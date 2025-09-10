Похоже, Россия запустила боевые дроны преднамеренно - Ринкевич

Ринкевич: большое количество сбитых в Польше беспилотников заставляет думать, что это был преднамеренный шаг России.

Большое количество сбитых в Польше беспилотников заставляет думать о том, что это был преднамеренный шаг России, заявил в среду президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Отвечая на вопрос о том, какие меры следует принять в ответ на нападение на Польшу, глава государства сказал, что НАТО должно решать этот вопрос совместно. Страны Балтии и Польша давно выступают за введение дополнительных санкций против России. Также на повестке дня стоит идея конфискации замороженных активов России и использования их для Украины, но эта идея не находит поддержки в ЕС. По мнению президента, Украине необходима широкая поддержка.

Он отметил, что правительство Латвии приняло решение инвестировать 5 миллионов евро в специальную программу НАТО по поддержке Украины. Ринкевич добавил, что украинская система ПВО является первой системой защиты Латвии и Польши.

"Дополнительная поддержка Украины, дополнительное давление на Россию. Сейчас ведутся дискуссии о введении дополнительных санкционных тарифов против России вместе с США. Думаю, это еще один шаг", - сказал президент Латвии.

Он отметил, что в случае консультаций союзники должны найти дополнительные меры по защите воздушного пространства. Ринкевич добавил, что в прошлом году были протестированы алгоритмы реагирования - если в воздушном пространстве происходило что-то подозрительное, поднимались в воздух истребители.

По его мнению, события прошлой ночи в Польше наглядно показали, что реакция была достаточно эффективной. Но этим нельзя ограничиваться, и надо думать, что делать дальше.

"Мы находимся в постоянной гонке, в состоянии постоянной готовности. Это новая реальность, в которой нас постоянно будут проверять на прочность, и мы должны искать новые способы реагирования", - сказал президент.

Уже сообщалось, что несколько российских беспилотников проникли в воздушное пространство Польши в ночь на среду, и те из них, которые представляли непосредственную угрозу, были сбиты.