Опытный парламентарий Эдвардс Смилтенс, представляющий оппозиционный Объединенный список, в интервью ТВ-24 пояснил телезрителям, что "правительство со стороны развалить нельзя". То есть это могут сделать только те, кто находятся в этой правящей коалиции - или "Новое Единство" и ее премьер, или "прогрессивные", или "зеленые крестьяне". Смилтенс напомнил, что предыдущий премьер Кришьянис Кариньш сам развалил свое правительство.

Отвечая на вопрос о том, можно ли сейчас говорить о правительственном кризисе, политик обратился к событиям, которые происходили 2,5 года назад. "10-го мая 2023-го года в МИДе на тайной встрече была заключена сделка - Ринкевич становится президентом, премьерский пост получает Силиня, а за это "прогрессивные" и "зеленые крестьяне" получают места в правительстве. Если правительство не базируется на общих целях и ценностях, то кризис в нем закодирован еще в момент рождения", - считает Эд. Смилтенс.