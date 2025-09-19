Юристы от имени латвийцев требуют возврата OIK, но в правительстве об этом пока не думают

Юридическое объединение «Tiesiskums.lv» намерено вернуть, по их мнению, незаконно взимавшиеся в течение 18 лет обязательные компоненты закупки электроэнергии (OIK), которые включались во все счета за электричество. Речь идёт о сумме в 2,9 миллиарда евро, из которых 1,9 миллиарда заплатили конечные потребители электроэнергии. Если, предположим, объединение выиграет дело в суде и государству придётся вернуть собранные за OIK средства, непонятно, где правительство возьмёт такие огромные деньги для выплат, пишет портал nra.lv.
Даже если присуждённая сумма окажется меньше 2,9 или 1,9 миллиарда, она всё равно может быть значительной и сопоставимой с бюджетной экономией (171 миллион евро) и увеличением расходов (700 миллионов евро). По разным оценкам, юристы сейчас рассчитывают отсудить свыше миллиарда. При этом неизвестно, с кого именно взыскивать – с государства, то есть с налогоплательщиков, или с какого-либо принадлежащего государству предприятия, что опять же значит – с налогоплательщиков.
Однако в правительстве вопрос OIK вообще не вызывает беспокойства – «когда уже гром грянет и молния сверкнёт, тогда и перекрестимся». Можно даже сказать, что министры не воспринимают это как реальную проблему.
OIK – 18 лет на плечах жителей
Обязательная закупка была механизмом государственной поддержки производителей электроэнергии на когенерационных станциях или из возобновляемых источников.
Государство выкупало электроэнергию в рамках обязательной закупки, выплачивало гарантированную плату за установленную мощность на электростанциях, покрывало расходы на балансировку, а также административные издержки.
Однако все эти расходы покрывали конечные потребители электроэнергии пропорционально своему потреблению — как платеж OIK.
После того как на недостатки системы OIK указала Государственная контрольно-ревизионная служба, а Конституционный суд признал OIK не соответствующим Конституции, в 2022 году партии, формировавшие правительство, договорились о полном отказе от OIK.
Но на этом «сага OIK» не закончилась. Несколько известных юристов объединились в организацию «Tiesiskums.lv», созданную специально для возврата платежей OIK. В этой работе готовы участвовать присяжные адвокаты Саулведис Варпиньш, Артис Стуцка и другие.
Ставка в игре — миллиарды евро
Поддержка производителей электроэнергии в форме обязательной закупки с момента появления OIK в счетах жителей 1 апреля 2008 года до 31 марта этого года составила в общей сложности 2,9 миллиарда евро (без НДС). Из этой суммы 1,9 миллиарда евро (без НДС) компенсировали конечные потребители, оплачивая OIK.
В 2025 году в системе обязательной закупки электроэнергии продолжат работу девять электростанций. Период поддержки ограничен по времени и постепенно завершится к 2033 году. Объединение «Tiesiskums.lv» считает OIK-платежи незаконными и призывает всех заключать договоры цессии, чтобы на основе коллективного иска обратиться против государства и вернуть необоснованные платежи.
Начнём думать, когда начнётся суд
«А если всё-таки суд обяжет государство вернуть OIK — откуда возьмёте деньги?» — спросил портал nra.lv министра финансов Арвилса Ашераденса (Новое единство), на что он ответил: «Пока что это просто разговоры. Когда начнутся реальные судебные действия, тогда и начнём заниматься».
«Это инициатива частных лиц и частных адвокатов, но сейчас я ничего не могу комментировать. Как только начнутся юридические процессы на уровне суда, тогда можно будет давать комментарии», — добавил министр.
«Кто за это заплатит? Не получится ли так, что снова деньги возьмут со всех налогоплательщиков, чтобы выплатить тем, кто подал иск?» — продолжил nra.lv.
Ашераденс ответил как спартанцы Филиппу Македонскому — «если». «Это “если”... Ещё раз могу сказать: как только начнётся реальное движение в суде, тогда можно будет реагировать. Пока говорить не о чем», — отметил министр финансов.
«Сейчас это кампания по привлечению клиентов отдельными адвокатами. Мы в Министерстве юстиции (МЮ) этот вопрос не обсуждали. Это не будет в компетенции МЮ. Энергетическая политика — не в компетенции МЮ», — заявила министерству nra.lv министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере (Новое единство), посоветовав адресовать этот вопрос Министерству климата и энергетики.
Действительно ли всё будет так красиво?
Вряд ли министр климата и энергетики будет тем, кто достанет из своего или министерского кармана миллиарды евро, чтобы выплатить за то, что в сфере OIK сделали правительства Ивара Годманиса, Валдиса Домбровскиса, Лаймдоты Страуюмы, Мариса Кучинскиса и Кришьяниса Кариньша. Если объединению «Tiesiskums.lv» удастся добиться успеха в судах, в большой беде окажется всё правительство.
Правда, латвийская Фемида склонна очень долго рассматривать такие сложные дела, и вряд ли многие из нынешних членов правительства будут у власти, когда появится решение суда — возможно, через много лет. С этой точки зрения, правительству действительно, возможно, пока рано начинать волноваться.
Тем не менее полностью игнорировать действия объединения «Tiesiskums.lv» — тоже не самое мудрое решение. Этим присяжным адвокатам не нужна рекламная кампания, как, возможно, считают некоторые в правительстве, и они не собираются создавать новую политическую партию, но заработать деньги — на это они вполне рассчитывают. Эти присяжные адвокаты обладают большим опытом и глубокими знаниями в юриспруденции, и если они начали такой шаг, то вряд ли он абсолютно безосновательный и столь безнадёжный, как может показаться на первый взгляд. Судиться с государством сложно. Возникнет проблема с коллективным иском, который не предусмотрен Законом о защите прав потребителей, но, как утверждают в объединении, у них уже есть «уникальное юридическое решение».
Дело непростое, и на данный момент совершенно невозможно предсказать, чем всё закончится.
Оставить комментарий(1)