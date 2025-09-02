Baltijas balss logotype
«Новая метла» в самоуправлениях: бывшим руководителям урезают привилегии 0 1024

Политика
Дата публикации: 02.09.2025
LETA
«Новая метла» в самоуправлениях: бывшим руководителям урезают привилегии
ФОТО: LETA

После местных выборов в нескольких краях Латвии сменилось руководство дум, и в некоторых местах за этим последовали действия, свидетельствующие о том, что бывшим руководителям отказывают в возможности получать компенсацию или занимать должность, пишет Diena.

Самый громкий инцидент недавно произошёл в Ливанах, где нынешний председатель думы умудрился отказать в выплате компенсаций своему предшественнику и его заместителю, мотивируя это тем, что оба являются депутатами думы нового созыва.

Упоминался и Лимбажский край, где бывший председатель думы не был избран в правление Салацгривского порта. Председатель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис воздержался от комментариев по этому вопросу.

На заседании в прошлый четверг большинство депутатов Ливанской краевой думы не поддержало назначение ежемесячного пособия бывшему председателю думы Андрису Вайводсу. В соответствии с законом лицу, избранному председателем думы на два срока в одном самоуправлении после 4 мая 1990 года, назначается ежемесячное пособия в размере двух минимальных месячных зарплат. Вайводс был председателем думы с 6 сентября 2002 года по 26 июня 2025 года. Однако новый председатель краевой думы Давидс Рубенс на заседании призвал воздержаться от голосования или проголосовать против, учитывая, что пособие назначается в случаях, когда лицо не является наемным работником. По мнению нового мэра, Вайводс сейчас является депутатом, поэтому не имеет права на пособие.

Вайводс не присутствовал на заседании, но на вопрос газеты "Diena", что он планирует делать с невыплаченной компенсацией, в SMS-сообщении он ответил: "Я продолжу исполнять свои обязанности депутата Ливанского края, которые я ответственно и непрерывно выполняю уже 35 лет, со времён Народного фронта". Вайводс сказал, что не собирается подавать в суд, хотя в его словах чувствовалась некоторая обида.

#регионы латвии #самоуправления
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
