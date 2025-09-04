Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Силиня сказала, что нужно для мира на Украине 3 1024

Политика
Дата публикации: 04.09.2025
LETA
Силиня сказала, что нужно для мира на Украине
ФОТО: LETA

Справедливый и устойчивый мир в Украине требует твердых гарантий безопасности со стороны Европы, США и других стран-единомышленников, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня на совещании "коалиции желающих".

По ее словам, у стран, входящих в эту коалицию, есть общая позиция по данному вопросу.

По словам Силини, сейчас ясно, что Россия не хочет мира в Украине и будет продолжать представлять угрозу. В то же время она подчеркнула, что Латвия будет неизменно поддерживать Украину.

Встреча состоялась по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, в ней приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, а также ряд европейских и других лидеров. Встреча проходила частично очно, частично по видеосвязи. Силиня присутствовала на встрече по видеосвязи.

Коалиция, возглавляемая Францией и Великобританией, объединяет страны, желающие и готовые оказать помощь Украине. Ее цель - оказывать Украине большую дипломатическую, военную, финансовую и политическую поддержку для достижения справедливого и прочного мира.

Читайте нас также:
#россия-евросоюз #война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
1
2
0
3

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    5-го сентября

    Латвия будет неизменно поддерживать Украину. -- А что ей ещё остаётся делать? США отвернулись но и финансирование снимают, Китай после парада 03.09.2025 года - не упаси Бог, не к России же на поклон идти?

    9
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    4-го сентября

    Пустая болтовня, по заранее придуманному плану сионистов.

    34
    4
  • Д
    Дед
    4-го сентября

    Они там все тупые? Мир на Украине возможен при отказе от НАТО, демилитаризации, денацификации и отчуждении от Украины территорий, которые на референдумах проголосовали за отделение. Это всем нормальным людям известно уже с 2022 года.

    47
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 146
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 1 535
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 145
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 220

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 4
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 16
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 38
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 38
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 92
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 74
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 4
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 16
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео