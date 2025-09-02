На должность генпрокурора претендуют не менее четырех кандидатов

На должность генерального прокурора претендуют по меньшей мере четыре кандидата, сообщил председатель Верховного суда и глава Совета юстиции Айгар Струпишс в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Он добавил, что прием заявок был открыт до полуночи понедельника, и он не проверял последнюю информацию, но к вечеру понедельника было получено четыре заявки.

Струпишс прогнозирует, что в течение месяца или двух должны быть определены результаты конкурса.

"Четыре кандидата - это достаточно солидно и серьезно. Все они опытные", - сказал он, сообщив, что бывший генеральный прокурор Юрис Стуканс подал новую заявку.

Как сообщалось, в середине июля Совет юстиции объявил новый конкурс на должность генерального прокурора.

Полномочия Стуканса истекли 11 июля, но на первом конкурсе, проведенном весной этого года, новый генеральный прокурор не был выбран.