я так понимаю ес решил взять реванш и начал вооружаться, но похоже, не поможет.

    29
    3
  • П
    Процион
    29-го августа

    Две бабы обсуждают военные приготовления, оружие, вооружённые силы, вопросы обороны и глобальной безопасности. Вместо того, чтобы говорить о тряпках, косметике, украшениях. Или просто пойти на кухню что-нибудь вкусное приготовить мужу, детишкам. Смешно читать, честное слово.

    119
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 193
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 171
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 380
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1624

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 9
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 3
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 217
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 55
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 38
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 60
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 9
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 3
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 217

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео