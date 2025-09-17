NEPLP постарался и нашел еще 12 сайтов с российской пропагандой

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) ограничил доступ к ещё 12 интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду, пишет LETA.

Доступ с территории Латвии заблокирован к следующим сайтам: baltija.site, baltija.eu, mk-chukotka.ru, prochukotku.ru, novomariinsk.ru, go-pevek.ru, gazetaingush.ru, ingushetia.ru, syzran-small.ru, samddn.ru, mysyzran.ru и anadyr.org.

В решении указано, что на сайтах baltija.site и baltija.eu публикуется односторонняя, вводящая в заблуждение и тенденциозная информация о событиях в Латвии, других странах Балтии, Украине и на Западе в целом. Также там продвигается выгодное для России понимание истории и формируется позитивное отношение к России в целом.

На остальных ресурсах — mk-chukotka.ru, prochukotku.ru, novomariinsk.ru, go-pevek.ru, gazetaingush.ru, ingushetia.ru, syzran-small.ru, samddn.ru, mysyzran.ru и anadyr.org — распространяется односторонняя, вводящая в заблуждение и тенденциозная информация о российской войне в Украине, мобилизуется информационная и общественная поддержка российских военных, воюющих в Украине, легитимизируется принадлежность незаконно оккупированных и аннексированных территорий Украины к России, продвигается выгодное для России понимание истории и формируется позитивное отношение к России.

Подобный контент может негативно повлиять на сплочённость латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность Латвии и её поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Информацию обо всех упомянутых сайтах NEPLP получила от одного из компетентных государственных учреждений, скорее всего — от Службы государственной безопасности (СГБ).

Аналогичные решения о блокировке сайтов, распространяющих российскую пропаганду, NEPLP принимал и ранее.