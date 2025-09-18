Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Больше никаких рейсов в Россию — лицензии не продлят, - министр 13 2979

Политика
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Больше никаких рейсов в Россию — лицензии не продлят, - министр

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил сегодня утром в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА.

Политик рассказал, что государство ведёт переговоры с пассажирскими перевозчиками по вопросам, связанным с обозначенными ими проблемами. При этом он напомнил, что заключённые с перевозчиками контракты рассчитаны на десять лет, предусматривают индексацию цен и подлежат исполнению. Если компании не справляются с обязательствами, договоры следует расторгать и объявлять новые конкурсы.

Министр также отметил, что существуют разночтения в данных о пассажиропотоках — автоматические билетные кассы и системы подсчёта пассажиров нередко показывают разные цифры по количеству перевезённых людей на маршрутах. В связи с этим планируется улучшить сбор данных.

Швинка подчеркнул, что внимательно следит за работой Совета по конкуренции, который начал рассматривать поданный Автотранспортной дирекцией сигнал о возможном запрещённом соглашении между перевозчиками и злоупотреблении коллективным доминирующим положением.

Продолжая ограничивать передвижение людей в сторону государств-агрессоров, министр подтвердил намерение не продлевать лицензии на регулярные пассажирские перевозки в Россию. То есть, после окончания срока действия уже выданных разрешений, они не будут продлеваться или возобновляться.

В то же время он отметил, что ответственные за безопасность страны органы пока не приняли решение о полном закрытии сухопутной границы с Россией и Беларусью.

Читайте нас также:
#общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
2
0
11
0
47

Оставить комментарий

(13)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го сентября

    Правильно, получите откат и отдайте все пассажирские перевозки "LuxExpress". Скорее порядка больше будет.

    35
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го сентября

    Читаешь новосмти и уверяешься - наш кабмин весь в дебилах, как та шавка подзаборная - в блохах.

    88
    5
  • AB K
    Andris Bolt- Konskis
    18-го сентября

    Кто - нибудь может назвать хотя бы одно решение нешего неадекватного правительства, направленное на спасение экономики странвы? Латвия- прекрасная страна, тут живут умные, трудолюбивые люди. Чем же эта земля так прогневала Господа Бога, что он наградил ее такими дебилами?

    141
    5
  • A
    Anim
    Andris Bolt- Konskis
    18-го сентября

    А зачем "умные, трудолюбивые люди" уже 35 лет голосуют за "дебилов"?

    58
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Andris Bolt- Konskis
    18-го сентября

    Очень странно что Вы не понимаете почему Латвия проклята.

    15
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Andris Bolt- Konskis
    19-го сентября

    Правильно - Andris Bolts- Konskis

    4
    0
  • NB
    Nose Bose
    18-го сентября

    если границы не закрыли, то какого лесного какой-то никто решает запретить перевозки?

    120
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Nose Bose
    18-го сентября

    Он бабки хочет. Ему все равно что будет с Латвией.

    18
    0
  • З
    Злой
    18-го сентября

    Больше никаких покупок латвийских товаров и посещений латвийских магазинов, никаких отложений средств в латвии работающим банкам, оплата только наличными и везде.....

    108
    5
  • А
    Алекс
    Злой
    18-го сентября

    Забыл написать,что везде оплата российскими ,деревянными рублями

    4
    26
  • З
    Злой
    Злой
    19-го сентября

    Хрен тебе, наци, а не мои деньги!

    5
    0
  • JL
    Janina LV
    18-го сентября

    Опять часть бизнеса уйдёт в тень. Но государству важно показать электорату, что оно здесь ни при чём и сделало всё возможное. Как будто это не сознательные граждане пытаются обойти правила.

    В итоге часть маршрута будет обслуживать латвийский перевозчик, а дальше — непонятно кто повезёт и куда пойдёт оплата. Эту нишу быстро займут частные перевозчики. Точно так же, как это уже произошло с переводами денег в/из Беларуси и России, с вейпами, алкоголем и другими товарами.

    110
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Janina LV
    18-го сентября

    Все давно известно. Просто хочется бабла.

    13
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 1 101
скриншот Facebook.com
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 578
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 184
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 702

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 16
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 19
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 55
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 24
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 49
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 54
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 16
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 19
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 55

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео