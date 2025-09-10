Baltijas balss logotype
Латвийский Совет по нацбезопасности обсудил блокаду границ с Россией 2 1236

Политика
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Латвийский Совет по нацбезопасности обсудил блокаду границ с Россией

Кабинет министров Латвии совместно с ответственными службами оценит ограничения на пересечение восточной границы Латвии, в среду договорился Совет национальной безопасности (СНБ).

Как сообщили bb.lv в канцелярии президента ЛР, на заседании совета обсуждалась текущая ситуация, связанная с военными действиями России в Украине, а также инциденты с беспилотниками в воздушном пространстве Польши, произошедшие прошлой ночью. Совет заслушал актуальную информацию от ответственных служб, в том числе после консультаций с польской стороной и другими союзниками по НАТО.

«СНБ договорился, что Кабинет министров совместно с ответственными службами оценит ограничения на пересечение восточной границы страны. Совет подчеркнул важность всеобъемлющих учений по национальной обороне "Namejs 2025", проходящих в Латвии, и тесное сотрудничество с союзными силами в рамках учений для своевременного мониторинга ситуации», — заявил президент Эдгар Ринкевич.

Также в СНБ подчеркнули необходимость продолжения давления на Россию как важнейших элементов усилий, направленных на достижение прогресса в переговорах о прекращении огня и устойчивом мире.

Напомним, что в ночь на среду в воздушное пространство Польши вторглись несколько российских ударных беспилотников. Часть из них удалось сбить.

Во время заседания обсуждались и прозвучавшие намерения США сократить финансовые программы поддержки европейских стран, граничащих с Россией, в том числе финансирование Инициативы безопасности Балтийского региона. СНБ решил вести активного диалога с США по поводу сохранения этой программы поддержки.

На заседании были заслушаны также доклады спецслужб о текущей ситуации, в том числе о военных учениях России и Беларуси «Запад 2025», активная фаза которых пройдет с 12 по 16 сентября в Беларуси.

#граница
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го сентября

    В процессе прохождения оценки, следует учесть возможность захода дронов со стороны Балтийского моря и Рижского залива в частности, потому что для России это не будет являться проблемой.

    7
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го сентября

    Как же, дадут вам "уважаемые люди" перекрыть границу! Латвия тогда перестанет быть лидером ЕС по поставке в Россию виски и французских вин...

    22
    3

Видео