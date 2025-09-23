Приглашенный латвийскими официальными лицами - до сих пор находящимися в руководстве страны - американский блогер IShowSpeed признался, что любит Россию и поедет туда уже в новом году.

"Это честь для нас!" - еще недавно восклицал министр экономики Латвии Виктор Валайнис в момент визита американского блогера IShowSpeed в Ригу. Прокатив того с ветерком по латвийской столице. После чего блогера повезли на Домскую площадь в Риге, а сразу вскоре он прыгал по символу Латвии, памятнику Свободы, вместе с экс-президентом Раймондом Вейонисом. Также во время визита блогера в Рижскую думу его встретил новый мэр Риги Виестурс Клейнбергс, который привел и своих сыновей - фанатов блогера IShowSpeed. И что теперь?

А теперь в социальной сети "ТикТок" завирусилось видео, где IShowSpeed признается в любви к России и обещает приехать в Москву уже в новом году. "Я люблю Россию! Там моя семья. Я приеду туда в следующем году!", - заявил популярный у латвийской молодежи блогер, ролик с признанием набрал свыше 56 тысяч лайков и миллионы просмотров.

Что интересно, на момент публикации статьи многие опубликованные в СМИ видео, где запечатлен визит блогера IShowSpeed в Риге, удалены из социальных сетей. Кстати, судя по множеству опубликованных в сети роликов, блогеру IShowSpeed в Риге не давали прохода тысячи подростков, приехавших в центр города ради возможности увидеть своего кумира вживую.

В свою очередь, когда еще летом появилась первая информация о том, что блогер может посетить Москву, в Латвии пригрозили тем, что не заплатят ему денег за визит в Ригу. Как позже стало известно, Латвия решила не платить деньги блогеру - так как формально не была заключена закупка его услуг. Какую теперь сделает рекламу Латвии популярный среди десятков миллионов людей по всему миру американский блогер, признающийся теперь в любви к Росси и собирающийся уже в скором времени посетить Москву?

