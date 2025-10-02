Baltijas balss logotype
Садальский внесен в латвийский список нежелательных лиц 3 285

Политика
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Садальский внесен в латвийский список нежелательных лиц

Министр иностранных дел Байба Браже включила российского актера Станислава Садальского в список нежелательных для Латвии лиц.

Согласно сообщению министра иностранных дел в социальных сетях, Садальскому запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.

Судя по доступной информации, Садальский поддерживает российскую агрессию в Украине. По его мнению, конфликт был спровоцирован украинским правительством. Этим летом он посетил Юрмалу и заявил, что был рад, что может говорить по-русски, а не на "этом непонятном языке".

Для справки: Станислав Юрьевич Садальский — советский и российский актёр театра и кино, журналист, ведущий, блогер и публицист. Родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловское, Чувашская АССР. Учился в ГИТИСе. Работал в театрах: «Современник» (1973-1982), Московский театр «На Юго-Западе» (с 1982 года) и др.

Снимался в многих фильмах и сериалах, среди самых известных: «Место встречи изменить нельзя» (1979), «О бедном гусаре замолвите слово» (1981) и др.

Также занимался журналистикой, вёл телепередачи и радиопередачи, публиковал тексты, является блогером. Награды: заслуженный артист РСФСР (1991), народный артист Грузии и Чувашии.

#черный список
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • П
    Процион
    2-го октября

    Мне Садальский нравится во всех своих ипостасях. Байба Браже скорее уйдёт в небытие, а этот дядька с примесью цыганских кровей останется в памяти людей немного дольше.

    25
    2
  • П
    Процион
    Процион
    2-го октября

    нАмного, простите.

    8
    1
  • З
    Злой
    2-го октября

    Всё, актёр расстроился, небеса упали на землю, его не пустят в отсталую дыру, он голову посыпал пеплом и навсегда ушёл в леса.

    25
    5
Читать все комментарии

