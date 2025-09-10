Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Происки русского олигарха: глава МИД объяснила свою сомнительную связь с приемником Ленинского комсомола 2 1015

Политика
Дата публикации: 10.09.2025
LETA
Происки русского олигарха: глава МИД объяснила свою сомнительную связь с приемником Ленинского комсомола

Министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") усматривает в действиях "Объединенного списка" (ОС) попытку повлиять на процесс принятия решений о санкциях ЕС. Об этом говорится в ответе министра депутатам ОС.

Оппозиционный ОС в запросе сообщил о Латвийском молодежном союзе прогресса, который был преемником Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), и, к которому Браже якобы имела отношение.

В запросе депутаты ОС требуют от министра различную информацию о ее профессиональной и политической деятельности в 1990-1991 гг., так как не нашли соответствующей информации, а также интересуются, каким образом Браже в свое время попала в Министерство иностранных дел (МИД).

Комментируя запрос, глава МИД заявила, что в июле получила информацию о направленной против нее кампании, которую, возможно, финансирует "известный в Латвии российский олигарх". По мнению Браже, цель кампании - дискредитировать ее, повлиять на решения ЕС и Латвии о продлении санкций против граждан России, добиться изменения позиции правительства и Сейма по вопросу об усилении санкций против России.

По словам Браже, с момента ее вступления в должность министра иностранных дел к ней обращались действующие и бывшие политики, общественные и культурные деятели, пытаясь добиться изменения позиции правительства и Сейма по вопросу санкций против России. Об этих попытках она информировала службы безопасности.

Министр предположила, что поскольку эти попытки не увенчались успехом и позиция правительства Латвии осталась неизменной, было принято решение начать публичную кампанию против нее как главы МИД и одного из должностных лиц, участвующих в процессе принятия решений.

Отвечая на запрос депутатов, Браже отметила, что годы ее учебы на юридическом факультете Латвийского университета с 1985 по 1990 год совпали с процессом восстановления независимости, в котором она участвовала как член Народного фронта Латвии. После окончания вуза в 1990 году она работала юристом, а с 1993 года - в МИД.

Как пояснила Браже, в 1990 году она сотрудничала с Латвийским молодежным союзом прогресса как юрист, выполняла административные и юридические задачи. Браже подчеркнула, что попытки ОС связать ее с комсомольской организацией необоснованны, поскольку комсомол в Латвии был ликвидирован еще до того, как она окончила университет в июне 1990 года.

Сегодня запрос ОС рассмотрела комиссия Сейма по запросам, которая его отклонила.

Как сообщалось, миллиардер Петр Авен, который имеет гражданство Латвии, обратился в Государственную полицию с просьбой возбудить уголовный процесс против Браже за клевету в связи с ее высказываниями в газете "Diena".

Авен ранее также распространил заявление для прессы, в котором указал, что Браже необоснованно обвиняет его в коррупционных связях с высшим политическим руководством России и в отмывании денег.

Против Авена введены санкции ЕС, которые он оспаривает.

Читайте нас также:
#браже байба
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
18
3
0
3
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    10-го сентября

    А пионеркой и октябренком все таки была?

    34
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Дед
    11-го сентября

    Однако и без прохождения этих ступеней в комсомол не принимали, а без него и на юридическое отделение дорога была закрыта.

    18
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 166
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 641
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 152
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 228

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 9
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 33
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 40
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 37
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 37
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 62
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 9
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 33
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 40

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео