Боремся с режимами России и Беларуси! Депутаты от Латвии призвали США не отказывать в деньгах 1 1204

Политика
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Боремся с режимами России и Беларуси! Депутаты от Латвии призвали США не отказывать в деньгах
ФОТО: Unsplash

Парламентарии стран Балтии - включая депутатов от Сейма Латвии - призвали Конгресс США продолжить финансирование Балтийской инициативы безопасности.

Депутаты парламентов стран Балтии направили совместное письмо главам комитетов Конгресса США, в котором просят продолжить финансирование Балтийской инициативы безопасности.

В письме депутаты благодарят США за продолжающуюся поддержку безопасности Балтийских государств, которая с годами переросла в крепкое политическое, экономическое и военное партнерство, и отмечают, что в развитии этих отношений Конгресс играл ключевую роль. По словам депутатов, на протяжении последних лет Конгресс выделял средства на Балтийскую инициативу безопасности, которые использовались для ускорения развития военного потенциала государств и укрепления региональной и коллективной обороны и сил сдерживания.

Члены парламентов заверяют, что Балтийские государства исторически были надежными партнерами США.

"Мы были с вами в Ираке и Афганистане, поддерживаем Тайвань и Израиль, а также демократическую оппозицию на Кубе, выступаем против автократического государственного устройства в Беларуси и России, сражаемся рядом с вами за свободу, демократию и мир во всем мире. Мы сотрудничаем с США во имя безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины и во имя ее трансатлантического будущего", - сказано в письме.

Депутаты в письме отмечают, что полностью осознают напряженность ситуации с ресурсами в США как в масштабах страны, так и всего мира.

"По этой причине мы тверды в своей готовности защищать себя. В следующем году Балтийские государства потратят более 5 % ВВП на оборону и окажут Украине наибольшую военную поддержку на единицу населения. На протяжении долгого времени мы тратили на государственную оборону больше минимально установленного НАТО уровня. Мы продолжим укреплять государственную устойчивость и гражданскую готовность и продолжим как принимающие государства инвестировать еще больше для поддержки размещенных на нашей территории сил США", - сказано в письме.

Члены парламентов стран Балтии подтверждают, что сотрудничество с США в сфере безопасности и в будущем останется стратегическим приоритетом для всех трех государств.

"Тесное и успешное военное сотрудничество между нашими вооруженными силами создает централизованный потенциал, который будет полезен НАТО и призван не допустить возможных конфликтов в Европе. Мы надеемся, что это продолжающееся сотрудничество и в будущем будет иметь твердую поддержку со стороны Конгресса, - отмечают депутаты. - Ваша поддержка важна для сохранения Балтийской инициативы безопасности. По этой причине мы просим вас поддержать финансирование Балтийской инициативы безопасности в проекте оборонного бюджета на 2026 хозяйственный год и его одобрение в законе о бюджете на государственную оборону".

Письмо подписали 36 депутатов парламентов Эстонии, Латвии и Литвы.

В пресс-службе Сейма агентству ЛЕТА рассказали, что адресованное конгрессменам США письмо от имени Латвии подписали спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК), секретарь Сейма и член комиссии по иностранным делам Эдвард Смилтенс ("Объединенный список"), заместитель секретаря Сейма и депутат комиссии по европейским делам Янис Грасбергс (Нацобъединение), председатель комиссии по иностранным делам Инара Мурниеце (Нацобъединение), заместитель председателя комиссии по иностранным делам Ирма Калниня ("Новое Единство") и секретарь комиссии Юрис Вилюмс ("Объединенный список"), председатель комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис ("Объединенный список") и заместитель председателя комиссии Андрей Вилкс (СЗК), председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис ("Новое Единство") и заместитель председателя Янис Домбрава (Нацобъединение), а также президент Балтийской ассамблеи, член комиссии по иностранным делам Янис Вуцанс (СЗК) и депутат комиссии по европейским делам Харийс Рокпелнис (СЗК).

Ранее издание "Financial Times" писало, что в конце августа должностные лица Пентагона проинформировали европейских дипломатов о том, что США больше не будут финансировать программы, предусматривающие обучение и техническое снабжение вооруженных сил стран НАТО, находящихся у границы с Россией. Возможные изменения касаются и финансирования Балтийской инициативы безопасности.

В 2025 финансовом году на Балтийскую инициативу безопасности выделен 231,5 млн долларов США.

#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • A
    Aleks
    11-го сентября

    Б..дь,как же денег хочется-готовы ради бабла лизать ботинки все равно кому,а надо- и раком станут. Тьфу....

    18
    2

Видео