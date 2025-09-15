Снизят НДС и продукты подешевеют? У президента Банка Латвии появились сомнения

Мартиньш Казакс считает, что Латвия могла бы производить больше продовольствия, увеличивая тем самым конкуренцию в этом сегменте розничной торговли.

Сегодня вечером в прямом эфире Латвийского ТВ президент Банка Латвии Мартиньш Казакс прокомментировал требование "зеленых крестьян" снизить ставку НДС на продукты питания. "Сперва надо понять, в чем суть предложения - речь идет о снижении НДС на все продовольствие или только на отдельные продукты? И есть ли договоренность о том, что после снижения ставки налога цены действительно снизятся?" - поинтересовался М. Казакс, подчеркнув, что если цель - помочь именно людям с маленькими доходами, то более эффективное средство - адресные пособия нуждающимся, а не снижение ставки НДС.

Президент Банка Латвии заметил, что в Литве и Эстонии производится сравнительно больше продовольствия, чем в Латвии и стало быть конкуренция выше, что тоже способствует снижению цен.

Мартиньш Казакс напомнил, что инфляция растет во всей еврозоне и цены на продовольствие - тоже. "Однако в Латвии цены на продукты растут стремительнее", - признал "главный банкир" страны.