Силиня хочет изменить всю систему министерств в Латвии

В Латвии следовало бы ввести систему, при которой министерства формируются в соответствии с актуальными вопросами, требующими решений, а не работают в неизменном составе, считает премьер-министр Эвика Силиня («Новое единство»), пишет LETA.

В интервью журналу Sestdiena Силиня заявила, что после следующих выборов в Сейм — или даже до них — Латвия могла бы перенять подход, схожий с Европейской комиссией, где «министерства — это ротационный организм: они формируются в зависимости от актуальности на данный момент».

«Глава правительства формирует своё правительство, и если какой-то вопрос актуален, то создаётся соответствующее министерство», — указала премьер.

По её мнению, в Латвии система слишком закостенела, и именно поэтому часто так трудно менять политику.

«В министерствах люди работают по нескольку десятилетий и всё это время занимаются одной и той же политикой», — констатировала Силиня.

В качестве примера она привела создание Министерства климата и энергетики, поскольку в повестке дня — альтернативная энергетика и дополнительные энергоресурсы. В то же время, по её мнению, Министерство внутренних дел должно заниматься и вопросами самоуправлений, как это делается в Литве.

«Такой гибкости нам действительно очень не хватает», — отметила Силиня в интервью Sestdiena, добавив, что это также позволило бы сократить общее количество министерств.

В то же время она признала, что такие изменения возможны только после выборов нового Сейма.