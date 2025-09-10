Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Требуют немедленно закрыть границу Латвии с Россией и Белоруссией 18 2370

Политика
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Требуют немедленно закрыть границу Латвии с Россией и Белоруссией

Железный занавес опускается? Национальное объединение внесло в Сейм убойный законопроект.

Депутаты Национального объединения давно носятся с идеей "закрыть восточную границу" для любого движения - как транспорта, так и людей. И вот ночной инцидент с появлением дронов в воздушном пространстве Польши побудил Национальное объединение выйти с соответствующим законопроектом.

В документе депутатов парламентской фракции Нацобъединения предлагается немедленно закрыть границу Латвии с Россией и Белоруссией

В партии отметили, что это не «заблудившийся» дрон без злого умысла. Это провокация, и Москва тестирует реакцию НАТО и запугивает союзников Украины. По мнению партии, Запад до сих пор не смог провести четкие красные линии, и Кремль проверяет, насколько далеко можно зайти. Такая ситуация не должна повториться у границ Латвии.

Польша расценила произошедшее как «беспрецедентное нарушение воздушного пространства» и уже приняла решение закрыть границу с Белоруссией во время учений «Запад», которые пройдут с 12 по 16 сентября. Латвия должна действовать столь же решительно, отмечает Нацобъединение. Партия подчеркивает, что "правительство Латвии обязано защищать государственную границу, население и национальную безопасность. Граница Латвии со странами-агрессорами должна быть закрыта если не постоянно, то хотя бы на время проведения военных учений стран-агрессоров."

Нацобъединение напоминает, что "в 2022 году именно под прикрытием военных учений «Запад» Россия начала полномасштабное вторжение на Украину. И в этот раз официально сообщается о 13 тысячах военнослужащих, которые примут участие в маневрах на западе России и территории Белоруссии, однако эксперты предупреждают, что фактический объем сил может быть существенно больше. Белоруссия, давно утратившая свой суверенитет, активно участвует в агрессии против Украины, позволяя использовать свою территорию для военных атак, поэтому и граница с этой страной была бы закрыта."

Читайте нас также:
#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
11
0
0
14
0
19

Оставить комментарий

(18)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    10-го сентября

    В ГестаЛаге обострение. Лекарства закончились??

    24
    1
  • bt
    bory tschist
    10-го сентября

    уже совсем скоро через дупу маршрут откроется

    20
    4
  • пк
    полосатый конь
    bory tschist
    10-го сентября

    Через твою ? Ого ! Так вон оно что, Борюсик !

    3
    11
  • А
    Алекс
    10-го сентября

    Хорошая идея.Давно пора надо было это сделать

    5
    32
  • З
    Злой
    10-го сентября

    В случае если запретят в латвии эстонские компании, будем ехать в Эстонию и там садиться на автобус в Россию, а с России в Беларуссию.

    49
    2
  • З
    Злой
    10-го сентября

    Они могут закрывать, давно уже никто не едет через латвию, едут через Эстонию, если и там закроют, то можно через Турцию, дороже, но можно.

    51
    2
  • пк
    полосатый конь
    10-го сентября

    Строительство забора - отличная возможность построить хутор в Испании. Генетику не обманешь...

    50
    1
  • З
    Злой
    полосатый конь
    10-го сентября

    Вырастить серый горох, сосиски с тушёной капустой, картошка с творогом и селёдкой- это же надо додумались смешать несовместимые продукты

    21
    3
  • A
    Aleks
    10-го сентября

    Да какие это националисты-это враги всех латвийцев и страны в целом . Кроме как вред не принесшие ничего позитивного за все годы ,начиная с 1991 и преследующие только корыстные интересы,при этом называют себя латышами.😀

    77
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    10-го сентября

    Во как, дристаули!

    52
    3
  • З
    Злой
    Бесс Толковый
    10-го сентября

    Росликов дристанул сгб- не видно и не слышно его больше.

    11
    15
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го сентября

    Значит правильно Россия говорит что единственный выход Прибалтийских вымиратов -- это установление в них фашистской диктатуры. Спасибо национальноозабоченным за подтверждение данной информации.

    79
    2
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    10-го сентября

    То что здесь режим на букву Ф давно понятно

    33
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го сентября

    как закрытие границы повлияет на полеты дронов? -- Вот и я говорю, что дроны вполне могут прилететь со стороны Балтийского моря, для России это проблемой не является и являться не будет.

    59
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    10-го сентября

    Когда украинский дрон раздолбай польский трактор что закрыли?

    47
    1
  • З
    Злой
    Тото Кутунио
    10-го сентября

    Это другое

    27
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го сентября

    Кто-нибудь может подсказать этим нациоАнальным дебилам, что тогда всю прибыль от поездок жителей Латвии в Белоруссию будут получать литовцы? И второй вопрос: как закрытие границы повлияет на полеты дронов? Или в случае закрытия под каждым приграничным кустом будет сидеть на.цик с рогаткой?

    87
    1
  • З
    Злой
    Мимо проходил
    10-го сентября

    Вообще-то, да, ездим через Эстонию, хорошие приветливые водители, довольно воспитанные пограничники нет перекошенных вечной злобой рож наших националистов.

    63
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 166
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 641
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 152
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 228

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 9
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 33
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 41
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 37
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 37
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 62
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 9
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 33
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 41

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео