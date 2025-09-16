Baltijas balss logotype
«Сейчас мы не хотим поднимать НДС, но…» — Силиня рассказала, какие товары в магазинах снова подорожают

Политика
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
«Сейчас мы не хотим поднимать НДС, но…» — Силиня рассказала, какие товары в магазинах снова подорожают
ФОТО: LETA

Премьер-министр Эвика Силиня в передаче TV24 «Dienas personība» указала, что Латвия в настоящее время не планирует общее повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС), однако есть некоторые исключения, пишет LA.LV.

«О самом масштабном, о чём сейчас говорят — и что уже сделали наши эстонские коллеги, как и многие страны Европы, чтобы ответить на вызовы в сфере безопасности — это повышение налога на добавленную стоимость. У нас он составляет 21%, и на данный момент мы не хотим повышать НДС, но…

Я не исключаю, что для отдельных групп товаров, например, табака и алкоголя, он может вырасти. А также в отношении азартных игр мы могли бы раньше ввести налог, который уже был запланирован. Мы над этим думаем, ищем решения», — рассказала Силиня.

Если государство хочет «ослабить» налоговое бремя в одной сфере, то необходимо искать способы компенсировать это в другой. Она пояснила, что государственный бюджет формируется за счёт налогов, уплачиваемых предпринимателями в казну. Из этих средств выплачиваются зарплаты полицейским, пограничникам, военнослужащим, поддерживаются независимые СМИ и финансируются многочисленные потребности в здравоохранении.

«Нам нужно найти баланс между этими потребностями, включая демографические вызовы, и тем, что мы можем запросить у наших предпринимателей», — объяснила Силиня.

#налоги #ндс #эвика силиня
(7)
  • 16-го сентября

    у меня простой вопрос к Силине,какие страны другие Европы кроме Эстонии подняли ндс,пусть перечислит. Польша снизила Венгрия снизила. Сидит во власти и откровенно врёт

    62
    2
  • П
    Процион
    16-го сентября

    Акцизы на курево и спиртное уже достигли своего максимума. Дальнейшее повышение — это прямая дорога к контрабанде, нелегальному производству, что не увеличит, а резко сократит поступления в бюджет государства. Чёрт побери! Вас же там, в сейме и кабмине сотни «светлых голов». И что, ни в одну из ваших голов не стукнуло, что реальное решение макроэкономических проблем — это не снижение налоговых ставок (21-10-5% на продукты — никто этого не заметит), а сокращение бюджетных расходов на содержание административного аппарата, который уже разросся до чудовищных размеров, этакая раковая опухоль на организме Латвии. Почему некая «кафияс тантиня» или её «приекшниекс», перекладывающий бумажки на столе сегодня слева-направо, а завтра наоборот, получают мгоготысячные зарплаты, не принося никакой пользы, тогда как 38% населения Латвии живёт ниже черты бедности (это признано в ОЭСР, членом которой является Латвия).

    124
    2
  • Д
    Дед
    16-го сентября

    Кто бы сомневался. Нет у них вариантов. Экономика пошла в разнос.

    88
    2
  • A
    Aleksandr
    16-го сентября

    Приматы всё ещё ведут борьбу за то кто кого больше обманет! Налогами с людей в Латвии уже 92% забирают. При этом молодому поколению не обещают пенсию, поскольку весь пенсионный фонд засунули в тёмное и вонючее место, написав что это в бюджет! Запрети деньги и вы сразу увидите как крысы побегут с "жирных" мест! Настоящий врач, учитель и полицейский останутся на своих местах! А крысы сбегут вместе с политиками, военными и криминалом!

    74
    2
  • Лк
    Летучий корабль
    16-го сентября

    Ну как же вы задолбали...!

    105
    2
  • lo gos
    lo gos
    16-го сентября

    Слишком много паразитов, которые живут за счёт других.

    152
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    lo gos
    16-го сентября

    А может быть воровать меньше надо?

    16
    1
