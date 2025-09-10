Латвийский Совет по нацбезопасности обсудил блокаду границ с Россией

Как сообщили bb.lv в канцелярии президента ЛР, на заседании совета обсуждалась текущая ситуация, связанная с военными действиями России в Украине, а также инциденты с беспилотниками в воздушном пространстве Польши, произошедшие прошлой ночью. Совет заслушал актуальную информацию от ответственных служб, в том числе после консультаций с польской стороной и другими союзниками по НАТО.

«СНБ договорился, что Кабинет министров совместно с ответственными службами оценит ограничения на пересечение восточной границы страны. Совет подчеркнул важность всеобъемлющих учений по национальной обороне "Namejs 2025", проходящих в Латвии, и тесное сотрудничество с союзными силами в рамках учений для своевременного мониторинга ситуации», — заявил президент Эдгар Ринкевич.

Также в СНБ подчеркнули необходимость продолжения давления на Россию как важнейших элементов усилий, направленных на достижение прогресса в переговорах о прекращении огня и устойчивом мире.

Напомним, что в ночь на среду в воздушное пространство Польши вторглись несколько российских ударных беспилотников. Часть из них удалось сбить.

Во время заседания обсуждались и прозвучавшие намерения США сократить финансовые программы поддержки европейских стран, граничащих с Россией, в том числе финансирование Инициативы безопасности Балтийского региона. СНБ решил вести активного диалога с США по поводу сохранения этой программы поддержки.

На заседании были заслушаны также доклады спецслужб о текущей ситуации, в том числе о военных учениях России и Беларуси «Запад 2025», активная фаза которых пройдет с 12 по 16 сентября в Беларуси.