«Куда идешь, приграничье?» - так называется конференция, которая сегодня проходит в Риге, и которая посвящена геополитическим вызовам в Латгалии и перспективам развития этого региона в создавшейся ситуации. На конференции выступают первые лица страны.

Премьер Эвика Силиня в своем спиче еще раз заявила, что главный лейтмотив бюджета-2026 — это безопасность. «Это бюджет безопасности. И безопасность означает, что каждый житель Латвии - от Руцавы до Карсавы - может чувствовать себя защищенным. И особенно каждый, кто живет близко к агрессорам - России и Белоруссии. Приграничный район сегодня охраняют больше военнослужащих и пограничников, размещаются современные системы обороны. Это четкий сигнал - мы охраняем каждый сантиметр нашей земли и альянса НАТО тоже.

Но безопасность - это не только заборы, технологии, радары. Это люди - семьи, которые хотят чувствовать себя в безопасности, дети, которым нужны хорошие школы, молодые люди, которые будут строить будущее здесь, а не где-то еще в мире. Предприниматели - как латвийские, так и иностранные, создающие рабочие места, инвестирующие, которые смотрят на развитие Латвии в долгосрочной перспективе.

Этим летом в Брюсселе начались переговоры о новом многолетнем бюджете Евросоюза. В нем есть программы с предложениями по специальной поддержке приграничных регионов Востока. Я эту идею поддерживаю, и мы уже готовим план для Латвии. Акцент понятен - чтобы те, кто желают, остались и жили в приграничной зоне. Чтобы были работа, школы, дороги и приведенная в порядок среда. Работаем и над новым фондом для предпринимателей. Это даст более легкий доступ к капиталу и поможет создать рабочие места там, где они больше всего необходимы.

Уже в следующем месяце Еврокомиссия опубликует дорожную карту «готовность европейской обороны 2030», идентифицирует потребности в инвестициях и как их финансировать. С целью наращивания наших способностей и укрепления внешней границы. Во время недавнего визита в Ригу председатель Еврокомиссии заверила меня, что для безопасности восточной границы в ней будет предусмотрена особая роль. У нас единое понимание: восточная граница Латвии и ее защита, а также развитие - это ответственность всей Европы», - заявила глава латвийского правительства.