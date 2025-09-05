«Что тогда нам вообще нужно?» — артисты против отмены пенсий за выслугу лет

Решения об изменениях в порядке назначения пенсий за выслугу лет не следует принимать поспешно и без углублённых дискуссий — такое мнение агентству LETA высказал председатель правления Латвийского союза театральных работников (ЛСТР) Оярс Рубенис.

По его словам, обо всём можно говорить и договариваться, и понятно, что существует стремление сократить государственные расходы. Однако если планируется исключить артистов из круга получателей пенсий за выслугу лет, необходимо также пересмотреть уровень доходов работников культуры в целом.

Рубенис подчеркнул, что, например, в балете уже сейчас трудно привлечь профессиональных танцоров — уважающий себя мужчина с соответствующими способностями и пониманием ценности балета не станет работать в профессии, которая не позволяет содержать и обеспечивать семью. Он также обратил внимание на то, что немногие балетные артисты могут во время своей профессиональной карьеры получить образование в другой сфере.

По его наблюдениям, те танцоры, которые думали об альтернативном образовании, заранее покидали профессию. Говоря о предложении обеспечить работникам культуры возможность переквалификации, глава ЛСТР призвал учитывать, что часто главным препятствием для этого становится подорванное здоровье из-за профессии.

По его мнению, если в круг получателей пенсий за выслугу лет вносятся изменения, необходимо также обеспечить артистам такую зарплату, из которой они могли бы делать накопления на старость. Он отметил, что Латвия — небольшая страна, и надеяться на то, что театры смогут обеспечить артистам достойную оплату труда только за счёт продажи билетов при сокращающейся аудитории — рискованно.

Рубенис подчеркнул, что детям, которые решают поступать в балетную школу и проводить всю жизнь "на пуантах", тренируя своё тело даже по выходным, должно быть ясно: их ожидает достойная зарплата, позволяющая заботиться и о будущем. Тогда это будет их осознанный выбор.

Он также выразил обеспокоенность тем, что в общественном пространстве именно артисты сейчас становятся основными "виновными". По его словам, широкие дискуссии не ведутся ни о каких других профессиональных группах — речь идёт только об артистах. В социальных сетях задаются вопросы, зачем артистам пенсии за выслугу лет, и звучат утверждения, что вклад работников культуры никому не нужен.

"А что тогда нам вообще нужно?" — риторически спрашивает Рубенис.

Он также считает, что предложение Госканцелярии обществу объяснено недостаточно чётко. По мнению Рубениса, необходимо подробно обсудить каждую профессию, представители которой имеют право на пенсию за выслугу лет, и только потом принимать решения. Он добавил, что пенсия за выслугу лет, возможно, не самый лучший "пряник" для привлечения людей в профессию, но если от неё отказываются, то необходимо менять подход.

Как ранее сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных связей Министерства культуры Лита Кокале, на данный момент в Латвии пенсию за выслугу лет получают 208 артистов, что составляет 2% от общего числа получателей этой пенсии. Средний размер пенсии у артистов составляет 761 евро брутто. Всего пенсии за выслугу лет в этом году получают 10 306 человек, что обойдётся государственному бюджету в 114,76 миллиона евро. Из этой суммы на пенсии артистам необходимо 1,8 миллиона евро, или 1,5% от всех затрат.

Госканцелярия предлагает исключить из круга профессий, претендующих на пенсии за выслугу лет, прокуроров, судей (предлагая им спецпенсии), дипломатов, артистов балета, актёров театра кукол, цирковых артистов, хоровых певцов, музыкантов оркестра, вокалистов-солистов, актёров театра, а также все должности, не связанные с регулярным риском для здоровья и жизни — в том числе работников вспомогательных функций. Это касалось бы только тех, кто начнёт работать в этих профессиях после конца 2026 года.

Предложения Госканцелярии ещё будут обсуждаться в Сейме, и окончательное решение примут депутаты парламента. Министерству культуры также предоставлена возможность разработать альтернативные предложения в отношении отдельных артистических профессий.

Министр культуры Агнесе Лаце ранее подчеркнула, что при выполнении поручения правительства и подготовке изменений в системе пенсий за выслугу лет для работников культуры министерство учтёт специфику труда в отрасли и профессиональные риски утраты трудоспособности.

По её мнению, важно, чтобы работники культуры продолжали получать необходимую социальную защиту, чтобы культурные учреждения Латвии не теряли квалифицированных специалистов, и это не влияло ни на доступность культуры в стране, ни на представительство Латвии на международном уровне, ни на доходы государственного бюджета.