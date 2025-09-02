Baltijas balss logotype
Политика
Дата публикации: 02.09.2025
LETA
Самоуправления получат право блокировать ветропарки
Планируется предоставить самоуправлениям право отклонять другие проекты ветряной энергетики, если мощность ветропарков на их территории уже достигла 150 мегаватт (МВт) или если в регионе планирования уже реализуются проекты общей мощностью 500 МВт, пишет Latvijas Avīze.

Министерство климата и энергетики (МКЭ), скорее всего, предложило такое решение, чтобы добиться большей поддержки общественности в строительстве ветряных электростанций в непосредственной близости от места жительства людей и снизить растущую волну сопротивления во многих регионах Латвии. Однако это предложение МКЭ ещё должно быть принято Сеймом через поправки к законопроекту "Об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)".

"Мы подготовили переходное положение, обеспечивающее баланс между правом самоопределения самоуправлений на своей территории и укреплением энергетической независимости государства. Для того чтобы Латвия могла обеспечить себя необходимым объёмом электроэнергии в объёме восьми-девяти тераватт-часов (ТВт·ч) к 2030 году, необходим сбалансированный энергопортфель, который служит защитой от рисков в стране. Энергетическая независимость - наша общая ответственность, а не бремя отдельных регионов Латвии. Наше решение - вернуть самоуправлениям часть ранее ограниченных прав, предоставив им возможность самостоятельно принимать решения о развитии, одновременно создавая сбалансированную национальную модель развития. В переходный период самоуправления будут иметь право отказаться от новых ветропарков, если на их территории уже развивается ветропарк или если соответствующий регион планирования уже достиг 500 МВт мощности ветропарков. Эти права послужат дополнительным инструментом защиты интересов жителей", - заявил на пресс-конференции министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

Однако это также означает, что каждое самоуправление должно учитывать, что ветряная электростанция мощностью 150 МВт всё равно получит "зелёный свет" "априори", если в регионе планирования ещё не реализуются проекты общей мощностью 500 МВт.

Для сравнения: самая амбициозная на данный момент ветряная электростанция - "Latflora Energy", строящаяся на болоте Кайгю в Елгавском крае, - имеет общую мощность 108,8 МВт. Там на высоте 266 метров будут установлены 16 самых современных ветряных турбин в странах Балтии. Это означает, что у каждого самоуправления Латвии будет возможность построить ещё более мощную ветряную электростанцию, если таковой там ещё нет или если в соответствующем регионе планирования не запланированы проекты ветряной энергетики мощностью 500 МВт.

На вопрос, определило ли МКЭ, сколько самоуправлений в настоящее время выступают против строительства ветряных электростанций на своей территории, Мелнис ответил отрицательно. Однако министерство планирует к октябрю разработать карту территорий, где возможна реализация проектов ветряной энергетики. На основе этих данных у самоуправлений и у людей будет больше ясности о том, где будут реализованы проекты.

#экология
