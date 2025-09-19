Юристы от имени латвийцев требуют возврата OIK, но в правительстве об этом пока не думают

Юридическое объединение «Tiesiskums.lv» намерено вернуть, по их мнению, незаконно взимавшиеся в течение 18 лет обязательные компоненты закупки электроэнергии (OIK), которые включались во все счета за электричество. Речь идёт о сумме в 2,9 миллиарда евро, из которых 1,9 миллиарда заплатили конечные потребители электроэнергии. Если, предположим, объединение выиграет дело в суде и государству придётся вернуть собранные за OIK средства, непонятно, где правительство возьмёт такие огромные деньги для выплат, пишет портал nra.lv .

Даже если присуждённая сумма окажется меньше 2,9 или 1,9 миллиарда, она всё равно может быть значительной и сопоставимой с бюджетной экономией (171 миллион евро) и увеличением расходов (700 миллионов евро). По разным оценкам, юристы сейчас рассчитывают отсудить свыше миллиарда. При этом неизвестно, с кого именно взыскивать – с государства, то есть с налогоплательщиков, или с какого-либо принадлежащего государству предприятия, что опять же значит – с налогоплательщиков.

Однако в правительстве вопрос OIK вообще не вызывает беспокойства – «когда уже гром грянет и молния сверкнёт, тогда и перекрестимся». Можно даже сказать, что министры не воспринимают это как реальную проблему.

OIK – 18 лет на плечах жителей

Обязательная закупка была механизмом государственной поддержки производителей электроэнергии на когенерационных станциях или из возобновляемых источников.

Государство выкупало электроэнергию в рамках обязательной закупки, выплачивало гарантированную плату за установленную мощность на электростанциях, покрывало расходы на балансировку, а также административные издержки.

Однако все эти расходы покрывали конечные потребители электроэнергии пропорционально своему потреблению — как платеж OIK.

После того как на недостатки системы OIK указала Государственная контрольно-ревизионная служба, а Конституционный суд признал OIK не соответствующим Конституции, в 2022 году партии, формировавшие правительство, договорились о полном отказе от OIK.

Но на этом «сага OIK» не закончилась. Несколько известных юристов объединились в организацию «Tiesiskums.lv», созданную специально для возврата платежей OIK. В этой работе готовы участвовать присяжные адвокаты Саулведис Варпиньш, Артис Стуцка и другие.

Ставка в игре — миллиарды евро

Поддержка производителей электроэнергии в форме обязательной закупки с момента появления OIK в счетах жителей 1 апреля 2008 года до 31 марта этого года составила в общей сложности 2,9 миллиарда евро (без НДС). Из этой суммы 1,9 миллиарда евро (без НДС) компенсировали конечные потребители, оплачивая OIK.

В 2025 году в системе обязательной закупки электроэнергии продолжат работу девять электростанций. Период поддержки ограничен по времени и постепенно завершится к 2033 году. Объединение «Tiesiskums.lv» считает OIK-платежи незаконными и призывает всех заключать договоры цессии, чтобы на основе коллективного иска обратиться против государства и вернуть необоснованные платежи.

Начнём думать, когда начнётся суд

«А если всё-таки суд обяжет государство вернуть OIK — откуда возьмёте деньги?» — спросил портал nra.lv министра финансов Арвилса Ашераденса (Новое единство), на что он ответил: «Пока что это просто разговоры. Когда начнутся реальные судебные действия, тогда и начнём заниматься».

«Это инициатива частных лиц и частных адвокатов, но сейчас я ничего не могу комментировать. Как только начнутся юридические процессы на уровне суда, тогда можно будет давать комментарии», — добавил министр.

«Кто за это заплатит? Не получится ли так, что снова деньги возьмут со всех налогоплательщиков, чтобы выплатить тем, кто подал иск?» — продолжил nra.lv.

Ашераденс ответил как спартанцы Филиппу Македонскому — «если». «Это “если”... Ещё раз могу сказать: как только начнётся реальное движение в суде, тогда можно будет реагировать. Пока говорить не о чем», — отметил министр финансов.

«Сейчас это кампания по привлечению клиентов отдельными адвокатами. Мы в Министерстве юстиции (МЮ) этот вопрос не обсуждали. Это не будет в компетенции МЮ. Энергетическая политика — не в компетенции МЮ», — заявила министерству nra.lv министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере (Новое единство), посоветовав адресовать этот вопрос Министерству климата и энергетики.

Действительно ли всё будет так красиво?

Вряд ли министр климата и энергетики будет тем, кто достанет из своего или министерского кармана миллиарды евро, чтобы выплатить за то, что в сфере OIK сделали правительства Ивара Годманиса, Валдиса Домбровскиса, Лаймдоты Страуюмы, Мариса Кучинскиса и Кришьяниса Кариньша. Если объединению «Tiesiskums.lv» удастся добиться успеха в судах, в большой беде окажется всё правительство.

Правда, латвийская Фемида склонна очень долго рассматривать такие сложные дела, и вряд ли многие из нынешних членов правительства будут у власти, когда появится решение суда — возможно, через много лет. С этой точки зрения, правительству действительно, возможно, пока рано начинать волноваться.

Тем не менее полностью игнорировать действия объединения «Tiesiskums.lv» — тоже не самое мудрое решение. Этим присяжным адвокатам не нужна рекламная кампания, как, возможно, считают некоторые в правительстве, и они не собираются создавать новую политическую партию, но заработать деньги — на это они вполне рассчитывают. Эти присяжные адвокаты обладают большим опытом и глубокими знаниями в юриспруденции, и если они начали такой шаг, то вряд ли он абсолютно безосновательный и столь безнадёжный, как может показаться на первый взгляд. Судиться с государством сложно. Возникнет проблема с коллективным иском, который не предусмотрен Законом о защите прав потребителей, но, как утверждают в объединении, у них уже есть «уникальное юридическое решение».

Дело непростое, и на данный момент совершенно невозможно предсказать, чем всё закончится.