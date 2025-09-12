НАТО заинтересовалось предложением о «стене дронов» на границе Латвии с Россией

В Североатлантическом альянсе считают, что предложение создать "стену дронов" в Латвии и других восточных государствах-членах соответствует целям по укреплению обороны восточного фланга.

По словам Гринкевича, которые еще вчера встречался с руководством Латвии в Риге, предложение "стены дронов" во многом соответствует "некоторым нашим соображениям по укреплению нашего восточного фланга на земле и в воздухе".

"Я недавно вернулся из стран Балтии и могу сказать, что многие государства инвестируют в технологии, беря пример с Украины в отношении того, какие датчики и какие виды оружия, кинетического и некинетического, могут быть эффективными", – добавил он.

Генерал добавил, что интеграция таких средств в ежедневные меры сдерживания и в региональные планы НАТО "однозначно будет тем, что мы стремимся делать в дальнейшем".

Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на той же пресс-конференции рассказал о тесном партнерстве НАТО и Европейского Союза, в частности в сфере обороны.

НАТО запускает операцию "Восточный страж", чтобы укрепить позиции на восточном фланге, заявил генсек НАТО Рютте на брифинге.

"Эта военная активность начнется в ближайшие дни и будет включать элементы воздушной и наземной обороны. В ней будут задействованы силы ряда членов блока, включая Данию, Германию, Францию и Британию.", – сказал он.

При этом, по словам Рютте, НАТО еще продолжает расследование инцидента с нарушением российскими БПЛА польского воздушного пространства.