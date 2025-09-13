На премиях не экономят! Растут расходы на содержание госуправления

Правящие продолжают говорить о необходимости экономии госсредств и даже замораживания роста зарплат в госуправлении. А пока... траты на вознаграждение чиновников только растут! Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис привел график роста расходов на премии и денежные призы в министерствах и в Госканцелярии. График он разместил на своей страничке в facebook со словами: "Без комментариев".

Да, смотришь на этот график и понимаешь, что комментарии здесь излишни.

Судите сами. В 2023-м году на премии и денежные призы было истрачено 2 млн.524 тысячи. В минувшем году уже 2 млн.672 тысячи, а за 8 месяцев этого года - уже 1 млн. 557 тысяч евро. Поскольку за 8 месяцев 2023-го на эти цели израсходовали 1 млн.390 тысяч, а в прошлом за этот же период - 1 млн.460 тысяч, то этот год идет с опережением и на премии будет потрачено больше, чем прежде. Как говорится, красиво жить не запретишь!