Происки русского олигарха: глава МИД объяснила свою сомнительную связь с приемником Ленинского комсомола

Министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") усматривает в действиях "Объединенного списка" (ОС) попытку повлиять на процесс принятия решений о санкциях ЕС. Об этом говорится в ответе министра депутатам ОС.

Оппозиционный ОС в запросе сообщил о Латвийском молодежном союзе прогресса, который был преемником Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), и, к которому Браже якобы имела отношение.

В запросе депутаты ОС требуют от министра различную информацию о ее профессиональной и политической деятельности в 1990-1991 гг., так как не нашли соответствующей информации, а также интересуются, каким образом Браже в свое время попала в Министерство иностранных дел (МИД).

Комментируя запрос, глава МИД заявила, что в июле получила информацию о направленной против нее кампании, которую, возможно, финансирует "известный в Латвии российский олигарх". По мнению Браже, цель кампании - дискредитировать ее, повлиять на решения ЕС и Латвии о продлении санкций против граждан России, добиться изменения позиции правительства и Сейма по вопросу об усилении санкций против России.

По словам Браже, с момента ее вступления в должность министра иностранных дел к ней обращались действующие и бывшие политики, общественные и культурные деятели, пытаясь добиться изменения позиции правительства и Сейма по вопросу санкций против России. Об этих попытках она информировала службы безопасности.

Министр предположила, что поскольку эти попытки не увенчались успехом и позиция правительства Латвии осталась неизменной, было принято решение начать публичную кампанию против нее как главы МИД и одного из должностных лиц, участвующих в процессе принятия решений.

Отвечая на запрос депутатов, Браже отметила, что годы ее учебы на юридическом факультете Латвийского университета с 1985 по 1990 год совпали с процессом восстановления независимости, в котором она участвовала как член Народного фронта Латвии. После окончания вуза в 1990 году она работала юристом, а с 1993 года - в МИД.

Как пояснила Браже, в 1990 году она сотрудничала с Латвийским молодежным союзом прогресса как юрист, выполняла административные и юридические задачи. Браже подчеркнула, что попытки ОС связать ее с комсомольской организацией необоснованны, поскольку комсомол в Латвии был ликвидирован еще до того, как она окончила университет в июне 1990 года.

Сегодня запрос ОС рассмотрела комиссия Сейма по запросам, которая его отклонила.

Как сообщалось, миллиардер Петр Авен, который имеет гражданство Латвии, обратился в Государственную полицию с просьбой возбудить уголовный процесс против Браже за клевету в связи с ее высказываниями в газете "Diena".

Авен ранее также распространил заявление для прессы, в котором указал, что Браже необоснованно обвиняет его в коррупционных связях с высшим политическим руководством России и в отмывании денег.

Против Авена введены санкции ЕС, которые он оспаривает.