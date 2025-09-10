Baltijas balss logotype
Похоже, Россия запустила боевые дроны преднамеренно - Ринкевич

Политика
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Похоже, Россия запустила боевые дроны преднамеренно - Ринкевич
ФОТО: LETA

Ринкевич: большое количество сбитых в Польше беспилотников заставляет думать, что это был преднамеренный шаг России.

Большое количество сбитых в Польше беспилотников заставляет думать о том, что это был преднамеренный шаг России, заявил в среду президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Отвечая на вопрос о том, какие меры следует принять в ответ на нападение на Польшу, глава государства сказал, что НАТО должно решать этот вопрос совместно. Страны Балтии и Польша давно выступают за введение дополнительных санкций против России. Также на повестке дня стоит идея конфискации замороженных активов России и использования их для Украины, но эта идея не находит поддержки в ЕС. По мнению президента, Украине необходима широкая поддержка.

Он отметил, что правительство Латвии приняло решение инвестировать 5 миллионов евро в специальную программу НАТО по поддержке Украины. Ринкевич добавил, что украинская система ПВО является первой системой защиты Латвии и Польши.

"Дополнительная поддержка Украины, дополнительное давление на Россию. Сейчас ведутся дискуссии о введении дополнительных санкционных тарифов против России вместе с США. Думаю, это еще один шаг", - сказал президент Латвии.

Он отметил, что в случае консультаций союзники должны найти дополнительные меры по защите воздушного пространства. Ринкевич добавил, что в прошлом году были протестированы алгоритмы реагирования - если в воздушном пространстве происходило что-то подозрительное, поднимались в воздух истребители.

По его мнению, события прошлой ночи в Польше наглядно показали, что реакция была достаточно эффективной. Но этим нельзя ограничиваться, и надо думать, что делать дальше.

"Мы находимся в постоянной гонке, в состоянии постоянной готовности. Это новая реальность, в которой нас постоянно будут проверять на прочность, и мы должны искать новые способы реагирования", - сказал президент.

Уже сообщалось, что несколько российских беспилотников проникли в воздушное пространство Польши в ночь на среду, и те из них, которые представляли непосредственную угрозу, были сбиты.

#эдгар ринкевич
Оставить комментарий

(8)
  • A
    Aleks
    11-го сентября

    Кто в теме - тот прекрасно знает,что в Росси,на Украине,в Латвии и многих других странах Европы у власти люди ,которые религиозно и идеологически идентичны абсолютно и управляются из одного центра. И они воюют между собой?!👽 Побойтесь бога -они воюют против всех остальных,которых ненавидят.Как и господин Ринкевич,фамилия которого есть в книге французского ученого Бейдера,,Происхождение еврейских фамилий на территории российской империи,,1993год

    5
    3
  • A
    Aleks
    11-го сентября

    Не люблю Путина и тех ,кто там у власти с90-х ,но ,если здраво рассуждать,то России это не нужно совершенно в настоящий момент,если это какая то не большая игра,чтобы ещё больше тратились на оборону европейцы и ,соответственно,богател клан ,который и в России,и Европе имеет существенное влияние.Эти же люди и на Украине. Может и всплывёт когда правда ,но не в ближайшее время.

    8
    4
  • AK
    Anton Kvaskov
    10-го сентября

    Дроны были с Украины...Этот сутулый брешит чушь.

    17
    2
  • З
    Злой
    10-го сентября

    Уже сказано- активировать 5 статью не решились поскольку сгореть в ядерном огне европа пока не готова.

    30
    2
  • Е
    Ехидный
    10-го сентября

    он еще и военый стратег ???? специалист широкого профиля - с умным видом рассуждает о том , в чем нифига не смыслит !!!!!!

    41
    1
  • З
    Злой
    Ехидный
    10-го сентября

    И чтец и жнец и на дуде.....так сказать......или на кож. флейте игрец....

    19
    2
  • Д
    Дед
    10-го сентября

    Так еще никто никак не доказал, что дроны российские. Если подумать, то как раз России это ни к чему, а вот Украине, для вовлечения в проигранную войну Польши, очень даже нужно. Не украинские ли те дроны? А то, что герани или джахеды, так на войне трофеи никто не отменял.

    39
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го сентября

    Или нашего президента информируют идиоты, или он сам не вполне себе здоров. Польша с огромным трудом потратила кучу "Пэтриотов" за два миллиона каждый, чтобы сбить 3 или 4 (точно они и сами не знают) НЕВООРУЖЕННЫХ беспилотника из 19! Остальные тихо упали, когда кончилась энергия... И эту жалкую кучку Ринкевич считает "военной агрессией России"? Что же будет, если Россия и вправду решит поиздеваться над идиотами и отправит 100-200 дронов?

    65
    4
Читать все комментарии

