Немецкий министр отчитал Урсулу фон дер Ляйен, которая пообещал послать войска в Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах развертывания многонациональных сил в Украине. Об этом сообщает Tagesschau.

Писториус считает принципиально неправильным обсуждать такие вопросы до того, как сесть за стол переговоров.

По его мнению, Евросоюз не имеет никаких полномочий или компетенции по развертыванию войск в Украине. "Я воздерживаюсь от подтверждения или комментирования таких соображений каким-либо образом", - сказал немецкий министр.

По его словам, продолжаются дискуссии о том, "что было бы возможно, что не было бы возможно, и при каких оговорках и условиях что-то вообще было бы возможно".

"Но я считаю, что обсуждать это публично на данный момент совершенно неправильно", - подчеркнул Писториус.

Что сказала фон дер Ляйен

Страны Евросоюза разрабатывают «достаточно четкие планы» потенциального развертывания войск в Украине в рамках послевоенных гарантий безопасности, которые будут иметь полную поддержку от США. Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью Financial Times.

По словам главы ЕК, существует «четкая дорожная карта» для возможного развертывания западных войск в Украине.

Фон дер Ляйен также сказала, что на прошлой неделе состоялась встреча руководителей Министерств обороны стран-членов «коалиции решительных». Участники «разработали достаточно точные планы», включая обсуждение «необходимых элементов для эффективного наращивания войск».

«Конечно, всегда требуется политическое решение соответствующей страны, потому что развертывание войск является одним из важнейших суверенных решений нации. (Но) ощущение срочности очень высокое… дело продвигается вперед. Оно действительно приобретает форму», — подчеркнула президент ЕК.