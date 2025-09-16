«Сейчас мы не хотим поднимать НДС, но…» — Силиня рассказала, какие товары в магазинах снова подорожают

Премьер-министр Эвика Силиня в передаче TV24 «Dienas personība» указала, что Латвия в настоящее время не планирует общее повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС), однако есть некоторые исключения, пишет LA.LV.

«О самом масштабном, о чём сейчас говорят — и что уже сделали наши эстонские коллеги, как и многие страны Европы, чтобы ответить на вызовы в сфере безопасности — это повышение налога на добавленную стоимость. У нас он составляет 21%, и на данный момент мы не хотим повышать НДС, но…

Я не исключаю, что для отдельных групп товаров, например, табака и алкоголя, он может вырасти. А также в отношении азартных игр мы могли бы раньше ввести налог, который уже был запланирован. Мы над этим думаем, ищем решения», — рассказала Силиня.

Если государство хочет «ослабить» налоговое бремя в одной сфере, то необходимо искать способы компенсировать это в другой. Она пояснила, что государственный бюджет формируется за счёт налогов, уплачиваемых предпринимателями в казну. Из этих средств выплачиваются зарплаты полицейским, пограничникам, военнослужащим, поддерживаются независимые СМИ и финансируются многочисленные потребности в здравоохранении.

«Нам нужно найти баланс между этими потребностями, включая демографические вызовы, и тем, что мы можем запросить у наших предпринимателей», — объяснила Силиня.