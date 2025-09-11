Baltijas balss logotype
Ринкевич заинтресовался анализами населения 3 765

Политика
Дата публикации: 11.09.2025
LETA
Ринкевич заинтресовался анализами населения

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня посетит новую лабораторию "Centrālā laboratorija", открытую весной, сообщили в медицинском учреждении.

Создание новой автоматизированной лаборатории, в которую "Centrālā laboratorija" инвестировала 4,2 миллиона евро, позволило ввести ряд востребованных анализов, которые ранее были недоступны в Латвии. С момента открытия новой лаборатории до первой недели сентября она обработала уже миллион направлений.

В мероприятии примут участие Ринкевич, председатель правления "Centrālā laboratorija" Зане Кактиня и руководитель лаборатории Яна Осите.

Напомним, что именно медицинские лаборатории заработали больше всего денег в период эпидемии covid.

#медицина #эдгар ринкевич
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Е
    Ехидный
    11-го сентября

    если он так заинтересовался , то могу предоставить !!!! куда нести ????

    9
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го сентября

    Очень странные посещения определенных медучереждени. Начал со Страдиня, потом онкологический центр в Словакии кажется, теперь вот "открытие" лаборатории, которая уже давно работает...

    19
    1
  • A
    Aleks
    11-го сентября

    Лучше бы озаботился психическим здоровьем населения,особенно депутатов и членов правительства,которые ве,похоже ,имеют различные формы шизофрении,судя по высказываниям ,а иногда и действиям.

    53
    3
Читать все комментарии

Видео