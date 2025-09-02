Baltijas balss logotype
Кругом шпионы? Для живущих в Латвии граждан России и Беларуси готовят новый запрет

Политика
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Кругом шпионы? Для живущих в Латвии граждан России и Беларуси готовят новый запрет
ФОТО: Youtube

Гражданам России и Беларуси планируется запретить получение существенного участия в предприятиях критической инфраструктуры категории D.

Планируется, что физические и юридические лица, принадлежащие России или Белоруссии, не смогут получать существенное участие или решающее влияние в субъектах критической инфраструктуры категории D — в поставщиках услуг, коммерческих компаниях, учреждениях и других организациях, а также быть реальными бенефициарами таких субъектов или получать косвенное влияние, сообщает Министерство экономики (МЭ) в разработанных поправках к Закону о национальной безопасности.

Рассмотрение поправок в законопроекте планировалось на заседании правительства во вторник, но оно было отложено на неделю. В законопроекте предусмотрено, что профильные министерства будут учитывать эти ограничения при выявлении будущих субъектов, которые потенциально могут быть отнесены к категории критической инфраструктуры D, а также следить за тем, чтобы уже существующие субъекты соответствовали соответствующим ограничениям.

Кроме того, законопроект предусматривает переходные положения, определяющие действия в отношении субъектов, на которые распространяются ограничения после вступления соответствующих норм в силу. Министерство обороны совместно с профильными министерствами выявит, включены ли в категорию критической инфраструктуры D субъекты, в которых зафиксировано существенное участие или решающее влияние лиц, принадлежащих России и Белоруссии, и являются ли эти лица реальными бенефициарами соответствующих субъектов, и представит Министерству внутренних дел предложения о их исключении из категории критической инфраструктуры D.

Категория D охватывает критическую инфраструктуру, уничтожение, снижение работоспособности или прекращение предоставления критических услуг которой существенно угрожает безопасности общества и государства в условиях чрезвычайного положения или войны.

В категорию D включены субъекты, деятельность которых имеет решающее значение для преодоления угроз национальной безопасности и обеспечения основных услуг обществу в условиях чрезвычайного положения или войны, например, производство и торговля продуктами питания, теплоснабжение, оборот лекарственных препаратов и другие. Поэтому крайне важно обеспечить непрерывность их работы, отмечает МЭ.

В критической инфраструктуре категории D, в отличие от категорий A, B и C, невозможно идентифицировать конкретный объект критической инфраструктуры, находящийся в собственности или владении соответствующего субъекта. Иными словами, «критичность» инфраструктуры категории D проявляется в процессе предоставления и организации определённых услуг, который субъект, владеющий соответствующей инфраструктурой, способен обеспечивать непрерывно, включая периоды чрезвычайного положения или войны.

#сейм латвии
