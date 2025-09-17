Baltijas balss logotype
NEPLP постарался и нашел еще 12 сайтов с российской пропагандой 5 783

Политика
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
NEPLP постарался и нашел еще 12 сайтов с российской пропагандой

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) ограничил доступ к ещё 12 интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду, пишет LETA.

Доступ с территории Латвии заблокирован к следующим сайтам: baltija.site, baltija.eu, mk-chukotka.ru, prochukotku.ru, novomariinsk.ru, go-pevek.ru, gazetaingush.ru, ingushetia.ru, syzran-small.ru, samddn.ru, mysyzran.ru и anadyr.org.

В решении указано, что на сайтах baltija.site и baltija.eu публикуется односторонняя, вводящая в заблуждение и тенденциозная информация о событиях в Латвии, других странах Балтии, Украине и на Западе в целом. Также там продвигается выгодное для России понимание истории и формируется позитивное отношение к России в целом.

На остальных ресурсах — mk-chukotka.ru, prochukotku.ru, novomariinsk.ru, go-pevek.ru, gazetaingush.ru, ingushetia.ru, syzran-small.ru, samddn.ru, mysyzran.ru и anadyr.org — распространяется односторонняя, вводящая в заблуждение и тенденциозная информация о российской войне в Украине, мобилизуется информационная и общественная поддержка российских военных, воюющих в Украине, легитимизируется принадлежность незаконно оккупированных и аннексированных территорий Украины к России, продвигается выгодное для России понимание истории и формируется позитивное отношение к России.

Подобный контент может негативно повлиять на сплочённость латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность Латвии и её поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Информацию обо всех упомянутых сайтах NEPLP получила от одного из компетентных государственных учреждений, скорее всего — от Службы государственной безопасности (СГБ).

Аналогичные решения о блокировке сайтов, распространяющих российскую пропаганду, NEPLP принимал и ранее.

#пропаганда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • пк
    полосатый конь
    17-го сентября

    Яркий пример, как наши налоги уходят на имитацию бурной деятельности ! Толку от NEPLPа ни какого, но при этом у всех этих дурачков, которые даже не в курсе за VPN, отличные зарплаты.

    30
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го сентября

    может негативно повлиять на сплочённость латвийского общества -- Интересно, а о какой сплочённости и какого общества в Латвии идёт речь? Есть две части общества, одна вальяжно рассевшаяся по кабинетам в Старой Риге, неплохо обеспеченная многотысячными окладами, (вкупе с такими же нарисованными родственниками пенсиями) и другая, нищая, годами находящаяся на грани выживания. Ну и как они сплочены и чем?

    41
    2
  • A
    Aleks
    17-го сентября

    Мне эта организация напоминает кальку с Центра Визенталя,где он до самой смерти с зарплатой в 500 тыс.долларов в год искал убиенных евреев,потому как каждый убиенный приносил живым большие дивиденды.Вон в Латвии аж 40 млн облосилось Вот только кому приносит прибыль этот Нелп?😀

    12
    5
  • NB
    Nose Bose
    17-го сентября

    глупый вопрос, а почему в США нет такого списка запрещенных сайтов? И почему СГБ бежит впереди США? :)

    42
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Nose Bose
    17-го сентября

    И в дополнение - почему НЭЛП под СГБ ведет себя как "дамочка" под клиентом?

    20
    1
