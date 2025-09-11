Ринкевич заинтресовался анализами населения

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня посетит новую лабораторию "Centrālā laboratorija", открытую весной, сообщили в медицинском учреждении.

Создание новой автоматизированной лаборатории, в которую "Centrālā laboratorija" инвестировала 4,2 миллиона евро, позволило ввести ряд востребованных анализов, которые ранее были недоступны в Латвии. С момента открытия новой лаборатории до первой недели сентября она обработала уже миллион направлений.

В мероприятии примут участие Ринкевич, председатель правления "Centrālā laboratorija" Зане Кактиня и руководитель лаборатории Яна Осите.

Напомним, что именно медицинские лаборатории заработали больше всего денег в период эпидемии covid.