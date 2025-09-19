Дружбе конец, скандалам — начало: власти Латвии «забыли» о коалиционной дисциплине

Если Эвике Силине и ее опытным однопартийцам удастся в создавшейся ситуации спасти правительство и принять бюджет-2026, то это будет маленьким чудом. Во всяком случае, отношения внутри правящей коалиции продолжают ухудшаться и вчера это наглядно проявилось на пленарном заседании Сейма.

Депутаты оппозиционной фракции «Латвия на первом месте» внесли в Сейм несколько законопроектов, которые направлены против, условно говоря, сторонников однополых отношений и трансгендерной политики. Так парламентарии хотят законодательно запретить участие несовершеннолетних во всех публичных мероприятиях, связанных с ЛГБТ-сообществом. Данные поправки стали реакцией на присутствие большого количества детей на летнем прайде ЛГБТ в Риге.

Кроме того, оппозиционные депутаты предлагают привлекать к уголовной ответственности за операции по смене пола или за побуждение (подстрекательство) сделать подобную операцию.

«Злостные нарушители» дисциплины

Эти инициативы к недоумению и возмущению фракции «Прогрессивные» были поддержаны сеймовским большинством, то есть переданы в комиссию Сейма. Поправки поддержали и депутаты одной из трех правящих фракции — Союза зеленых и крестьян.

«Прогрессивные» тут же распространили заявление, в котором осудили фракции, голосовавшие за данную инициативу, включая фракцию Союза зеленых и крестьян. По неофициальной информации, уже на ближайшем коалиционном совете «Прогрессивные» потребуют от «зеленых крестьян» пояснений по поводу нарушения коалиционного договора. Коалиционный договор фактически запрещает правящим депутатам без согласований поддерживать оппозиционные законопроекты.

Отметим, что это уже не первый «идеологический» демарш «зеленых крестьян» – под занавес весенней сессии парламента они также поддержали и передачу в комиссию Сейма проекта поправки в Конституцию о том, что Латвия признает только два пола — мужской и женский. Проект также подготовили депутаты фракции «Латвия на первом месте».

И тогда «прогрессивные» были тоже очень возмущены поведением партнеров. Хотя никакого «ущерба» коалиции это не нанесло, особенно учитывая, что наверняка эту поправку в Конституцию похоронят в комиссии. К тому же для любых изменений в Сатверсме необходимо иметь поддержку минимум двух третей депутатов — такого подавляющего большинства в парламенте у сторонников консервативной идеологии нет…

Дыхание выборов

Понятно, что "скверное поведение" "зеленых крестьян" прежде всего продиктовано близостью выборов и связанной с этим необходимостью громко обозначить свою позицию. Но есть и другая причина – это своего рода ответный "привет" "прогрессивных" за их недавнюю выходку – публичную порку министра земледелия Арманда Краузе. "Прогрессивные", напомним, при всем честном народе устроили выволочку главе минземледелия за подготовленные им поправки в закон, позволяющие вырубать более молодые деревья. При этом было очевидно, что все разногласия по данному вопросу можно было обсудить и внутри коалиции...

Однако и "прогрессивным" за год до парламентских выборов хочется как-то напомнить о себе и своей идеологии. Мол, мы же все-таки левые, а это значит, что за защиту природы. Хотя, вроде, и «зеленые крестьяне» должные любить флору и фауну не меньше своих товарищей по коалиции.

И все эти публичные разборки и блокировки с оппозицией происходят накануне обсуждения главного финансового закона страны, то бишь бюджета-2026. В контексте бюджета в коалиции разногласий еще больше и премьеру, как мы уже сообщали, пришлось даже убрать проект бюджета с повестки дня вторничного заседания Кабмина…

Отрицательная популярность

По слухам из кулуаров власти, Эвика Силиня все чаще задумывается о том, а стоит ли удерживать на плаву такое правительство. Смешно сказать, но единственным утешением для премьера является новость о том, что... "масштаб непопулярности" премьера уменьшился: если прежде ее рейтинг составлял минус 40,2 пункта , то теперь — минус 37,8 пункта. Впрочем, трудно сказать, является ли это поводом для радости: не знаю, насколько бы меня обрадовало сообщение о том, что число моих ненавистников чуть-чуть снизилось...

Факт остается фактом: согласно опросу социологов SKDS, как пишет "Диена", все министры правительства Силини оцениваются латвийцами негативно – правда, степень непопулярности разнится. Чемпионом по непопулярности после премьера является глава минздрава Хосам Абу Мери — минус 29,45 пункта. При этом его рейтинг только ухудшился — прежде был минус 25,35 пункта.

Напомним, что согласно другому рейтингу — популярности политических партий, из правящих партий лишь «Прогрессивные» вошли в первую тройку лидеров, замыкая ее. «Новое Единство» занимает четвертое место, а Союз зеленых и крестьян — лишь на шестом.

Понятно, что борьба за место под политическим солнцем обостряется!