Режиссёр Алвис Херманис опубликовал твит, в котором он делится своими размышлениями по поводу Стамбульской конвенции и её защитников.
"Я не читал Стамбульской конвенции и не особо углублялся в неё, но нельзя не заметить, что самые ярые бойцы за неё - люди и организации, точно так же яро защищающие самую большую угрозу и причину насилия по отношению к женщинам в Западной Европе - массовый приток мигрантов из варварских стран. Это доказывает, что не безопасность женщин там кого-то интересует, а что-то другое. Интересно, что?"
Большинство комментаторов склоняются к мнению,что это - деньги.
Neesmu lasījis un baigi iedziļinājies Stambulas konvencijā, bet nevar nepamanīt, ka viskaislīgāk par to cīnās cilvēki un organizācijas, kas precīzi tikpat kaislīgi aizstāv vislielāko apdraudējumu un vardarbības cēloni pret sievietēm Rietumeiropā - masveida migrantu plūdus no…— Alvis Hermanis (@AlvisHermanis1) October 3, 2025
