Сбитые в Польше дроны подтверждают - агрессия против Украины затрагивает нас напрямую - Ринкевич

Сбитые в Польше дроны подтверждают, что российская агрессия против Украины затрагивает нас напрямую и необходимо принять соответствующие меры, заявил в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Политик подтвердил полную поддержку и солидарность с Польшей в связи с вторжением российских дронов в воздушное пространство Польши. "Союзники должны работать вместе", - написал Ринкевич.

В свою очередь, командующий Национальными вооруженными силами Каспар Пуданс подчеркнул, что на востоке Латвии постоянное дежурство осуществляют подразделения противовоздушной обороны, чтобы идентифицировать и сбивать дроны страны-агрессора, если таковые появятся в воздушном пространстве Латвии.

Минувшая ночь в Польше подтвердила эффективность алгоритмов сотрудничества с истребителями миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, считает Пуданс.

Как сообщалось, вооруженные силы Польши ночью сбили цели, нарушившие воздушную границу страны, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Проводится операция, связанная с многочисленными нарушениями воздушной границы Польши. Против объектов армия применила оружие. Я постоянно общаюсь с президентом и министром обороны. Получил сообщение непосредственно от командира операции", - заявил Туск на платформе "Х".

Министр обороны Польши Владислав Косыняк-Камыш заявил в среду, что самолеты, мобилизованные в ответ на повторные нарушения воздушного пространства страны, открыли огонь по "враждебным объектам".

Ранее украинские каналы мониторинга сообщили, что несколько российских беспилотников влетели в воздушное пространство Польши через Западную Украину.

Вооруженные силы Польши заявили, что в ответ в воздух были подняты самолеты Польши и союзников по НАТО и приведены в полную готовность силы наземной противовоздушной обороны.