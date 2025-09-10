Baltijas balss logotype
Силиня после вторжения российских дронов в Польшу: в Латвии подобных угроз не констатировано 1 334

Политика
Дата публикации: 10.09.2025
LETA
Силиня после вторжения российских дронов в Польшу: в Латвии подобных угроз не констатировано
ФОТО: LETA

После вторжения российских дронов на территорию Польши в Латвии на данный момент таких угроз не констатировано, заявила в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Эвика Силиня.

Премьер сообщила, что сегодня утром связалась с командующим НВС Каспарсом Пудансом, и в данный момент угроз не констатировано.

По словам Силини, после прошлогоднего инцидента, когда в Латвии упал дрон, многое было сделано для укрепления безопасности. Этот случай показал, что на границе необходимо размещать мобильные подразделения и усиливать системы обнаружения, что и было сделано, подчеркнула премьер.

Тем не менее "полной защиты" пока нет, признала Силиня, отметив, что для укрепления безопасности заказаны дополнительные средства противовоздушной обороны.

По словам премьера, размещенные на границе подразделения усиливают способности реагирования, важным фактором является также сотрудничество с аэропортами и другими структурами, чтобы при необходимости очень быстро закрыть воздушное пространство Латвии.

Как сообщалось, командующий НВС Каспарс Пуданс ранее подчеркнул, что на востоке Латвии постоянно дежурят подразделения противовоздушной обороны, чтобы идентифицировать и сбивать дроны государства-агрессора, если они залетят в латвийское воздушное пространство.

Прошедшая ночь в Польше подтверждает, что алгоритмы взаимодействия с истребителями миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства эффективны, отметил Пуданс

#министерство обороны #эвика силиня
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го сентября

    в данный момент угроз не констатировано -- Но всё ещё впереди, ибо залететь в Латвию они вполне могут и со стороны Балтийского моря, для России это проблемой не является.

    3
    3

Видео