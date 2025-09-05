В Сейме обсудили планы правительства по контролю за наличными населения

Даешь пониженный налог на хлеб и яйца!

Так фракция «Латвия на первом месте» призвала вернуться к «старой» идее ввести пониженную ставку НДС в размере 5% на основные продукты питания — на хлеб, молоко и молочные продукты, свежее или охлажденное мясо и рыба, на куриные и перепелиные яйца в скорлупе. Цель такой законодательной инициативы очевидна — снизить стоимость базовых продуктов питания.

Однако правящее большинство, как и следовало ожидать, это предложение оппозиции отклонило. Равно как и еще одну инициативу этой же фракции «Латвии на первом месте» о поручении правительству провести куда более масштабные сокращения бюджетных расходов, а также поручить правительству начать сокращение госуправления.

Сократить расходы и чиновников

«Правительство продолжает занимать два миллиарда ежегодно, а экономия в 170 миллионов теперь преподносится как некий подвиг команды Силини. Ничего подобного раньше не было. Ну какой подвиг? Ну кого вы пытаетесь одурачить! Каждый год происходит пересмотр расходов, и каждый год примерно такие суммы и находят. При этом из сэкономленных 171 миллионов евро около 60 миллионов — это налоговые поступления, результат перераспределения от самоуправлений, а не реальная экономия от расходов на публичное управление. Пересмотрев расходы, можно было бы найти экономию в 800 миллионов, и это признают и латвийские работодатели. И это сумма, необходимая для приоритета следующего года – безопасности, образования и демографии!», - сокрушалась с трибуны Сейма депутат Линда Лиепиня.

«Между тем реальные меры экономии остались только в обещаниях. Живем до сих пор по принципу – денег так много, как никогда. Неэффективное управление уже стало системой, а не исключением. Правительство по-прежнему избегает экономии при проведении аудита функций, где можно было бы действительно определить, какие расходы обоснованы, и не содержать дублирующие учреждения, транжиря деньги. А аудит функций неудобен, потому что во всех госучреждениях все-таки есть свои люди, свой электорат. Удобнее имитировать действие, потому что госаппарат - это как священная корова, за которую браться нельзя.

Если население сокращается, то логично должно и уменьшаться количество чиновников. У нас гораздо больше чиновников, чем, к примеру, в Эстонии. И премьер говорит: как же мы уволим людей? Но весь этот раздутый госаппарат должны содержать налогоплательщики!» - заявила Лиепиня. Но тщетно — большинство слуг народа ее порыв не оценило и проект поручения Кабмину отклонило.

«Порог» без контроля — до 10 тысяч евро?

Были отклонены вчера и поправки в Закон о налогах и пошлинах, подготовленные другой оппозиционной фракцией - «Стабильности!». Впрочем, в какой-то степени труд этих депутатов от оппозиции все равно не пропал, поскольку спустя несколько минут Сейм поддержал в нулевом чтении, то есть передачу в комиссию парламента, - аналогичные поправки, уже внесенные правящим Союзом зеленых и крестьян. Поправки призваны защитить… право населения на использование наличных денег!

Напомним, что в разгар лета неприятный сюрприз жителям страны преподнес минфин, подготовивший изменения в правила Кабинета Министров, регулирующие борьбу с теневой экономикой и отмыванием средств, добытых преступным путем. Согласно проекту этих изменений, банкам необходимо было бы предоставлять контрольным службам «пороговую декларацию» о каждом случае внесения (через банкомат или на счет) наличных денег в размере от 750 евро и снятия наличных денег в размере от 1500 евро!

Как и следовало ожидать, такие жесткие меры контроля вызвали волну негодования в обществе. В результате даже правящие были вынуждены отреагировать: принятие данных изменений в правила Кабмина отложили, а вчера депутаты Сейма от Союза зеленых и крестьян, чтобы вообще исключить принятие правил Кабмина в таком виде, подготовили поправки в Закон о налогах и пошлинах. Поправки гласят, что пороговая декларация подается лишь в том случае, если «клиент проводит одну сделку с внесением наличных, сумма которой эквивалентна 10 тысячам евро или больше». Слово «эквивалентно» использовано, разумеется, для того, чтобы можно было контролировать и сделки с наличными в другой валюте.

В аннотации к законопроекту «зеленые крестьяне» напомнили про статьи Конституции, которые запрещают дискриминацию и гарантируют право на неприкосновенность личной жизни. Депутаты считают, что жесткий контроль за наличными как раз бы привел к дискриминации тех групп населения, которые в силу возраста (сениоры) или места жительства (сельская местность) не пользуются или не могут пользоваться цифровыми технологами и они оперируют главным образом наличными средствами. Кроме того, наличные средства — это еще и вопрос безопасности, если вдруг случится какое-то масштабное ЧП и оплата через интернет-банк и при помощи электронных банковских карт будет невозможна.

Теперь подготовленные изменения в законе будет рассматривать комиссия Сейма по бюджету и финансам.