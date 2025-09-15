«Ждут, когда «русский мир» придет и поглотит Латвию» - работу SIF подвергли критике

«Общедоступные статистические данные, - пишет Neatkarīgā, - свидетельствуют о том, что в Фонде общественной интеграции (SIF) в последние годы резко выросло как число занятых лиц, так и количество их должностных нагрузок. В декабре 2023 года трудоустроенных в SIF было 58 человек, а в июне 2025 года - уже 81, которые выполняли 88 должностных ставок».

«Почти за 2,6 миллионов евро в этом году поддержаны макро- и микро-проекты. Из «макро» это, например, фестиваль разговоров Lampa, как «Фестиваль демократии, дискуссионной и переговорной культуры», на который, впрочем, приглашаются только великие выразители одной (либеральной) идеологии, в то время как какие-то другие (консервативные) мыслители, потенциальные оппоненты, оттесняются, не принимаются на дискуссии или же используются в качестве «мальчиков для битья» для демонстрации «мракобесия» оппонентов».

«Следующий крупнейший макропроект SIF — «укрепление сообщества молодых ученых и содействие коммуникации науки в Латвии»… «Все это звучит красиво, но вряд ли какой-нибудь молодой ученый, который придет к выводу, что изменение климата так не связано с деятельностью человека и происходит само по себе, получит какие-то гранты этого фонда. Молодым ученым, если они разумны и надеются на хорошую карьеру, придется подчиняться постулатам «зеленого курса» о том, что выбросы CO2, производимые коровами, приводят к потеплению климата».

И бездна сия поглотила их

«Эти мероприятия SIF выглядят полностью оторванными от любой актуальности и реальности: В Латвии до сих пор живут тысячи нелояльных Латвии граждан России, неграждан и также граждан Латвии, которые ждут, когда «русский мир» придет и поглотит Латвию. Давно понятно, что с этим сообществом людей никакая интеграция невозможна», - подчеркивает обозреватель Марис Краутманис.

«В Латвии периодически или постоянно находятся около 10 тысяч граждан Индии и около 4000 граждан Узбекистана, для которых Латвия — лишь «трамплин» к дальнейшему движению в направлении богатейших стран ЕС. Индийцы здесь учатся, а если не могут хорошо учиться, то начинают ездить на велосипедах, развозя блюда. Вторым по величине «экзотическим» сообществом являются узбеки, которые в основном являются дальнобойщиками-водителями или строителями в проектах латвийских великих строек, для которых Латвия также является временным причалом. Ни первым, ни вторым какая-то интеграция не интересна. SIF ничего не может, не может уже в самом корне тут что-то предложить, но способна написать чушь и проекты об «устойчивости», «прозрачности», которая вообще не имеет никакого, ни малейшего смысла».

«Это как один солнечный островок счастья, который в общем бурном море экономии лишь спокойно расширяется, удваивается и ест деньги… Никаких политических решений для урезания аппетита SIF, похоже, не ожидается в ближайшее время - одна из партий правящей коалиции (Союз «зеленых» и крестьян) как бы была бы за то, что SIF следовало бы ликвидировать, передав его функции другим госучреждениям, но «Прогрессивные» и «Новое Единство» теперь никак его поддерживать не собираются».