Латвия назначила нового начальника своего посольства в России

Посольство Латвии в России возглавит советник и временный поверенный в делах Рамона Красовска, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

Красовска начала работать в МИД в 2003 году. У нее большой опыт дипломатической службы, она работала в посольствах Латвии в Литве, России, Ирландии и Эстонии, а также в центральном аппарате МИД по вопросам двусторонних отношений, Европейского союза и диаспоры.

До работы в посольстве в России она возглавляла российский отдел МИД. Красовска имеет степень бакалавра в области управленческих наук и магистра экономики Латвийского университета, владеет несколькими иностранными языками.

Красовска сменила на этом посту Даце Рутку, которая исполняла обязанности главы посольства Латвии в России с 2023 года. В настоящее время Рутка является послом Латвии в Казахстане.

С 24 февраля 2023 года Латвия понизила уровень дипломатических отношений с Россией до уровня временного поверенного в делах.