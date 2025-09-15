Будущий посол США в Латвии - политический номинант. Это куда?

Администрация Дональда Трампа выдвинула на пост посла США в Латвии Мелиссу Аргирос, которая может вступить в должность этой осенью. У Аргирос нет дипломатического опыта. Она - так называемый "политический номинант": она пожертвовала два миллиона долларов инаугурационному комитету Трампа.

"Политические номинанты" - не редкость в США, но Трамп - рекордсмен в этом отношении. Трамп собрал 239 миллионов долларов для своего инаугурационного комитета, побив собственный рекорд, установленный в первый президентский срок (107 миллионов долларов).

Администрация Трампа номинировала самых щедрых доноров на государственные должности. Например, Линда МакМэхон, пришедшая из рестлинг-индустрии и пожертвовавшая миллион долларов, с марта занимает пост министра образования США, а управляющий инвестиционным фондом Скотт Бессент, пожертвовавший 250 000 долларов, был назначен министром финансов США. Двое из самых щедрых доноров инаугурационного комитета были номинированы на должности послов.

Посольство США в комментарии TVNET+ указало, что вопросы о послах следует адресовать Белому дому. Как свидетельствует информация из открытых источников, Аргирос входит в советы директоров различных фондов и учреждений, включая Фонд семьи Аргирос.