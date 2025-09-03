Перед учениями «Запад-2025» Спрудс поручил НВС усилить готовность

Накануне проводимых Россией и Беларусью военных учений "Запад-2025" министр обороны Андрис Спрудс поручил Национальным вооруженным силам (НВС) усилить готовность для обеспечения усиленного наблюдения за воздушным, информационным и киберпространством Латвии, а также провести оповещение Земессардзе.

Во время учений по всеобъемлющей государственной обороне "Намейс 2025", когда НВС вместе с союзниками и гражданскими организациями тренируются в реализации ряда задач, и когда у границ Латвии свои учения развернули страны-агрессоры, министр поручил уделить повышенное внимание воздушному пространству, информационному пространству и киберпространству, чтобы не допустить провокаций любого рода, а также обеспечить готовность личного состава отреагировать в любой момент, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-отделе Министерства обороны.

Министр обороны поручил НВС провести оповещение всех земессаргов с целью выяснить их готовность к прибытию в подразделения и выполнению боевых задач.

Чтобы обеспечить внедрение в Латвии акустической системы наблюдения за воздушным пространством, министр поручил НВС провести ее тестирование в восточном регионе Латвии.

При этом Минобороны сообщает, что за последний год были внесены поправки в нормативные акты, которые в сотрудничестве с "Latvijas Gaisa satiksme" позволят быстро закрыть воздушное пространство на подверженных угрозе территориях. Кроме того, внесены изменения, ужесточающие контроль за полетами в воздушном пространстве на востоке Латвии. В восточной приграничной зоне Латвии на постоянном дежурстве находятся подразделения противовоздушной обороны НВС, задача которых - в случае необходимости сбивать нарушившие воздушное пространство летательные аппараты.

Министр поручил НВС в сотрудничестве с Министерством обороны и другими учреждениями проводить усиленное наблюдение за информационным пространством Латвии в режиме 24/7 и оказывать противодействие дезинформации, особенно в период проведения учений стран-агрессоров "Запад-2025".

При этом оборонная отрасль призывает общество критически оценивать публично доступную информацию, а также не распространять сомнительный контент из непроверенных источников.

Минобороны предполагает, что во время военных учений "Запад-2025" Россия будет распространять различного рода дезинформацию о предстоящей деятельности, размещая преувеличенную и вводящую в заблуждение информацию с целью повышения тревоги и напряжения в обществах стран НАТО.

Минобороны и НВС продолжат информировать общественность, публикуя информацию на сайтах "www.mod.gov.lv" и "www.mil.lv", на новостном портале оборонной отрасли "www.sargs.lv", а также в аккаунтах Минобороны и Латвийской армии в социальных сетях.

Как сообщалось, со 2 сентября по 8 октября на всей территории Латвии проходят организованные НВС учения "Намейс 2025", в которых принимают участие почти 12 000 латвийских военнослужащих, земессаргов и представителей сил союзников, сообщили агентству ЛЕТА в НВС.

Между тем, Бюро по защите Сатверсме сегодня утром отметило, что угроза для Латвии и НАТО, создаваемая объединенными военными учениями стратегического уровня России и Беларуси "Запад-2025", низка, однако обе страны используют учения для формирования внутриполитической и внешнеполитической стратегической коммуникации.

Учения пройдут с 12 сентября по 16 сентября, в основном на территории Беларуси, однако военные мероприятия запланированы также в Калининграде и Московском и Ленинградском военных округах.