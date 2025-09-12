Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

НАТО заинтересовалось предложением о «стене дронов» на границе Латвии с Россией 2 853

Политика
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
НАТО заинтересовалось предложением о «стене дронов» на границе Латвии с Россией
ФОТО: АрмiяInform

В Североатлантическом альянсе считают, что предложение создать "стену дронов" в Латвии и других восточных государствах-членах соответствует целям по укреплению обороны восточного фланга.

По словам Гринкевича, которые еще вчера встречался с руководством Латвии в Риге, предложение "стены дронов" во многом соответствует "некоторым нашим соображениям по укреплению нашего восточного фланга на земле и в воздухе".

"Я недавно вернулся из стран Балтии и могу сказать, что многие государства инвестируют в технологии, беря пример с Украины в отношении того, какие датчики и какие виды оружия, кинетического и некинетического, могут быть эффективными", – добавил он.

Генерал добавил, что интеграция таких средств в ежедневные меры сдерживания и в региональные планы НАТО "однозначно будет тем, что мы стремимся делать в дальнейшем".

Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на той же пресс-конференции рассказал о тесном партнерстве НАТО и Европейского Союза, в частности в сфере обороны.

НАТО запускает операцию "Восточный страж", чтобы укрепить позиции на восточном фланге, заявил генсек НАТО Рютте на брифинге.

"Эта военная активность начнется в ближайшие дни и будет включать элементы воздушной и наземной обороны. В ней будут задействованы силы ряда членов блока, включая Данию, Германию, Францию и Британию.", – сказал он.

При этом, по словам Рютте, НАТО еще продолжает расследование инцидента с нарушением российскими БПЛА польского воздушного пространства.

Читайте нас также:
#нато #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
0
0
5

Оставить комментарий

(2)
  • пк
    полосатый конь
    13-го сентября

    "Забор" у нас уже есть ! Теперь будет ещё и "Стена". "Безопасность" - не дешёвая штука...

    2
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го сентября

    Может НАТО подумать о западном направлении залёта дронов со стороны Балтийского моря и Рижского залива?

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 166
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 641
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 152
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 228

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 10
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 36
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 43
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 38
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 39
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 64
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 10
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 36
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 43

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео