Недавно на полках книжных магазинов Латвии появился кроваво–красный том на латышском языке с сенсационным названием: "От Красного террора к террористическому государству: спецслужбы России в борьбе за мировое господство".

Ее автор, живущий в США историк и публицист Юрий Фельштинский (1956), на днях выступил с прогнозом о вторжении РФ в Балтию. Он дал эксклюзивное интервью порталу bb.lv.

Украинская тема оживляется исключительно по внутренним соображениям

— Юрий Георгиевич, вы назначили наш созвон на киевское время. Вы сейчас в Украине?

— Нет, в Бостоне. Но я большинство интервью сейчас даю киевским СМИ. Поэтому все расчеты веду по киевскому времени.

— Насколько в Америке новостная повестка определяется украинскими событиями?

— Американская — абсолютно никак. К сожалению, я должен добавить.

— Глядя из нашего государства ЕС и НАТО, это одна из первоочередных тем. В Латвии трудно понять, почему в Америке это не занимает первых страниц, лидирующих заголовков.

— Потому что по опросам общественного мнения перед последними выборами в Соединенных Штатах внешняя политика (даже не отдельно Украина) стояла последним пунктом по уровню интереса, который она вызывала у американского избирателя. Где–то 2–3 процента считали, что внешнеполитические вопросы имеют значение на выборах.

Соответственно надо понимать — и это действительно так, что внешнеполитические вопросы в Америке всегда вторичны, или, буквально, на последнем месте. А время от времени украинская тема оживляется исключительно по внутренним соображениям. Из–за Трампа: как до выборов, когда Трамп останавливал помощь Украине через влияние в Конгрессе на несколько месяцев — так и после, когда он остановил помощь Украине и проводит сильно удивляющую, скажем так, американцев политику в отношении Украины и Путина. Но это связано не с тем, что американцев волнует Украина — а с тем, что их волнует Трамп, и то, что он делает как президент Соединенных Штатов.

Направление главного удара было выбрано неправильно

— Ваша книга "Третья мировая: битва за Украину" вышла в Киеве уже 10 лет назад. Какие тогдашние прогнозы считаете сбывшимися, а что, напротив, не оправдалось?

— Случилось на самом деле все. Прогнозы сбылись полностью. Самый главный прогноз и предупреждение заключался в том, что Россия не смогла в 2014 году захватить Украину, поскольку направление главного удара было выбрано неправильно. И вместо того, чтобы наступать на Украину с севера, скажем так, в направлении Киева, Россия вторглась в Украину с востока и гусеницами своих же танков раздавила всю пророссийскую Восточную Украину.

И что в связи с этим мы должны очень внимательно следить за тем, что происходит в Беларуси. Поскольку наступление на Киев возможно только из Беларуси, то как только и если мы увидим сосредоточение российских войск в Беларуси, это будет означать, что Россия готовит новое вторжение в Украину. Вот это предупреждение было сделано в 2015 году — а в 2022 году мы увидели сосредоточение российских войск в Беларуси под прикрытием учений. И соответственно в феврале 2022 года Россия начала войну.

При этом я был одним из очень немногих (не хочу сказать — единственным) наблюдателей, кто считал и утверждал, что концентрация войск в Беларуси к 2022 году под прикрытием учений — это не учения, а подготовка к вторжению.

У Трампа — подчиненные отношения с Путиным

— Вы как американец что подумали, когда узнали о встрече Трампа и Путина на Аляске? Это укладывается в концепцию другой вашей работы, где рассказывается о связи хозяина Овального кабинета, российского олигарха Рыболовлева, и Владимира Путина?

— Безусловно укладывается. И каждый раз Трамп нас удивляет какими–то, скажем так, указаниями в этом направлении. Например, совсем недавно, буквально пару дней назад, он вдруг посвятил довольно много эфирного времени показу своей фотографии с Путиным, как бы вот хвастаясь этой фотографией, заставляя всю страну на эту фотографию смотреть.

Мы видели, как Трамп стелил красную дорожку перед Путиным. Когда же он встречался в Вашингтоне с Зеленским и европейскими лидерами, красной дорожки там не было.

Мы видели, как Трамп аплодировал Путину, который шел ему навстречу, причем не один раз. Когда эта запись была вывешена позже на сайте Белого дома, эти кусочки хроники с аплодисментами были вырезаны.

То есть очень много нюансов, говорящих о том, что у Трампа подчиненные отношения с Путиным. На самом деле это отношения завербованного агента к своему куратору. То что называется агентурная зависимость.

Но, к сожалению, это сейчас не главное. Мы сейчас немножко за пределами вопроса о том, был ли Трамп завербован, допустим, советской разведкой в 1980–е годы (есть сейчас какие–то новые указания и свидетельства). Есть очевидная финансовая зависимость в период 2007–2016 годов, это все как бы уже тоже доказано и показано на уровне сотен миллионов долларов. Во второй президентской кампании роль России и Путина уже была минимальной, может быть, ее даже вообще не было. Появились более серьезные спонсоры типа Илона Маска, у которого в кармане были уже миллиарды долларов. А не мелкие сотни миллионов.

Проблема сейчас, подчеркиваю, не только в том, что Трамп, может быть, был (а может быть, не был) завербован советской, а потом российской разведкой. Проблема, к сожалению, в том, что совпали интересы консервативного правого политического крыла Республиканской партии (частью которой является Дональд Трамп) и Владимира Путина. И главным врагом на сегодняшний день вот этого вот крыла, которое олицетворяет, например, вице–президент Соединенных Штатов Вэнс — является мировая демократия.

Они заинтересованы, чтобы к власти в Европе пришли ультраправые, ультраконсервативные партии. О чем, собственно, Вэнс практически открыто говорил, выступая на конференции по безопасности Европы в Мюнхене. Это то, с чего началось некое отрезвление Европы. В Европе поняли, что рассчитывать на Америку уже не следует.

Кстати, из этой же серии вопрос: существует ли НАТО как реальная военная сила, которая может противостоять российской агрессии? И я думаю, что ответ на этот вопрос известен, он очевиден. НАТО больше не существует. То есть НАТО существует формально, но Трамп не торопится распускать НАТО, потому что роспуск поставил бы Европу перед необходимостью быстро создать новый военно–политический союз, уже без Соединенных Штатов. А так никто не знает до конца — есть НАТО или нет.

Соответственно в список главных врагов попали:

половина Америки (без преувеличения: половина Америки голосовала за Трампа, вторая половина голосовала против);

Канада, которая является демократической страной и одновременно членом НАТО;

вся демократическая Европа.

И именно по этой причине мы являемся свидетелями того, что в отношении Путина Трамп не предпринимает никаких шагов. Вот просто — никаких! Ничем он не усложнил жизнь Путина, после того как пришел в Белый дом. А вот в отношении Канады и Европы мы видим постоянные попытки нанести этим странам ущерб — прежде всего через тарифную политику.

В отношении России эти тарифы, как мы видим, не вводятся — и каждый раз, когда об этом поднимается вопрос, Трамп дезавуирует эту тему. Мы помним, как Грэм предлагал ввести 500–процентные вторичные налоги, — Трамп это снизил сначала до 100 процентов, потом, после встречи на Аляске, сказал, что сейчас вообще не время обсуждать вопрос о санкциях. Я думаю, что в перспективе мы увидим снятие санкций — и с России, и с Беларуси.

И происходит это, как мне кажется, потому, что задача Трампа — и тут они очень интересно совпадают с Путиным — спровоцировать вторжение России в Европу. Иными словами, мы должны задать себе один вопрос: почему Трампу важно сдать Украину? Что выигрывает Америка, даже — что выигрывает Америка Трампа от того, что Путин получает Украину? Ведь это очень трудно объяснить. Америке это абсолютно не должно быть выгодно. А почему–то Трамп вместе с Путиным хотят заставить Украину капитулировать.

Я думаю, ответ на этот вопрос только один: дело в том, что, не захватив Украину, Путин не может двинуться в Европу. А идея Путина, или планы Путина состоят в том, что он захватывает Украину, после этого достаточно быстро захватывает Молдову — потому что просто там уже есть русский анклав, российские войска, есть Приднестровье! — и после этого движется в Европу.

В Латвии российская "пятая колонна" достаточно серьезная

— Юрий Георгиевич, что думаете про недавнее интервью Лаврова NBC — почему предоставили интервью рупору Кремля?

— С журналистской точки зрения ничего особо ненормального в том, чтобы предоставить время для интервью Лаврова, нет. Все зависит от того, как это интервью велось.

— В Латвии такое невозможно, скажем так, потому я и спрашиваю.

— Да, в Латвии, конечно, такое невозможно. Потому что в Латвии есть российская "пятая колонна", достаточно серьезная. И для Латвии этот вопрос — очень деликатный по этой причине. В Америке не каждый канал, безусловно, дал бы Лаврова. Но, скажем так, это можно объяснить любознательностью американского зрителя.

— А как, на ваш взгляд, изменилось в последнее время внутриполитическое положение Зеленского в связи с его визитом в Вашингтон на фоне недавних конфликтов в Киеве?

— Во–первых, я пытаюсь не комментировать вообще внутриполитическую ситуацию в Украине. Я считаю, что выбор президента — это дело украинского народа. И при этом я, конечно же, считаю, что во время войны проводить выборы — вещь невозможная.

Есть исторические примеры, главный из которых — это Черчилль, который во время войны выборы не проводил (парламентские выборы в Великобритании прошли 5 июля 1945 г., т. е. во время войны с Японией. — Прим. ред.), и в 1945 году ушел от власти, уже после победы. В конце концов, есть пример Рузвельта, который по умолчанию прошел достаточно технически через третью (в 1944 г. — четвертую. — Прим. ред.) избирательную кампанию и стал президентом, хотя в Америке это было не принято — но и не запрещено законом. Это только после случая с Рузвельтом ввели запрещающую поправку.

Если бы эту поправку анализировал Путин, он бы нашел лазейку, разрешающую ему стать президентом в третий раз. И Трамп на эту тему разговаривает, шутит. Так что не удивлюсь, если Трамп сделает попытку остаться на третий срок. Но, может быть, и не сделает.

Никакой американской реакции на российское вторжение в Европу не будет

— Конфликт, который, на ваш взгляд, может разразиться в странах Балтии — это будет пробой сил НАТО или широкомасштабным вторжением для захвата территорий?

— Нет, я думаю, Путину не надо проверять готовность НАТО. Потому что Путин знает, что НАТО уже нет — в том плане, что у него есть гарантии со стороны Трампа, что НАТО с участием Соединенных Штатов задействовано не будет. Из интервью Виткоффа CNN уже после встречи на Аляске следует, что вопрос о российском вторжении в Европу обсуждался. Там есть фраза, в интервью Виткоффа, где он говорит, что во время обсуждения гарантий Украины Путин обещал: что если Украина отдаст те территории, которые он требует, то он, Путин, обещает не захватывать другие территории. Что означает — обсуждался вопрос вторжения российских войск в другие страны!

И одновременно указывает, что Трамп не сказал — по линии НАТО объявит России войну. Поэтому Путин знает, что никакой американской реакции на российское вторжение в Европу не будет. — Но ведь есть же еще и фронт с Украиной, ВСУ — миллион человек. Есть государства Западной Европы. Неужели Москва вот так расширит линию фронта почти на 1000 км, ведь у Балтии довольно длинная граница с Россией?

— Это, безусловно, аргумент в пользу того, что открывать второй фронт не следует. Но у Путина, к сожалению, может быть другая логика. И, кстати, эта логика имеет право на существование. Путин искренне убежден, что он не может захватить Украину, потому что Украине помогают. Я в общем–то об этом неоднократно говорил, с первых дней войны.

Сначала, если помните, появилась теория, или многочисленные заявления, начиная от Путина и Медведева и кончая пропагандистами, что Россия воюет не с Украиной — Россия воюет с НАТО. И поэтому она не может быстро захватить Украину. Америка после 21 января, когда Трамп въехал в Белый дом, как бы отпала из этого списка. Но сейчас Путин убежден, что он не может захватить Украину, потому что Украине помогает Европа. Соответственно задача, которая стоит перед Путиным, — остановить помощь европейских государств.

И один из вариантов остановки этой помощи — это вторжение в Европу. Чтобы, с одной стороны, Европа испугалась. Что всегда присутствует в логике Путина: если враг не сдается, значит, его недостаточно напугали. А с другой стороны, чтобы Европа должна была сконцентрироваться на обороне собственных границ, бросить все имеющееся вооружение на охрану своих рубежей и остановить таким образом помощь Украине. Я не считаю, что такая логика приведет к каким–то успехам, если иметь в виду Путина. Но я не исключаю, что по этой причине он может рискнуть открыть второй фронт, не закончив военной операции в Украине.

— Будем надеяться, что мир и разум восторжествуют, спасибо вам.