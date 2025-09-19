Baltijas balss logotype
«Те, кто хотят, пусть остаются и живут в приграничье». Эвика Силиня о будущем Латгалии 1 2728

Политика
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
фото - Valsts kanceleja

фото - Valsts kanceleja

Премьер выступила на конференции, посвященной грядущим изменениям в сфере безопасности на восточной границе.

«Куда идешь, приграничье?» - так называется конференция, которая сегодня проходит в Риге, и которая посвящена геополитическим вызовам в Латгалии и перспективам развития этого региона в создавшейся ситуации. На конференции выступают первые лица страны.

Премьер Эвика Силиня в своем спиче еще раз заявила, что главный лейтмотив бюджета-2026 — это безопасность. «Это бюджет безопасности. И безопасность означает, что каждый житель Латвии - от Руцавы до Карсавы - может чувствовать себя защищенным. И особенно каждый, кто живет близко к агрессорам - России и Белоруссии. Приграничный район сегодня охраняют больше военнослужащих и пограничников, размещаются современные системы обороны. Это четкий сигнал - мы охраняем каждый сантиметр нашей земли и альянса НАТО тоже.

Но безопасность - это не только заборы, технологии, радары. Это люди - семьи, которые хотят чувствовать себя в безопасности, дети, которым нужны хорошие школы, молодые люди, которые будут строить будущее здесь, а не где-то еще в мире. Предприниматели - как латвийские, так и иностранные, создающие рабочие места, инвестирующие, которые смотрят на развитие Латвии в долгосрочной перспективе.

Этим летом в Брюсселе начались переговоры о новом многолетнем бюджете Евросоюза. В нем есть программы с предложениями по специальной поддержке приграничных регионов Востока. Я эту идею поддерживаю, и мы уже готовим план для Латвии. Акцент понятен - чтобы те, кто желают, остались и жили в приграничной зоне. Чтобы были работа, школы, дороги и приведенная в порядок среда. Работаем и над новым фондом для предпринимателей. Это даст более легкий доступ к капиталу и поможет создать рабочие места там, где они больше всего необходимы.

Уже в следующем месяце Еврокомиссия опубликует дорожную карту «готовность европейской обороны 2030», идентифицирует потребности в инвестициях и как их финансировать. С целью наращивания наших способностей и укрепления внешней границы. Во время недавнего визита в Ригу председатель Еврокомиссии заверила меня, что для безопасности восточной границы в ней будет предусмотрена особая роль. У нас единое понимание: восточная граница Латвии и ее защита, а также развитие - это ответственность всей Европы», - заявила глава латвийского правительства.

#Латгалия
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го сентября

    так и иностранные, создающие рабочие места, инвестирующие, -- Только полные идиоты будут инвестировать в то, что будет находится в прифронтовой зоне!

