Правительство обсудит прект бюджета с профсоюзами и работодателями

Политика
Дата публикации: 05.10.2025
LETA
Изображение к статье: Правительство обсудит прект бюджета с профсоюзами и работодателями

Премьер-министр Эвика Силиня в пятницу, 10 октября, проведет заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству (НСТС), на котором будет обсуждаться проект госбюджета на следующий год.

3 октября прошло заседание подкомиссии НСТС по бюджету и налогам, после которого Латвийская конфедерация работодателей распространила заявление о том, что не поддерживает текущую политику разработки госбюджета и сам проект бюджета, поскольку правительство не учло рекомендации социальных партнеров и не обеспечило социальный диалог.

НСТС является органом трехстороннего социального диалога, в котором участвуют представители правительства, Латвийской конфедерации работодателей и Латвийского союза свободных профсоюзов.

Как сообщалось, проект госбюджета на 2026 год правительство планирует утвердить 14 октября, а на рассмотрение в Сейм бюджетный пакет будет передан 15 октября.

#бизнес #бюджет #профсоюзы
Оставить комментарий

Видео