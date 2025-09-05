Baltijas balss logotype
Трамп пообещал наказать ЕС за преследование американских компаний 1 892

Политика
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Трамп пообещал наказать ЕС за преследование американских компаний

Дональд Трамп отреагировал на новый штраф Google, пригрозив Европе начать расследование по статье 301 Закона о торговле 1974 года.

Этот закон позволяет США проверять иностранные субъекты права, которые нарушают торговые соглашения или создают несправедливые барьеры для американских компаний.

«Сегодня Европа «ударила» по другой крупной американской компании, Google, штрафом в $3,5 млрд, фактически изъяв деньги, которые в противном случае были бы направлены в в развитие рабочих мест США. Это в дополнение к множеству других штрафов и налогов, наложенных на Google и другие американские технологические компании, в частности.

Крайне несправедливо, и американские налогоплательщики этого не потерпят! Как я уже говорил, моя администрация НЕ допустит продолжения этих дискриминационных действий», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп также заявил, что Apple, оштрафованная ранее европейскими регуляторами на $17 млрд, «должна получить свои деньги обратно».

За что наказали американский Google

Евросоюз оштрафовал Google почти на 3 млрд евро, сообщила сегодня пресс-служба Еврокомиссии. Согласно материалам расследования Еврокомиссии, Google обеспечивал преимущество собственным услугам по онлайн-рекламе "в ущерб конкурентам, рекламодателям и онлайн-издателям".

"Такая деятельность Google продолжалась по крайней мере с 2014 года", – говорится в сообщении ЕК.

Компания имеет 60 дней, чтобы сообщить Еврокомиссии о мерах, которые будет принимать, чтобы прекратить антиконкурентное поведение.

#дональд трамп #google
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го сентября

    У меня полностью отсутствуют сомнения в то, что Трамп выполнит своё обещание и вот тогда, у ЕС возникнут проблемы, которые он будет решать самостоятельно!

    12
    2

Видео