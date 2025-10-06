Baltijas balss logotype
Ответный удар: «зеленые крестьяне» требуют пояснений у Силини 1 239

Политика
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ответный удар: «зеленые крестьяне» требуют пояснений у Силини

Обстановка внутри правящей коалиции продолжает накаляться.

Как известно, премьер после истории с голосованием "зеленых крестьян" по Стамбульской конвенции публично пожурила министра благосостояния Рейниса Узулниекса (Союз зеленых и крестьян) и потребовала от него уже на ближайшем заседании правительства, то есть в этот вторник, 7-го октября, представить отчет о выполнении Латвией положений Стамбульской конвенции. Понятно, что это еще больше наколило обстановку внутри коалиции. Ответный шаг не заставил себя долго ждать: за сутки до заседания правительства и за два часа до коалиционного совета Союз зеленых и крестьян распространил заявление, в котором потребовал от премьера и ее партии пояснений по недавней резонансной истории, которая произошла в Лиепае. А именно - работник кебабной - выходец из Пакистана, - делал непристойные предложения посетителю кебабной - 11-летней девочке.

"Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) призывает премьер-министра Эвика Силиньша и партийное объединение «Новое Единство» объяснить позицию по поводу случая в Лиепае, где, как сообщает общественное СМИ, работник пакистанской кебабницы проявил нежелательное внимание к 11-летней девочке.

СЗК отмечает, что отказ премьера включить этот вопрос в повестку дня совещания по сотрудничеству коалиции, формирующей правительство, создает впечатление о нежелании решать в обществе существенные проблемы в сфере миграции.

СЗК подчеркивает, что такой случай является серьезным сигналом в сфере общественной безопасности и защиты детей, и правительству следует реагировать ответственно и открыто, а не избегать дискуссии об этом.

СЗК напоминает, что этот случай как раз входит в сферу Стамбульской конвенции, цель которой - защита женщин и детей от любого насилия или домогательств. Если «Новое Единство» даже в таких условиях избегает дискуссии и решений, связанных с мигрантами, это подтверждает сомнения в целесообразности этой конвенции и СЗК призывает партийное объединение «Новое Единство» поддержать выход Латвии из конвенции.

"Если премьер и «Новое Единство» не могут отреагировать, даже когда возможное сексуальное домогательство касается ребенка, то разговоры о Стамбульской конвенции становятся пустыми и бессмысленными. Общество имеет право дождаться действий, а не молчания ", - подчеркивают представители СЗК.

СЗК призывает премьера публично разъяснить позицию, оценить действия ответственных служб, и пересмотреть политику миграции и общественной безопасности, чтобы такие случаи в будущем не игнорировались", - говорится в заявлении СЗК. Очевидно, что главе правительства теперь все-таки придется отреагировать на инцидент в Лиепае. Сама же тональность заявления и звучащие намеки только подтверждают решимость "зеленых крестьян" идти до конца в вопросе о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. То ли еще будет!

#правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    6-го октября

    Хороший ход ,,Зелёных,, С миграцией вообще никто решать вопрос не собирается,а пора,потому что неконтролируемая миграция -это уничтожение коренного населения,но и управлять легче приезжими,чем теми,кто здесь родился и кому Латвия не безразлична. Ещё вдруг поймут,кто виноват во всех бедах страны за 30 лет и кранты нацистам и коллаборантам. Старая схема и она уже начинает изживать себя ,но все равно черти гнут свою линию,а надо согнуть их .😈👽

    10
    2

Видео