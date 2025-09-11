Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вот, кто управляет правительством: шесть заместителей госсекретарей зарабатывают больше, чем премьер 1 491

Политика
Дата публикации: 11.09.2025
LETA
Вот, кто управляет правительством: шесть заместителей госсекретарей зарабатывают больше, чем премьер

Более 146 тысяч евро в год -такое вознаграждение получил в прошлом году самый высокооплачиваемый заместитель госсекретаря министерства, если сложить оклад и другие виды вознаграждений, а также зарплаты в правлениях или советах портов или государственных предприятий.

В целом шесть заместителей госсекретарей в прошлом году получили более высокое вознаграждение, чем премьер-министр, в том числе значительную его часть часть составляли различные надбавки, денежные премии, бонусы и оплата сверхурочных. Правительство пока не приняло решения об изменении условий выплаты различных дополнительных вознаграждений в государственном управлении в бюджете на 2026 год.

Сравнение вознаграждений заместителей госсекретарей выявляет различие в доходах сотрудников, работающих на должностях одинакового уровня в разных ведомствах - восемь получателей самого высокого вознаграждения работают всего в двух министерствах. Передача "Что происходит в Латвии?" ранее анализировала заработную плату государственных секретарей, и в этой категории трое чиновников превысили отметку в 100 тысяч евро, в то время как среди их заместителей таких значительно больше - десять.

Согласно декларациям должностных лиц, самую высокую зарплату среди всех заместителей государственных секретарей в прошлом году получила Лига Клявиня, заместитель государственного секретаря по финансовой политике Министерства финансов - 146 269,23 евро, в том числе 113,3 тысячи евро в министерстве и 32,9 тысячи евро в Финансовом учреждении развития "Altum".

Несколько отстали от неё две её коллеги по Министерству финансов - Иоланта Плуме со 145 094,98 евро и Ольга Богданова, которая сейчас работает в Министерстве климата и энергетики и заработала 142 353,75 евро. Параллельно с работой в министерстве Плуме в прошлом году входила в совет ГАО "Valsts nekustamie īpašumi", где получала 26,3 тысячи евро. В этом году у неё новая должность - в правлении Лиепайской СЭЗ. Богданова получала вознаграждение вне министерства за работу в совете AS "Augstsprieguma tīkls". Ещё почти 17 тысяч она получила за работу в Латвийском национальном комитете Всемирного энергетического совета - это неправительственная организация, но в её состав входят и государственные компании.

Читайте нас также:
#правительство #зарплата
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
6

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    11-го сентября

    Кого то из них волнуют какие то там счета за газ,электричество,мусор ,тепло и прочее. Они как раз живут при коммунизме,против которого так рьяно выступают,потому что при коммунизме так должны были жить все,но они ж себя считают выше других. Голоштанная элита пришла в 90-е к власти так она и осталась убогой во всех отношениях.

    5
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 166
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 641
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 152
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 228

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 10
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 36
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 43
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 38
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 39
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 63
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 10
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 36
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 43

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео