Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На премиях не экономят! Растут расходы на содержание госуправления 3 761

Политика
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
На премиях не экономят! Растут расходы на содержание госуправления
ФОТО: dreamstime

"Волна экономии" пока еще до чиновников не докатилась.

Правящие продолжают говорить о необходимости экономии госсредств и даже замораживания роста зарплат в госуправлении. А пока... траты на вознаграждение чиновников только растут! Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис привел график роста расходов на премии и денежные призы в министерствах и в Госканцелярии. График он разместил на своей страничке в facebook со словами: "Без комментариев".

Да, смотришь на этот график и понимаешь, что комментарии здесь излишни.

Судите сами. В 2023-м году на премии и денежные призы было истрачено 2 млн.524 тысячи. В минувшем году уже 2 млн.672 тысячи, а за 8 месяцев этого года - уже 1 млн. 557 тысяч евро. Поскольку за 8 месяцев 2023-го на эти цели израсходовали 1 млн.390 тысяч, а в прошлом за этот же период - 1 млн.460 тысяч, то этот год идет с опережением и на премии будет потрачено больше, чем прежде. Как говорится, красиво жить не запретишь!

Читайте нас также:
#деньги
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
4
1
0
0
2
13

Оставить комментарий

(3)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    14-го сентября

    Всем исполнителям народной воли, необходимо пройти процедуру аудиторской проверки... Пологаю, что вас всех можно смело сажать в тюрьму!!!!

    33
    2
  • П
    Процион
    Iljuha Oblomоv
    15-го сентября

    Примерно лет 10-15 тому назад еврокомиссия предложила всем своим членам (Евросоюза) перед регистрацией кандидатов в депутаты национальных государств и самоуправлений провести медицинскую проверку о психической пригодности этих кандидатов к работе. Сейм Латвии тогда с возмущением и практически единогласно отверг эту рекомендацию. В результате мы сейчас имеем в Сейме Латвии Домбраву, а в Рижской Думе —Лангу.

    2
    0
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    14-го сентября

    Всем испоонителям народной воли, необходимо пройти процедуру аудиторской проверки... Пологаю, что вас всех можно смело сажать в тюрьму!!!!

    15
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 166
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 642
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 152
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 228

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 13
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 37
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 45
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 39
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 39
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 67
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 13
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 37
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 45

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео