Ели — под топор на 30 лет раньше: в Латвии хотят изменить правила вырубки

Министерство земледелия (МЗ) предлагает сократить возраст главной рубки для ряда пород деревьев, в том числе для ели — с 81 года до 51 года, свидетельствуют подготовленные министерством и переданные на согласование поправки к Лесному закону, пишет LETA.

Возраст главной рубки для сосны планируется сократить на 20 лет — со 101 до 81 года, для берёзы и ольхи чёрной — также на 20 лет, со 71 до 51 года, а для осины — на 10 лет, с 41 до 31 года.

В то же время не планируется изменять возраст главной рубки для дуба и лиственницы — он останется на уровне 101 года, а также для ясеня, липы, вяза и клёна — 81 год.

Также планируется установить, что впредь возраст главной рубки не будет зависеть от группы бонитетов деревьев, тогда как в действующем Лесном законе он делится на три группы: первая и более высокая, вторая и третья, а также четвёртая и более низкая.

Как поясняют в министерстве, поправки разработаны, потому что действующий возраст главной рубки серьёзно ограничивает возможность владельцев лесов своевременно принимать решения о наиболее эффективном и устойчивом способе управления насаждениями, принимая во внимание влияние внешних факторов — природных катастроф, болезней, вредителей и повреждений, причиняемых копытными.

Целью поправок является снижение климатических рисков и увеличение накопления углерода в долговечных древесных изделиях, уменьшение массовых повреждений зрелых насаждений, вызванных короедом-типографом и другими факторами риска, а также повышение качества древесины и доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Подход, заложенный в поправках, основан на выводах Латвийского государственного института лесных исследований "Silava" и других исследований Европейского союза, а также соответствует практике ряда стран ЕС, отмечает МЗ.

В министерстве подчёркивают, что леса вырубаются слишком поздно, старые деревья теряют экономическую и экологическую ценность — они уже не превращаются в продукцию с добавленной стоимостью, а идут на дрова и щепу. При этом энергетическая древесина при сжигании сразу выбрасывает весь накопленный CO₂, тогда как продукция с высокой добавленной стоимостью удерживает его десятки и даже сотни лет, напрямую способствуя снижению выбросов.

По мнению министерства, действующее регулирование создаёт серьёзные риски значительного увеличения естественного отмирания древесины, тогда как часть этой древесины можно было бы использовать рационально, производя продукцию с высокой добавленной стоимостью.

МЗ отмечает, что предоставление возможности своевременно собирать древесину при главной рубке в соответствии с технической зрелостью деревьев позволит привлечь дополнительные средства в государственный бюджет. Владельцы лесов смогут управлять своими ресурсами эффективнее и обеспечат использование ежегодного прироста древесины в производстве, а не в виде отмершей древесины. После принятия поправок ожидается рост объёмов лесозаготовки и поступление на рынок ранее неиспользованной древесины. В результате латвийская деревообрабатывающая промышленность получит больше сырья и сможет производить больше ценной продукции для экспортных рынков.

В министерстве также прогнозируют, что увеличение объёмов заготовки в АО "Latvijas valsts meži" приведёт к росту прибыли, подлежащей распределению в виде дивидендов, а частные владельцы лесов, подрядчики и деревообрабатывающие предприятия увеличат сумму налогов, выплачиваемых в госбюджет.

Ранее сообщалось, что МЗ по поручению Государственной канцелярии рассматривало возможность внесения изменений в ряд нормативных актов, связанных с устойчивым управлением лесами, в том числе анализировал возможность снижения возраста главной рубки.

"Нам нужны новые леса, нужно сажать новый лес. Старые леса фактически уже выделяют выбросы. Говоря по-простому — дерево стоит в лесу, засыхает, падает и гниёт. Мы не хотим, чтобы деревья гнили в лесу", — пояснил министр земледелия Арманд Краузе (СЗК), добавив, что необходимо пересмотреть лесную политику в целом для достижения климатических целей. В том числе нужно пересмотреть возможности вырубки деревьев в более раннем возрасте.

По словам министра, почти по всей Европе леса превратились из поглотителей углерода в источники выбросов, поэтому в долгосрочной перспективе достижение климатических целей оказывается под угрозой. Управление лесами следует оценивать не в краткосрочной, а в долгосрочной перспективе — как минимум на 50 лет, отметил политик.

В то же время министр пообещал, что МЗ не будет продвигать предложения по снижению возраста рубки ради латания бюджета, если это нельзя будет осуществить устойчивым способом.

Краузе указал, что действующие в настоящее время возраста рубки были установлены ещё в советское время. Например, для ели установлен возраст в 80 лет, но короед-типограф начинает повреждать ель с 50 лет, а после 60 лет многие ельники уже оказываются испорченными.

По его мнению, необходимо пересмотреть возраста рубки деревьев, чтобы достичь климатических целей и иметь возможность сажать, к примеру, новые ели. В то же время существующие ели можно использовать в народном хозяйстве, производя продукцию с добавленной стоимостью, а не отправляя древесину на дрова, рассуждал политик.

Министр отметил, что в государственных лесах примерно 120 миллионов кубометров составляет древесина, готовая к вырубке или переросшая возраст рубки, добавив, что для её заготовки потребуется около 15–17 лет.

"Так что если кто-то говорит, что здесь что-то неустойчиво, или что мы рубим слишком много — это не так. В Латвии прирост лесов превышает их вырубку. Наша цель — обеспечить устойчивость, потому что каждый лес, который мы оставляем без использования, — это потеря для будущих поколений", — заявил Краузе.

В свою очередь партия "Прогрессивные" в своём заявлении выразила несогласие с любыми предложениями Минсельхоза по увеличению объёмов вырубки в государственных лесах.

Политическая сила утверждает, что это противоречит решению Конституционного суда, мнению общества, а также обязательствам Латвии в области охраны природы и климатических изменений. По мнению "Прогрессивных", эти леса косвенно принадлежат всему латвийскому обществу, и их управление должно учитывать мнение граждан.