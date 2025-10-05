Премьер-министр Эвика Силиня в пятницу, 10 октября, проведет заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству (НСТС), на котором будет обсуждаться проект госбюджета на следующий год.

3 октября прошло заседание подкомиссии НСТС по бюджету и налогам, после которого Латвийская конфедерация работодателей распространила заявление о том, что не поддерживает текущую политику разработки госбюджета и сам проект бюджета, поскольку правительство не учло рекомендации социальных партнеров и не обеспечило социальный диалог.

НСТС является органом трехстороннего социального диалога, в котором участвуют представители правительства, Латвийской конфедерации работодателей и Латвийского союза свободных профсоюзов.

Как сообщалось, проект госбюджета на 2026 год правительство планирует утвердить 14 октября, а на рассмотрение в Сейм бюджетный пакет будет передан 15 октября.