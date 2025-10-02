Baltijas balss logotype
Посол Великобритании: НАТО готово защищать каждый сантиметр Латвии 6 232

Политика
Дата публикации: 02.10.2025
LETA
Изображение к статье: Посол Великобритании: НАТО готово защищать каждый сантиметр Латвии
ФОТО: Thought Co

Великобритания вместе с другими союзниками по НАТО готова защищать территорию Латвии и любого другого государства-члена НАТО, подчеркнула посол Великобритании в Латвии Кэти Лич на пресс-конференции, посвященной крупнейшим международным учениям Объединенных сил реагирования группы"Tarassis"

Она подчеркнула, что посольство Великобритании в Латвии каждый день работает над вопросами безопасности, которые в настоящее время определены как приоритетные, добавив, что Великобритания всегда была союзником Латвии. Сотрудничество между двумя странами началось более 100 лет назад, когда Великобритания поддержала Латвию в ее борьбе за независимость.

Посол убежден, что нынешние вызовы безопасности означают, что НАТО должна быть более сплоченной, чем когда-либо, и быть способной ответить на любой вызов.

Представители британской армии заявили, что целью учений является расширение сотрудничества между союзными и латвийской армиями, а также проведение тренировок на различных типах местности, в том числе в лесах.

Это также прекрасная возможность освоить новые навыки и тактику, в том числе на основе опыта Украины в войне с Россией.

Представитель Национальных вооруженных сил подполковник Гунарс Грикманис заявил, что учения станут большим подспорьем для латвийской армии, добавив, что в эти дни жители Латвии увидят на улицах передвижение военной техники, но это не должно вызывать беспокойства.

Уже сообщалось, что в сентябре и октябре в Латвии, в основном в Курземе, пройдут учения Объединенных сил реагирования "Tarassis".

#нато #учения
(6)
  • A
    Aleksandr
    3-го октября

    На территорию Англии хватает одного сармата. Что и где они собираются защищать? :)

    2
    0
  • A
    Aleks
    3-го октября

    Ну если Грикман сказал,что народ Латвии будет в безопасности,то оно,конечно,надо верить,ведь Грикманы от власти самые честные и неподкупные во всех странах мира.😋

    6
    2
  • 010725
    010725
    2-го октября

    группа "Тарасик" которая , по словам посла предназначена для защиты Латвии, закончится ещё на Украине.

    7
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го октября

    Посол Великобритании с тем же успехом мог сказать, что НАТО защитит каждый сантиметр его задницы.

    10
    3
  • З
    Злой
    2-го октября

    Параноя

    10
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го октября

    НАТО?! Т.е. США... А Трамп по этому поводу уже все сказал. Хотите, воюйте с Россией, мы оружием обеспечим, правда за Ваш же счёт. А все остальное проблемы Ваши. Т.е. вариант Украины.

    17
    2
Читать все комментарии

Видео