Жители не должны страдать - министр

Он сообщил, что в настоящее время в Совете по общественному транспорту продолжаются обсуждения объема сети регионального общественного транспорта на следующий год, однако решения пока не приняты.

"Мое понимание таково, что мобильность и общественный транспорт чрезвычайно важны для всех жителей Латвии, и люди не должны страдать. Конечно, нам нужно искать разумные и эффективные способы организации транспортной взаимосвязанности", — подчеркнул министр.

Швинка отметил, что в законе о бюджете ясно указано, что базовое финансирование регионального транспорта не увеличится, поэтому необходимо понять, как уложиться в эти бюджетные рамки. Однако, по его словам, "простые горизонтальные сокращения" были бы непонятными и неприемлемыми.

"Мое видение — мы могли бы сделать лучше, если бы у нас были данные. Получить полную информацию о всей системе взаимосвязанности регионального транспорта в Латвии пока не удалось, поэтому я поставил в приоритет цифровизацию общественного транспорта, начиная с мобильных приложений", — подчеркнул Швинка.

По его словам, в первую очередь должно быть обеспечено информирование о задержках и отменах рейсов, а следующим этапом — регистрация билетов, чтобы можно было подсчитать пассажиров, а также создание планировщика маршрутов для эффективной координации транспортных сообщений.

Министр отметил, что уже начаты переговоры с несколькими самоуправлениями о возможности установки счетчиков пассажиров в школьных автобусах для совместного планирования с региональными автобусными и железнодорожными маршрутами.

"Конкретно самоуправления Цесиса и Смилтене выразили готовность участвовать в пилотном проекте, поскольку им также важно знать, где передвигаются их жители и на что следует обратить внимание. Нет смысла направлять большой автобус туда, где, возможно, всего один-два пассажира", — добавил Швинка.

Он также сообщил, что Министерство климата и энергетики нашло дополнительное финансирование в размере 36 миллионов евро из Социального климатического фонда Европейского союза для автотранспорта по запросу.

По его словам, внедрение цифровых инструментов заняло бы от полугода до года, таким образом, в 2027 году можно было бы полностью начать внедрение автотранспорта по запросу.

Одновременно Швинка указал, что Министерство сообщения продолжит переговоры с перевозчиками.

"Во время предыдущей встречи сами перевозчики указали на различные аспекты, на которые стоит обратить внимание. Это, например, реформа автовокзалов. Меня радует, что самоуправления развивают проекты типа 'Станция 2.0', где железнодорожную станцию превращают в точку мобильности, и к станции переносят автовокзал. Уже видно, что в таком случае люди оставляют там свой личный автомобиль или велосипед и продолжают поездку на общественном транспорте", — сказал министр.

Также, по его словам, важно упорядочить сеть коммерческих перевозок. По мнению министра, большой ошибкой было заключение десятилетних договоров, которые почти с самого начала стали причиной недовольства всех сторон и оказались трудно исполнимыми. Поэтому в будущем, когда будут открыты новые лоты, следует заключать трехлетние договоры с более четкими условиями.

"Я считаю, что в одном лоте обязательно нужно объединять как дотируемый региональный транспорт, так и коммерческий. На мой взгляд, это честно, если предприниматель может в рамках одного лота выполнять обе функции. Это также помогло бы сбалансировать и упорядочить предложения в сфере регионального автотранспорта", — пояснил Швинка.