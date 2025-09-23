Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Я люблю Россию! Там моя семья, я туда поеду!» Посетивший Латвию IShowSpeed во всём признался 5 2584

Политика
Дата публикации: 23.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Я люблю Россию! Там моя семья, я туда поеду!» Посетивший Латвию IShowSpeed во всём признался
ФОТО: TikTok

Приглашенный латвийскими официальными лицами - до сих пор находящимися в руководстве страны - американский блогер IShowSpeed признался, что любит Россию и поедет туда уже в новом году.

"Это честь для нас!" - еще недавно восклицал министр экономики Латвии Виктор Валайнис в момент визита американского блогера IShowSpeed в Ригу. Прокатив того с ветерком по латвийской столице. После чего блогера повезли на Домскую площадь в Риге, а сразу вскоре он прыгал по символу Латвии, памятнику Свободы, вместе с экс-президентом Раймондом Вейонисом. Также во время визита блогера в Рижскую думу его встретил новый мэр Риги Виестурс Клейнбергс, который привел и своих сыновей - фанатов блогера IShowSpeed. И что теперь?

А теперь в социальной сети "ТикТок" завирусилось видео, где IShowSpeed признается в любви к России и обещает приехать в Москву уже в новом году. "Я люблю Россию! Там моя семья. Я приеду туда в следующем году!", - заявил популярный у латвийской молодежи блогер, ролик с признанием набрал свыше 56 тысяч лайков и миллионы просмотров.

@senyedit54 #wspeed #ishowspeed #russia🇷🇺 #ishowspeedclipz #russian ♬ Little Things - Adrián Berenguer

Что интересно, на момент публикации статьи многие опубликованные в СМИ видео, где запечатлен визит блогера IShowSpeed в Риге, удалены из социальных сетей. Кстати, судя по множеству опубликованных в сети роликов, блогеру IShowSpeed в Риге не давали прохода тысячи подростков, приехавших в центр города ради возможности увидеть своего кумира вживую.

В свою очередь, когда еще летом появилась первая информация о том, что блогер может посетить Москву, в Латвии пригрозили тем, что не заплатят ему денег за визит в Ригу. Как позже стало известно, Латвия решила не платить деньги блогеру - так как формально не была заключена закупка его услуг. Какую теперь сделает рекламу Латвии популярный среди десятков миллионов людей по всему миру американский блогер, признающийся теперь в любви к Росси и собирающийся уже в скором времени посетить Москву?

@veronikasudmalesa ishowspeed in Rīga #latvia #ishowspeedclip #ishowspeed #visit #riga #backflip #fyppppppppppppppppppppppp #fyp #viral ♬ CRAZY (English ver.) - LE SSERAFIM

Читайте также: «Это новая Пугачёва!» Женственный парень поразил песнями на русском языке в Даугавпилсе

×
Читайте нас также:
#Латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
21
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео