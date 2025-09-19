Baltijas balss logotype
Силиня хочет изменить всю систему министерств в Латвии 4 857

Политика
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Силиня хочет изменить всю систему министерств в Латвии
ФОТО: LETA

В Латвии следовало бы ввести систему, при которой министерства формируются в соответствии с актуальными вопросами, требующими решений, а не работают в неизменном составе, считает премьер-министр Эвика Силиня («Новое единство»), пишет LETA.

В интервью журналу Sestdiena Силиня заявила, что после следующих выборов в Сейм — или даже до них — Латвия могла бы перенять подход, схожий с Европейской комиссией, где «министерства — это ротационный организм: они формируются в зависимости от актуальности на данный момент».

«Глава правительства формирует своё правительство, и если какой-то вопрос актуален, то создаётся соответствующее министерство», — указала премьер.

По её мнению, в Латвии система слишком закостенела, и именно поэтому часто так трудно менять политику.

«В министерствах люди работают по нескольку десятилетий и всё это время занимаются одной и той же политикой», — констатировала Силиня.

В качестве примера она привела создание Министерства климата и энергетики, поскольку в повестке дня — альтернативная энергетика и дополнительные энергоресурсы. В то же время, по её мнению, Министерство внутренних дел должно заниматься и вопросами самоуправлений, как это делается в Литве.

«Такой гибкости нам действительно очень не хватает», — отметила Силиня в интервью Sestdiena, добавив, что это также позволило бы сократить общее количество министерств.

В то же время она признала, что такие изменения возможны только после выборов нового Сейма.

#министерства #эвика силиня
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го сентября

    Когда государством руководит коалиция, то тогда виновных не найти. И последний хуторской дурак это прекрасно понимает, потому и лезет во власть.

    5
    1
  • Е
    Ехидный
    19-го сентября

    при такой системе никто ни за что не отвечает !!! наворотят всякой мутотени , а виноватых не будет !!! при сегодняшней системе хрен поймешь кто за что отвечает , а при такой реформе будет полнамя анархия как у батьки Махно !!!

    18
    1
  • A
    Aleks
    19-го сентября

    Силиня и еже с ней,велосипед давно изобретён!!! В Литве,Эстонии,да во многих других странах,где думают о людях. Ваша же задача - и дальше растащить всю Латвию .А лучше б было чемодан,Аир Болтик и валите куда хотите,а лучше на любимую Украину

    33
    4
  • З
    Злой
    Aleks
    19-го сентября

    А порнушка?

    9
    2
Читать все комментарии

