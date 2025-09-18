Больше никаких рейсов в Россию — лицензии не продлят, - министр

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил сегодня утром в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА.

Политик рассказал, что государство ведёт переговоры с пассажирскими перевозчиками по вопросам, связанным с обозначенными ими проблемами. При этом он напомнил, что заключённые с перевозчиками контракты рассчитаны на десять лет, предусматривают индексацию цен и подлежат исполнению. Если компании не справляются с обязательствами, договоры следует расторгать и объявлять новые конкурсы.

Министр также отметил, что существуют разночтения в данных о пассажиропотоках — автоматические билетные кассы и системы подсчёта пассажиров нередко показывают разные цифры по количеству перевезённых людей на маршрутах. В связи с этим планируется улучшить сбор данных.

Швинка подчеркнул, что внимательно следит за работой Совета по конкуренции, который начал рассматривать поданный Автотранспортной дирекцией сигнал о возможном запрещённом соглашении между перевозчиками и злоупотреблении коллективным доминирующим положением.

Продолжая ограничивать передвижение людей в сторону государств-агрессоров, министр подтвердил намерение не продлевать лицензии на регулярные пассажирские перевозки в Россию. То есть, после окончания срока действия уже выданных разрешений, они не будут продлеваться или возобновляться.

В то же время он отметил, что ответственные за безопасность страны органы пока не приняли решение о полном закрытии сухопутной границы с Россией и Беларусью.