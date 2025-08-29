Европейскому союзу (ЕС) необходимо работать над немедленной готовностью к обороне, заявила в пятницу на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отвечая на вопрос, насколько, по ее мнению, страны ЕС в данный момент готовы сдерживать агрессию, учитывая также зависимость от американского "зонтика безопасности", фон дер Ляйен отметила, что важно осознавать срочность ситуации. По ее словам, в Латвии это ощущение срочности есть, но его должно разделять и все сообщество ЕС.

Она подчеркнула, что для этого необходимы несколько элементов, в частности, финансовая гибкость и свобода финансовых действий, которые Еврокомиссия предоставляет государствам ЕС с помощью двух инструментов. Первый инструмент - это национальная оговорка об исключениях, которая обеспечивает большую гибкость инвестиций в оборону и укрепление безопасности. Второй элемент - совместные закупки, так как у Европы есть общие оборонные потребности, например, создание единого европейского противовоздушного щита и развитие киберзащиты.

Также председатель Еврокомиссии указала, что должны быть четко определены существующие недостатки, сроки и промежуточные цели, которых необходимо достичь. Поэтому нужен не просто план, а конкретные сроки и достижимые ориентиры.

Фон дер Ляйен также отметила необходимость укрепления Вооруженных сил Украины. Она подчеркнула, что Украина располагает хорошо подготовленной и закаленной в боях армией. По мнению председателя Еврокомиссии, в контексте гарантий безопасности именно они являются первой линией обороны, однако для этого требуется значительное и стабильное финансирование. Она подчеркнула, что необходимо найти решение, которое обеспечит Украине в долгосрочной перспективе хорошо оснащенные, подготовленные и надлежащим образом финансируемые вооруженные силы.