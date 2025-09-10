Требуют немедленно закрыть границу Латвии с Россией и Белоруссией

Депутаты Национального объединения давно носятся с идеей "закрыть восточную границу" для любого движения - как транспорта, так и людей. И вот ночной инцидент с появлением дронов в воздушном пространстве Польши побудил Национальное объединение выйти с соответствующим законопроектом.

В документе депутатов парламентской фракции Нацобъединения предлагается немедленно закрыть границу Латвии с Россией и Белоруссией

В партии отметили, что это не «заблудившийся» дрон без злого умысла. Это провокация, и Москва тестирует реакцию НАТО и запугивает союзников Украины. По мнению партии, Запад до сих пор не смог провести четкие красные линии, и Кремль проверяет, насколько далеко можно зайти. Такая ситуация не должна повториться у границ Латвии.

Польша расценила произошедшее как «беспрецедентное нарушение воздушного пространства» и уже приняла решение закрыть границу с Белоруссией во время учений «Запад», которые пройдут с 12 по 16 сентября. Латвия должна действовать столь же решительно, отмечает Нацобъединение. Партия подчеркивает, что "правительство Латвии обязано защищать государственную границу, население и национальную безопасность. Граница Латвии со странами-агрессорами должна быть закрыта если не постоянно, то хотя бы на время проведения военных учений стран-агрессоров."

Нацобъединение напоминает, что "в 2022 году именно под прикрытием военных учений «Запад» Россия начала полномасштабное вторжение на Украину. И в этот раз официально сообщается о 13 тысячах военнослужащих, которые примут участие в маневрах на западе России и территории Белоруссии, однако эксперты предупреждают, что фактический объем сил может быть существенно больше. Белоруссия, давно утратившая свой суверенитет, активно участвует в агрессии против Украины, позволяя использовать свою территорию для военных атак, поэтому и граница с этой страной была бы закрыта."