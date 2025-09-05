Baltijas balss logotype
«Что тогда нам вообще нужно?» — артисты против отмены пенсий за выслугу лет 14 1176

Политика
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
«Что тогда нам вообще нужно?» — артисты против отмены пенсий за выслугу лет
ФОТО: LETA

Решения об изменениях в порядке назначения пенсий за выслугу лет не следует принимать поспешно и без углублённых дискуссий — такое мнение агентству LETA высказал председатель правления Латвийского союза театральных работников (ЛСТР) Оярс Рубенис.

По его словам, обо всём можно говорить и договариваться, и понятно, что существует стремление сократить государственные расходы. Однако если планируется исключить артистов из круга получателей пенсий за выслугу лет, необходимо также пересмотреть уровень доходов работников культуры в целом.

Рубенис подчеркнул, что, например, в балете уже сейчас трудно привлечь профессиональных танцоров — уважающий себя мужчина с соответствующими способностями и пониманием ценности балета не станет работать в профессии, которая не позволяет содержать и обеспечивать семью. Он также обратил внимание на то, что немногие балетные артисты могут во время своей профессиональной карьеры получить образование в другой сфере.

По его наблюдениям, те танцоры, которые думали об альтернативном образовании, заранее покидали профессию. Говоря о предложении обеспечить работникам культуры возможность переквалификации, глава ЛСТР призвал учитывать, что часто главным препятствием для этого становится подорванное здоровье из-за профессии.

По его мнению, если в круг получателей пенсий за выслугу лет вносятся изменения, необходимо также обеспечить артистам такую зарплату, из которой они могли бы делать накопления на старость. Он отметил, что Латвия — небольшая страна, и надеяться на то, что театры смогут обеспечить артистам достойную оплату труда только за счёт продажи билетов при сокращающейся аудитории — рискованно.

Рубенис подчеркнул, что детям, которые решают поступать в балетную школу и проводить всю жизнь "на пуантах", тренируя своё тело даже по выходным, должно быть ясно: их ожидает достойная зарплата, позволяющая заботиться и о будущем. Тогда это будет их осознанный выбор.

Он также выразил обеспокоенность тем, что в общественном пространстве именно артисты сейчас становятся основными "виновными". По его словам, широкие дискуссии не ведутся ни о каких других профессиональных группах — речь идёт только об артистах. В социальных сетях задаются вопросы, зачем артистам пенсии за выслугу лет, и звучат утверждения, что вклад работников культуры никому не нужен.

"А что тогда нам вообще нужно?" — риторически спрашивает Рубенис.

Он также считает, что предложение Госканцелярии обществу объяснено недостаточно чётко. По мнению Рубениса, необходимо подробно обсудить каждую профессию, представители которой имеют право на пенсию за выслугу лет, и только потом принимать решения. Он добавил, что пенсия за выслугу лет, возможно, не самый лучший "пряник" для привлечения людей в профессию, но если от неё отказываются, то необходимо менять подход.

Как ранее сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных связей Министерства культуры Лита Кокале, на данный момент в Латвии пенсию за выслугу лет получают 208 артистов, что составляет 2% от общего числа получателей этой пенсии. Средний размер пенсии у артистов составляет 761 евро брутто. Всего пенсии за выслугу лет в этом году получают 10 306 человек, что обойдётся государственному бюджету в 114,76 миллиона евро. Из этой суммы на пенсии артистам необходимо 1,8 миллиона евро, или 1,5% от всех затрат.

Госканцелярия предлагает исключить из круга профессий, претендующих на пенсии за выслугу лет, прокуроров, судей (предлагая им спецпенсии), дипломатов, артистов балета, актёров театра кукол, цирковых артистов, хоровых певцов, музыкантов оркестра, вокалистов-солистов, актёров театра, а также все должности, не связанные с регулярным риском для здоровья и жизни — в том числе работников вспомогательных функций. Это касалось бы только тех, кто начнёт работать в этих профессиях после конца 2026 года.

Предложения Госканцелярии ещё будут обсуждаться в Сейме, и окончательное решение примут депутаты парламента. Министерству культуры также предоставлена возможность разработать альтернативные предложения в отношении отдельных артистических профессий.

Министр культуры Агнесе Лаце ранее подчеркнула, что при выполнении поручения правительства и подготовке изменений в системе пенсий за выслугу лет для работников культуры министерство учтёт специфику труда в отрасли и профессиональные риски утраты трудоспособности.

По её мнению, важно, чтобы работники культуры продолжали получать необходимую социальную защиту, чтобы культурные учреждения Латвии не теряли квалифицированных специалистов, и это не влияло ни на доступность культуры в стране, ни на представительство Латвии на международном уровне, ни на доходы государственного бюджета.

#культура #пенсии
Оставить комментарий

(14)
  • JU
    Jazeps Urlauskis
    5-го сентября

    Мир уже давно изменился. какие танцоры нафиг по выслуге лет? Не хотели нормальную профессию получать в свое время, тиктокеры сейчас также мыслят, только что будет с ними через лет 30. Что теперь пенсионной системе подстраиваться под них, а не они под систему? Бред. Если работать, то работать всем до гроба! Ну конечно если бабки нужны

    11
    7
  • Вк
    Виардо кузнецова
    5-го сентября

    Полицейские, пожарные в первую очередь , медики могут спать по ночам .А вот полицейский ф \в форме все 24 часа без сна, ночные проверки.Недосып это страшно.Медсестры спят все же и врачи , комнатка и диванчик.Видела медсестру, которая спала на каталке в коридоре, а у полицейских диванчика нет ,.Недосып это срашно вредно для здоровья.Попробуйте 24 часа отработать и не спать

    8
    11
  • Вк
    Виардо кузнецова
    5-го сентября

    Оперу и балет очень люблю, но больше не пойду туда никогда. Титры на опере только на латышском и английском, а русских здесь вроде нет, а тогда еще войны на у\Украине не было.Весь спектакль переводила мужу, мешая остальным.Пусть наслаждаются латыши

    16
    2
  • З
    Злой
    5-го сентября

    Ужас, только что услышал как водитель автобуса говорил с диспетчером по рации, о, ужас, на страшном, враждебном русском языке и она, вы только представьте, отвечала ему тоже на русском!!!!!!! Небеса ударились о землю, всё погрузилось во тьму,, все труды 35 летней давности псу под хвост!!!

    21
    3
  • З
    Злой
    5-го сентября

    Здоровые бабы и мужики, какая накуй пенсия, труд освобождает, было написано на воротах если вы не в курсе, вы, что, думаете, покрутилиди ножками и на покой в молодом возрасте???? Наши гении так не думают! Хотя с другой стороны у меня сосед, бывший полицейский, вроде как в 45 ушёл на пенсию и бухает не по- детски, поскольку все артисты в латвии правильной национальности, пусть работают, нефиг прикрывать я льготами, свой сейм содержите!

    26
    5
  • A
    Aleksandr
    5-го сентября

    Интересно, а куда каждый год уходят 2,3 миллиарда пенсионных денег? Случайно не в бюджет страны? Министры не имели право забирать в бюджет эти деньги. Но они придумали схему, что они одолжат эти деньги! Ага! И когда они их собираются отдавать? Да нас просто всех надули! Весе созывы сейма и правительства которые занимались этим грабежом должны все свои накопления отдать народу, обратно в пенсионный фонд! Себе могут оставить 1 комплект одежды и картонную коробку для жилья!

    38
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleksandr
    5-го сентября

    Да нас просто всех надули! -- А надув, наши деньги по хуторам растащили. Там всё украденное искать надо!

    20
    1
  • З
    Злой
    Aleksandr
    5-го сентября

    На оборону, га зубы дракона, во всей этой истории одно жаль, что ВАП выбрал войну на уровне 1 мировой в рукопашный, если бы действительно воевал как, например, в Сирии, когда корабль, стоя в Каспийском море уничтожал всё за много километров, то никаких иллюзий у запада не было, а так , даже наш битый, толстый, т.н. воин, глядя на всё, готов в одиночку победить Россию.

    9
    2
  • З
    Злой
    Aleksandr
    5-го сентября

    Я только за, пусть пашут, отрабатывают 5% на оборону или ,вы, что, против,обороны, сгб, займитесь этими ухилянтами!!!!

    14
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    5-го сентября

    Если здесь не нужно , поднимайте свой карьерный рост, если вы умны. К примеру, артист Зеленский, смог ведь подняться и вы пробуйте.

    33
    3
  • Ш
    Шурик
    Бесс Толковый
    5-го сентября

    Так надо уметь на рояле не только руками !

    23
    2
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    5-го сентября

    Ну не хотите плясать - идите работать, балет никому особо не нужен, по крайней мере не так как пожарные или медицина, чтобы на него тратить государственные деньги. Пусть будет как в США, если зритель ходит и шоу популярно - ты богат, а если ты не интересный или неумелый и никто не хочет за деньги смотреть на твои кривляния - иди курьером подрабатывай, при чем здесь государство вообще?

    70
    7
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    5-го сентября

    "А что тогда нам вообще нужно?" -- Ответ прост, как ложка перед обедом! Вам нужны деньги и причём хорошие за бесполезное дрыгание ногами и бестолково глумливые кривлянья на сцене.

    54
    7
  • Ш
    Шурик
    5-го сентября

    «По одежке протягивай ножки»... хуторских балерунов им не набрать ... беда ?!

    33
    2
Читать все комментарии

