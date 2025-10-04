"Я не читал Стамбульской конвенции и не особо углублялся в неё, но нельзя не заметить, что самые ярые бойцы за неё - люди и организации, точно так же яро защищающие самую большую угрозу и причину насилия по отношению к женщинам в Западной Европе - массовый приток мигрантов из варварских стран. Это доказывает, что не безопасность женщин там кого-то интересует, а что-то другое. Интересно, что?"

Большинство комментаторов склоняются к мнению,что это - деньги.