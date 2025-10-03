Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Правительство со стороны развалить нельзя» 0 119

Политика
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Правительство со стороны развалить нельзя»

Депутат Эдвардс Смилтенс о том, почему правительственный кризис был "запрограммирован" (закодирован) еще в момент формирования нынешней правящей коалиции.

Опытный парламентарий Эдвардс Смилтенс, представляющий оппозиционный Объединенный список, в интервью ТВ-24 пояснил телезрителям, что "правительство со стороны развалить нельзя". То есть это могут сделать только те, кто находятся в этой правящей коалиции - или "Новое Единство" и ее премьер, или "прогрессивные", или "зеленые крестьяне". Смилтенс напомнил, что предыдущий премьер Кришьянис Кариньш сам развалил свое правительство.

Отвечая на вопрос о том, можно ли сейчас говорить о правительственном кризисе, политик обратился к событиям, которые происходили 2,5 года назад. "10-го мая 2023-го года в МИДе на тайной встрече была заключена сделка - Ринкевич становится президентом, премьерский пост получает Силиня, а за это "прогрессивные" и "зеленые крестьяне" получают места в правительстве. Если правительство не базируется на общих целях и ценностях, то кризис в нем закодирован еще в момент рождения", - считает Эд. Смилтенс.

Читайте нас также:
#мнения
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Опять понаехали тут!
Изображение к статье: Опять понаехали тут!
Ринкевич заявил о вкладе Латвии и Албании в НАТО
Изображение к статье: Ринкевич заявил о вкладе Латвии и Албании в НАТО
Меньшевики у власти в Латвии: почему Силиня не подает в отставку?
Изображение к статье: Меньшевики у власти в Латвии: почему Силиня не подает в отставку? Эксклюзив!
Уберите доплаты и премии! Работодатели ужасно недовольны бюджетом!
Изображение к статье: Уберите доплаты и премии! Работодатели ужасно недовольны бюджетом!
Изображение к статье: «Стыдно даже говорить»: Рубикс раскрыл размер своей пенсии
«Стыдно даже говорить»: Рубикс раскрыл размер своей пенсии 4 1092
Изображение к статье: От Силини и Козловскиса требуют разъяснений по поводу гражданства Авена
От Силини и Козловскиса требуют разъяснений по поводу гражданства Авена 6 277
Изображение к статье: Власти успокоили: газа мало, но на отопление хватит
Власти успокоили: газа мало, но на отопление хватит 3 330
Изображение к статье: Вместо междугородних автобусов: пассажирам Латвии предложили 57 электромобилей с низкооплачиваемыми шоферами Эксклюзив!
Вместо междугородних автобусов: пассажирам Латвии предложили 57 электромобилей с низкооплачиваемыми шоферами 3 781

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 20
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 15
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 37
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 87
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 92
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 85
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 20
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 15
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео